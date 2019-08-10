Происшествия

В Тюмени росгвардеец получил ранение при задержанииРБК 05:09

В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии, когда те попытались задержать его. Один из силовиков получил ранения. Об этом сообщается на сайте Росгвардии.
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В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии

ТАСС04:25

В Тюмени росгвардеец получил ранение при задержании

РБК05:09

В Тюмени во время задержания мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии

Коммерсантъ04:56

В Тюмени мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии

РИА Новости04:48

Ночью в Тюмени сотрудник Росгвардии получил ранение при задержании велосипедиста

КП - Тюмень06:42

Ночная перестрелка: в Тюмени ранили сотрудника Росгвардии

Новости Тюмени 72.ru04:14

Двое ранены: В Тюмени произошла перестрелка при задержании подозреваемого

NashGorod.ru04:59
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 15:35, Вашингтон
Футбол

Тренер «Зенита» Семак: мы заслужили победу над «Динамо»

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак после матча пятого тура чемпионата России по футболу против "Динамо" заявил, что его команда допускала много ошибок в первом тайме, однако победа над бело-голубыми, по его мнению, является заслуженной.
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Лера Кудрявцева с размахом отпраздновала день рождения дочери

Фото: дочь Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова - Маша Лера Кудрявцева не стала выкладывать свои поздравления в соцсети, как это сегодня принято у всех звезд.
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NASA испытывает водный космический корабль на орбите

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Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый.
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Отмечается, что вместе с Путиным на мотоцикле приехали глава Крыма Сергей Аксёнов и врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев.
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Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» впервые показали публике

«Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — отметили они.
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Франция созывает Совбез ООН по Ливии

Франция созывает экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии.
Обновлено в 14:45
Политика

Царские долги: французский депутат требует российские деньги

Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 05:07
Армия и оружие

В Германии отреагировали на угрозы США вывести войска из Германии

Обновлено в 14:24
Культура

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено в 11:15
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Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти

Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в Северодвинске

Пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа.
Обновлено вчера в 17:19
Футбол

«Армавир» переиграл «Чайку» в матче ФНЛ

"Армавир" одолел "Чайку" в матче 7-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ со счетом 2:1. При этом в дополнительное время гости не сумели реализовать пенальти.
Обновлено в 14:05
Общество

Гигантская рыба выбросилась на берег Волги

В Самарской области на берегу Волги обнаружили огромного мертвого сома. Фотографию рыбы очевидцы выложили в соцсети "Вконтакте".
Обновлено в 14:44
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Сергей Пенкин: сейчас что ни певец, то считается звездой

Обновлено в 09:25
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В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой

Обновлено в 12:20
Политика

Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, который занимал в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после того, как он стал частью России.
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Осака назвала Серену Уильямс «теннисной мамой»

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала предстоящую встречу в четвертьфинале турнира в Торонто с американкой Сереной Уильямс.
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Авто

Mini выпустила свой 10-миллионный автомобиль

Главным экспонатом праздника стал первый автомобиль компании, построенный английским конструктором Алексом Иссигонисом в 1959 году.
Обновлено в 08:34
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СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона

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Сообщения о плохом состоянии здоровья Горбачева опровергли

Последние полгода, как утверждал Венедиктов, Горбачев практически живет в больнице, а последние два года находится в очень плохом состоянии.
Обновлено в 06:49
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«Спартак» подал протест на результат матча молодежной команды с «Ахматом»

Обновлено в 12:28
Армия и оружие

Войска Хафтара приняли перемирие на период Курбан-байрама

Как указывает агентство, войска правительства национального согласия (ПНС) также ранее объявили о принятии предложенного миссией ООН в Ливии перемирия.
Обновлено в 10:55
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Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым

Обновлено в 14:21
Экономика

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Обновлено в 12:55
Игры

EA зарегистрировала торговую марку Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

Компания Electronic Arts зарегистрировала торговую марку Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville.
Обновлено в 05:27
Футбол

На стадионе голландского АЗ обвалилась крыша

На стадионе голландского футбольного клуба «АЗ Алкмар» обрушилась крыша.
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Футбол

Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в колонии общего режима №4 города Алексеевка Белгородской области, вместе с командой заключенных "Золотой лев" обыграли клуб Олимп ПФЛ "Салют".
Обновлено в 05:44
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