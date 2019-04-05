В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублейГазета.Ru 13:43

В Тюмени семья по ошибке выкинула на мусорку пакет с несколькими миллионами рублей, оставшихся после продажи квартиры. Обнаружив пропажу, супруги поехали на тюменский мусоросортировочный завод и рассказали о произошедшем. В итоге - перебрав 12 тонн мусора - супруги нашли свои деньги.

В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей

Политика 20 штатов подали в суд на Трампа из-за планов строительства стены Власти 20 американских штатов подали судебный иск к администрации президента США Дональда Трампа в связи планами направить бюджетные средства на строительство стены на границе с Мексикой.

Политика Помпео: у США получается отговорить Турцию от покупки российских С-400 Вашингтону удалось добиться некоторых результатов в стремлении уговорить Турцию не покупать российские зенитные ракетные системы С-400, однако окончательное решение остается за Анкарой, - заявил сегодня госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.

Политика Кубинские власти назвали новые санкции США «экономическим пиратством» Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес считает новые ограничительные меры, введенные Соединенными Штатами в отношении Венесуэлы, "экономическим пиратством".

Общество Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 рабочих дней.

Баскетбол «Шарлотт» дома обыграл «Торонто», «Орландо» разгромил «Атланту» Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19 Победу хозяевам принёс трёхочковый бросок Джереми Лэмба за 3,3 секунды до конца заключительной четверти.

Культура В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.

Хоккей ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.

Спорт Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.

Армия и оружие Американские спутники-шпионы сближались с российскими аппаратами Американские военные спутники-шпионы GSSAP многократно скрытно подлетали к российским и китайским военным и гражданским космическим аппаратам для их инспекции.

Политика WSJ: США намерены внести КСИР в список террористических организаций Администрация президента США Дональда Трампа готовится внести иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций.

Общество Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством Рэпер Иван Дремин, более известный как Face, не прошел врачебную комиссию в военкомате Башкирии в том числе из-за татуировок на лице.

Армия и оружие На Украине испытали крылатую ракету «Нептун» В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

Политика Украина проиграла России транзитный спор в ВТО Украина проиграла важный торговый спор с Россией в ВТО по делу о транзитных перевозках.

Космос Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.

Политика Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.

Политика Украинские СМИ узнали новые детали «выдачи российских паспортов» в ДНР Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя информацию о выдаче паспортов на территории республик Донбасса, заявил, что не хотел бы затрагивать эту тему "с учетом ситуации повышенного внимания к украинским выборам".

Хоккей Панарин принес «Коламбусу» победу над «Рейнджерс» Встреча завершилась победой "пиджаков" по буллитам со счетом 3:2. Автором победного броска стал Артемий Панарин.

Политика На время дебатов Порошенко и Зеленского стадион занят под книги В Киеве на стадионе «Олимпийский», на котором кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский на 19 апреля запланировали дебаты, будет проходить «Весенний книжный Медвин».

Общество Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.

Экономика Путин одобрил введение 5 новых налогов Как сообщает «Коммерсант», ведомству поручено предусмотреть переходный период, в течение которого за неуплату новых налогов предпринимателей не будут привлекать к уголовной ответственности.

Общество Статистика прощается с Россией Первый вице-премьер Силуанов, министр экономразвития Орешкин, пресс-секретарь президента Песков не скупятся на упреки и указания.

Технологии В Германии нашли гигантскую древнюю пещеру Немецкие спелеологи обнаружили в Рейнских сланцевых горах гигантскую пещерную систему возрастом в несколько миллионов лет.

Политика В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.