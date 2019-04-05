Общество

В Тюмени семья случайно выкинула миллионы рублейРИА Новости 08:38

В Тюмени семья выкинула миллионы рублей в мусор, рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин. Об этом сообщает портал NashGorod.ru. По словам начальника цеха, к нему обратилась семейная пара.
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В Тюмени семья случайно выкинула миллионы рублей

РИА Новости08:38

На мусорном заводе в Тюмени опровергли случай с потерянным мешком денег

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Теща перепутала мешки и выкинула в мусор деньги за проданную квартиру

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В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей

Газета.Ru13:43

Тюменская семья случайно выкинула в мусор миллионы рублей

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Супруги из Тюмени перерыли 12 тонн мусора, чтобы найти пакет с деньгами

NG72.ruвчера в 04:10

Тюменская семья перерыла 12 тонн мусора в поисках выброшенных миллионов

АиФ Тюмень03 апреля в 04:18
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Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны

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Названы самые популярные имена для новорождённых в России

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Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев

Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
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Михаил Боярский считал, что из его детей «ни черта не получится»

Артист рассказал, что много лет назад его время от времени посещала мысль о том, что из детей «ни черта не получится», а вот супруге он всегда был благодарен за то, что посвятила себя семье.
Обновлено в 18:00
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В Лондоне перекрыли улицы из-за подозрительных сумок

Лондонская полиция перекрыла улицы после сообщения о двух подозрительных сумках, отправленных в Банк Англии, передает Reuters.
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В Баренцевом море с горящего катера спасли восемь рыбаков

Обновлено в 17:36
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Минфин США сообщил о введении новых санкций против Венесуэлы

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские власти собираются ввести санкции против двух компаний, а также 34 судов венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA.
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Впервые запечатлена траектория колебательного движения молекулы

От структурных перестроек химических молекул до работы молекулярной машины рибосомы — все динамические процессы в природе связаны с колебательным движением.
Обновлено в 08:20
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В России открыли прием заказов на Tesla Model Y

Moscow Tesla Club и "Связной" начали прием заказов на электрический кроссовер Model Y. Можно забронировать следующие версии: Long range с задним приводом (4,8 млн рублей), Long range с полным приводом (5,2 млн рублей) и Performance (6,2 млн рублей).
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Кубок Гагарина. ЦСКА вышел вперед в серии со СКА

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Эксперты назвали 5 привычек водителя, продлевающих жизнь автомобиля

Эксперты портала «Oane.ws» назвали ТОП-5 привычек водителя, продлевающих «жизнь» автомобиля.
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Кроссовер Volkswagen Tayron станет купеобразным

Купеобразная версия станет немного короче и получит более покатую крышу.
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Общество

Интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил работу по решению суда

Работа интернет-магазина «Плеер.ру» была приостановлена на 30 дней из-за «махинаций с чеками».
Обновлено в 06:58
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Украина отменит поезда из Киева и Львова в Москву

Поезда из Киева и Львова в Москву отменят через несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на брифинге.
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«Саутгемптон» и «Ливерпуль» определились со стартовыми составами

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Во Владивостоке локализовали пожар на складе стройматериалов

Обновлено в 12:20
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Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку

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Политика

Трюдо предостерёг от вмешательства в выборы в Канаде

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предостерёг от вмешательства в канадские парламентские выборы, которые должны пройти осенью этого года.
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Спорт

Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.
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Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов намерен летом посетить Великобританию.
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Мэра Риги Ушакова отправили в отставку

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
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Системы электроснабжения Венесуэлы не выдерживают прежних нагрузок

В сообщении говорится, что плановые отключения помогут сохранить работоспособность систем электроснабжения, поврежденных кибернетическими, электромагнитными и физическими атаками.
Обновлено в 18:14
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У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 млн рублей

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