Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легкихРоссийская газета 06:41
Оказав неотложную помощь, врачи "скорой" порекомендовали отвезти ее в больницу. Молодой человек повез девушку в "Больницу водников", однако там ее не приняли, сославшись на то, что до окончания их дежурства остается пять минут, а чтобы помочь пациенте требуется два часа на капельницу.
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Отказом тюменских врачей лечить пациентку заинтересовались следователи
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Следователи изымают документы в больнице, где не приняли тюменку с отеком легких
Новости Тюмени 72.ru06:20
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