В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии, когда те попытались задержать его. Один из силовиков получил ранения. Об этом сообщается на сайте Росгвардии.

В Тюмени росгвардеец получил ранение при задержании

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