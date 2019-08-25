Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легкихГазета.Ru 06:23
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный департамент здравоохранения. Отмечается, что женщине было отказано в приеме из-за того, что у врачей заканчивалось дежурство.
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Отказом тюменских врачей лечить пациентку заинтересовались следователи
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Новости Тюмени 72.ru06:20
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:18, Ашберн
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