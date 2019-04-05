Общество

В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублейГазета.Ru вчера в 13:43

В Тюмени семья по ошибке выкинула на мусорку пакет с несколькими миллионами рублей, оставшихся после продажи квартиры. Обнаружив пропажу, супруги поехали на тюменский мусоросортировочный завод и рассказали о произошедшем. В итоге - перебрав 12 тонн мусора - супруги нашли свои деньги.
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В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей

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