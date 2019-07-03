Сегодня, 3 июля, в третьем часу дня из торгового центра «Кристалл» на Менделеева эвакуировали всех посетителей. Очевидцы сообщили, что слышали несколько выстрелов. По последним данным, между мужчинами произошёл конфликт в «Кристалле» и один из них начал стрельбу.

с чего всё началось

В Тюмени в торгово-развлекательном центре «Кристалл» произошла стрельба. Об этом сообщили «Тюменской линии» в управлении МВД по Тюменской области. На место инцидента выдвинулись наряды полиции.

В Тюмени произошла стрельба в ТЦ

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