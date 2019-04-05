Общество

В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублейГазета.Ru 13:43

В Тюмени семья по ошибке выкинула на мусорку пакет с несколькими миллионами рублей, оставшихся после продажи квартиры. Обнаружив пропажу, супруги поехали на тюменский мусоросортировочный завод и рассказали о произошедшем. В итоге - перебрав 12 тонн мусора - супруги нашли свои деньги.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей

Газета.Ru13:43

Тюменская семья перерыла 12 тонн мусора в поисках выброшенных миллионов

АиФ Тюмень03 апреля в 04:18

Теща перепутала мешки и выкинула в мусор деньги за проданную квартиру

КП - Тюмень11:33

В Тюмени семья случайно выкинула миллионы рублей

РИА Новости08:38

Тюменская семья случайно выкинула в мусор миллионы рублей

NashGorod.ru03:00

Супруги из Тюмени перерыли 12 тонн мусора, чтобы найти пакет с деньгами

NG72.ruвчера в 04:10

На мусорном заводе в Тюмени опровергли случай с потерянным мешком денег

РБК10:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 22:59, Ашберн
Авто

Новый кроссовер Volkswagen Tayron станет купеобразным

Обновлено в 11:45
Политика

20 штатов подали в суд на Трампа из-за планов строительства стены

Власти 20 американских штатов подали судебный иск к администрации президента США Дональда Трампа в связи планами направить бюджетные средства на строительство стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 22:12
Политика

Помпео: у США получается отговорить Турцию от покупки российских С-400

Вашингтону удалось добиться некоторых результатов в стремлении уговорить Турцию не покупать российские зенитные ракетные системы С-400, однако окончательное решение остается за Анкарой, - заявил сегодня госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.
Обновлено в 12:45
Политика

Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики и алкоголь

Обновлено в 03:32
Происшествия

У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 миллионов рублей

Обновлено в 09:34
Политика

Кубинские власти назвали новые санкции США «экономическим пиратством»

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес считает новые ограничительные меры, введенные Соединенными Штатами в отношении Венесуэлы, "экономическим пиратством".
Обновлено в 22:40
Общество

Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней

Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 рабочих дней.
Обновлено в 17:43
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Баскетбол

«Шарлотт» дома обыграл «Торонто», «Орландо» разгромил «Атланту»

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19 Победу хозяевам принёс трёхочковый бросок Джереми Лэмба за 3,3 секунды до конца заключительной четверти.
Обновлено в 21:58
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Хоккей

ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА

Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.
Обновлено в 15:27
Спорт

Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.
Обновлено в 13:57
Армия и оружие

Американские спутники-шпионы сближались с российскими аппаратами

Американские военные спутники-шпионы GSSAP многократно скрытно подлетали к российским и китайским военным и гражданским космическим аппаратам для их инспекции.
Обновлено в 20:03
Политика

WSJ: США намерены внести КСИР в список террористических организаций

Администрация президента США Дональда Трампа готовится внести иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций.
Обновлено в 19:30
Армия и оружие

Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи

Обновлено в 14:31
Общество

Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством

Рэпер Иван Дремин, более известный как Face, не прошел врачебную комиссию в военкомате Башкирии в том числе из-за татуировок на лице.
Обновлено в 20:53
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Хоккей

Олимпийская сборная России переиграла Беларусь, Жафяров оформил дубль

Четвёртую шайбу в ворота белорусов отправил Жафяров, оформивший дубль.
Обновлено в 15:19
Политика

Украина проиграла России транзитный спор в ВТО

Украина проиграла важный торговый спор с Россией в ВТО по делу о транзитных перевозках.
Обновлено в 04:12
Космос

Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид

Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено в 06:54
Политика

Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев

Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено в 15:31
Политика

Украинские СМИ узнали новые детали «выдачи российских паспортов» в ДНР

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя информацию о выдаче паспортов на территории республик Донбасса, заявил, что не хотел бы затрагивать эту тему "с учетом ситуации повышенного внимания к украинским выборам".
Обновлено в 16:11
Хоккей

Панарин принес «Коламбусу» победу над «Рейнджерс»

Встреча завершилась победой "пиджаков" по буллитам со счетом 3:2. Автором победного броска стал Артемий Панарин.
Обновлено в 22:08
Политика

На время дебатов Порошенко и Зеленского стадион занят под книги

В Киеве на стадионе «Олимпийский», на котором кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский на 19 апреля запланировали дебаты, будет проходить «Весенний книжный Медвин».
Обновлено в 21:22
Общество

Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок

Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.
Обновлено в 02:04
Экономика

Путин одобрил введение 5 новых налогов

Как сообщает «Коммерсант», ведомству поручено предусмотреть переходный период, в течение которого за неуплату новых налогов предпринимателей не будут привлекать к уголовной ответственности.
Обновлено в 11:38
Общество

Статистика прощается с Россией

Первый вице-премьер Силуанов, министр экономразвития Орешкин, пресс-секретарь президента Песков не скупятся на упреки и указания.
Обновлено в 12:00
Технологии

В Германии нашли гигантскую древнюю пещеру

Немецкие спелеологи обнаружили в Рейнских сланцевых горах гигантскую пещерную систему возрастом в несколько миллионов лет.
Обновлено в 15:35
Политика

В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес

Божена Рынска разместила фото из личного архива с Игорем Малашенко

Исполняется 40 дней с того момента, как её любимый муж Игорь Малашенко покончил жизнь самоубийством.
Обновлено в 08:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное