Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легкихГазета.Ru 06:23
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный департамент здравоохранения. Отмечается, что женщине было отказано в приеме из-за того, что у врачей заканчивалось дежурство.
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«У нас дежурство через пять минут закончится»: врачи отказались помогать тюменке с отеком Квинке
Новости Тюмени 72.ru02:46
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