Происшествия
В Тюмени росгвардеец получил ранение при задержанииРБК 05:09
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии, когда те попытались задержать его. Один из силовиков получил ранения. Об этом сообщается на сайте Росгвардии.
Читать в источнике
Оценить379
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 15:35, Вашингтон
Футбол
Тренер «Зенита» Семак: мы заслужили победу над «Динамо»
Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак после матча пятого тура чемпионата России по футболу против "Динамо" заявил, что его команда допускала много ошибок в первом тайме, однако победа над бело-голубыми, по его мнению, является заслуженной.
Обновлено в 15:04
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева с размахом отпраздновала день рождения дочери
Фото: дочь Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова - Маша Лера Кудрявцева не стала выкладывать свои поздравления в соцсети, как это сегодня принято у всех звезд.
Обновлено в 06:59
Космос
NASA испытывает водный космический корабль на орбите
Обновлено в 02:29
Общество
На проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг
Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый.
Обновлено в 07:15
Политика
Путин прибыл на мотоцикле на байк-шоу в Крыму
Отмечается, что вместе с Путиным на мотоцикле приехали глава Крыма Сергей Аксёнов и врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» впервые показали публике
«Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — отметили они.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Франция созывает Совбез ООН по Ливии
Франция созывает экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии.
Обновлено в 14:45
Политика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 05:07
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено в 11:15
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в Северодвинске
Пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа.
Обновлено вчера в 17:19
Футбол
«Армавир» переиграл «Чайку» в матче ФНЛ
"Армавир" одолел "Чайку" в матче 7-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ со счетом 2:1. При этом в дополнительное время гости не сумели реализовать пенальти.
Обновлено в 14:05
Общество
Гигантская рыба выбросилась на берег Волги
В Самарской области на берегу Волги обнаружили огромного мертвого сома. Фотографию рыбы очевидцы выложили в соцсети "Вконтакте".
Обновлено в 14:44
Музыка
Сергей Пенкин: сейчас что ни певец, то считается звездой
Обновлено в 09:25
Происшествия
В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой
Обновлено в 12:20
Политика
Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, который занимал в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после того, как он стал частью России.
Обновлено в 13:57
Теннис
Осака назвала Серену Уильямс «теннисной мамой»
Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала предстоящую встречу в четвертьфинале турнира в Торонто с американкой Сереной Уильямс.
Обновлено вчера в 08:29
Авто
Mini выпустила свой 10-миллионный автомобиль
Главным экспонатом праздника стал первый автомобиль компании, построенный английским конструктором Алексом Иссигонисом в 1959 году.
Обновлено в 08:34
Хоккей
Российские юниоры стали победителями Кубка Глинки/Гретцки
Обновлено в 14:36
Технологии
Говорящее приложение для знакомств само ищет хозяину пару
Обновлено в 06:26
Общество
Сообщения о плохом состоянии здоровья Горбачева опровергли
Последние полгода, как утверждал Венедиктов, Горбачев практически живет в больнице, а последние два года находится в очень плохом состоянии.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
Войска Хафтара приняли перемирие на период Курбан-байрама
Как указывает агентство, войска правительства национального согласия (ПНС) также ранее объявили о принятии предложенного миссией ООН в Ливии перемирия.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым
Обновлено в 14:21
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено в 12:55
Игры
EA зарегистрировала торговую марку Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville
Компания Electronic Arts зарегистрировала торговую марку Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville.
Обновлено в 05:27
Футбол
На стадионе голландского АЗ обвалилась крыша
На стадионе голландского футбольного клуба «АЗ Алкмар» обрушилась крыша.
Обновлено в 12:36
Футбол
Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в колонии общего режима №4 города Алексеевка Белгородской области, вместе с командой заключенных "Золотой лев" обыграли клуб Олимп ПФЛ "Салют".
Обновлено в 05:44