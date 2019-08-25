Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легкихРоссийская газета 06:41

Оказав неотложную помощь, врачи "скорой" порекомендовали отвезти ее в больницу. Молодой человек повез девушку в "Больницу водников", однако там ее не приняли, сославшись на то, что до окончания их дежурства остается пять минут, а чтобы помочь пациенте требуется два часа на капельницу.
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