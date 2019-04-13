Происшествия

В Тюмени в ходе КТО ликвидированы сторонники ИГRT на русском 16:34

В Тюмени в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»*. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК). Уточняется, что они намеревались устроить террористические акты.
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В Тюмени обнаружены и ликвидированы члены ИГ

Sputnik Таджикистан16:38

В Тюмени во время спецоперации ликвидировали боевиков, планировавших теракты в людных местах

КП - Тюмень16:21

Тюменцев, эвакуированных из-за спецоперации по задержанию террористов, до сих пор не отпускают домой

URA.Ru17:19

Что известно о спецоперации в Тюмени: взрывы, стрельба, штурм дома и гибель нескольких человек

Сайт Тюмени 72.ru16:30

Опубликованы кадры контртеррористической операции в Тюмени

РИА Новости17:10

Террористов ликвидировали в Тюмени, но, возможно, не всех

NashGorod.ru19:59

В Тюмени ликвидированы сторонники ИГ, готовившие теракты

ТАСС16:50
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Культура

Британский комик умер после шутки про инсульт

Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Об этом сообщает The Daily Mail.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие

В Германии назвали «кошмаром для НАТО» российские комплексы С-400

Российские зенитно-ракетные системы С-400, представляющие собой одну из самых мощных систем ПВО в мире, стали "кошмаром" для Североатлантического альянса.
Обновлено в 20:30
Кино

Лунгин назвал предполагаемую дату выхода фильма «Братство» в прокат

Фильм режиссера Павла Лунгина «Братство» вероятнее всего выйдет в прокат 10-12 мая.
Обновлено в 20:05
Политика

Ассанжа отправили в тюрьму особо строгого режима

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в тюрьму «Белмарш» после ареста. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.
Обновлено в 19:33
Происшествия

В Ярославле мужчина напал с канцелярским ножом на таксиста и водителя

Мужчина напал на таксиста и водителя в Ярославле с канцелярским ножом и нанес им ранения, злоумышленника задержал наряд вневедомственной охраны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
Обновлено в 10:20
Хоккей

ЦСКА и «Авангард» начнут финальную серию плей-офф КХЛ

Обновлено в 18:35
Общество

Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад

Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.
Обновлено в 03:48
Политика

Порошенко встретился с Макроном после Зеленского

Президент Украины Пётр Порошенко встретился с главой Франции Эммануэлем Макроном спустя несколько часов после того, как французский лидер принял Владимира Зеленского.
Обновлено в 17:31
Армия и оружие

Власти Дагестана призвали ускорить перебазирование Каспийской флотилии

«Республика [Дагестан] заинтересована в скорейшем завершении строительства и передислокации Каспийской флотилии, создании здесь соответствующей инфраструктуры, в том числе и бытовых условий военнослужащих», – заявил Джафаров.
Обновлено в 16:59
Происшествия

Неизвестный попытался поджечь свою одежду у Белого дома в Вашингтоне

Неизвестный мужчина в пятницу был задержан около Белого дома после неудачной попытки поджечь себя.
Обновлено в 17:42
Происшествия

Мосгорсуд оставил Абызова в СИЗО

Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.
Обновлено в 05:25
Спорт

Загитова вместе со своей собакой Масару снялась в «Вечернем Урганте»

Обновлено вчера в 09:37
Космос

Lockheed Martin выпустил духи с ароматом открытого космоса

Один из ведущих авиакосмических концерном США, компания Lockheed Martin, выпустила ролик, на котором сообщается о предстоящем выпуске лимитированной серии парфюма, получившей название Vector.
Обновлено в 19:33
Происшествия

При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов

13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено в 17:16
Финансы

Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков

Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.
Обновлено в 18:05
Происшествия

В Марокко приговорили к тюрьме швейцарца за убийство двух туристок

Гражданин Швейцарии приговорен к 10 годам тюремного заключения в Марокко за причастность к убийству двух альпинисток из Дании и Норвегии.
Обновлено в 18:40
Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации

Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
Обновлено в 04:00
Общество

Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю

Иерей Сергий Зотов, переведенный из Магнитогорска в село из-за фотографии жены с конкурса красоты, сообщил РИА Новости, что готовит заявление в прокуратуру из-за травли супруги.
Обновлено в 11:53
Политика

Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента Украины

Обновлено в 08:10
Армия и оружие

ПВО Сирии перехватили ракеты в районе Хамы

Обновлено в 20:28
Хоккей

Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА

Нападающий Никита Гусев переходит в «Вегас» (Парадайс, штат Невада, США), а защитник Владислав Гавриков — в «Коламбус» (штат Огайо, США).
Обновлено в 19:38
Общество

Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить сообщения о йоге в СИЗО

Сенатор Елена Мизулина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку по факту распространения информации о том, что она требовала запретить занятия йогой в СИЗО, а также удалить эти сообщения.
Обновлено в 15:46
Наука

Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта

Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.
Обновлено в 18:00
Игры

В Ubisoft извинились за оскорбление гомосексуалов в The Division 2

Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес

Вся сила в плавках: Прохор Шаляпин обнажился на Мальдивах

Шаляпин показал загорелое тело в ярких плавках на фоне лазурного моря.
Обновлено в 07:52
Общество

Татьяна Навка оказалась самой богатой среди жен сотрудников Кремля

Татьяна Навка, жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, задекларировала за прошлый год 218,6 млн руб. доходов, говорится на сайте Кремля.
Обновлено в 12:11
Происшествия

В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП

Мужчина открыл дверь и выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines на асфальт сразу после посадки в аэропорту города Финикс (штат Аризона, США).
Обновлено в 18:47
Музыка

Автор песен Бузовой раскрыл суммы своих гонораров

Как заявил артист, он не часто соглашается на такую работу.
Обновлено в 02:52
Экономика

Пенсионеры получат в мае недостающие с начала года выплаты

Пенсионный фонд, отметил Максим Топилин, готов провести перерасчет региональных доплат к пенсиям до конца апреля, и уже в мае получателям невысоких пенсий выплатят положенные им пенсии в повышенном размере, включая и суммы, недополученные за четыре месяца - с января и по апрель.
Обновлено в 06:00
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