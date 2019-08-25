В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный департамент здравоохранения. Отмечается, что женщине было отказано в приеме из-за того, что у врачей заканчивалось дежурство.

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

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