В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный департамент здравоохранения. Отмечается, что женщине было отказано в приеме из-за того, что у врачей заканчивалось дежурство.

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

Политика В Абхазии начались выборы президента В 8:00 в Абхазии начались выборы президента республики.

Происшествия В Харькове обвалился автомобильный мост Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

Единоборства Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона.

Авто В Австралии представлен мотоцикл с V8 Инженеры крайне редко используют двигатели V8 при разработке мотоциклов.

Происшествия Части А321 эвакуировали с кукурузного поля в Подмосковье Последние части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который 15 августа экстренно сел на кукурузном поле рядом с подмосковным аэропортом Жуковский, эвакуировали.

Здоровье Россияне массово жалуются на отсутствие в аптеках преднизолона Замглавы ведомства Олег Салагай отметил, что препарат не входит в обязательный ассортимент аптек, поэтому каждая решает самостоятельно, сколько его приобретать.

Политика Трамп рассказал о работе над включением России в G7 Президент США Дональд Трамп заявил, что ведётся работа над включением России в состав формата «Большой семёрки».

Армия и оружие Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.

Происшествия СМИ сообщили о гибели режиссера Игоря Хомского Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, мужчина арендовал автомобиль и въехал в КамАЗ.

Экономика «Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.

Происшествия Росгвардия проверит сотрудников, отказавших в помощи из-за обеда Росгвардия проводит служебную проверку опубликованного в интернете видеоролика, на котором ульяновские сотрудники ведомства якобы проигнорировали сообщения о преступлении, сославшись на обед.

Единоборства Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.

Происшествия В Калужской области убили ветерана войны Жителя Калужской области задержали по подозрению в убийстве 92-летнего ветерана, участника Великой Отечественной войны.

Армия и оружие Израильские истребители вторглись в Ливан вслед за беспилотниками Группа израильских истребителей совершила облет над ливанской столицей и южными городами после инцидента с израильскими беспилотниками в южном пригороде Бейрута, сообщил РИА Новости осведомленный источник в международном аэропорту Бейрута.

Политика В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.

Политика На Украине прошли испытания ступени ракеты-носителя «Циклон-4» На Украине впервые были проведены испытания ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4».

Футбол «Ливерпуль» готов продать Салаха летом 2020 года «Ливерпуль» готов расстаться с нападающим Мохамедом Салахом по окончании сезона-2019/20, сообщает Calciomercato.

Политика Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.

Гаджеты MediaTek увеличит инвестиции в исследования и разработки MediaTek рассчитывает, что увеличить долю на рынке мобильных чипов в обозримом будущем помогут решения в области 5G.

Экономика Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.

Политика Кравчук заявил, что крымчане сами попросятся на Украину Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в будущем крымчане сами захотят, чтобы полуостров вернулся в состав Украины.