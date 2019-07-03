Происшествия
В Тюмени произошла стрельба в ТЦBFM.ru 06:41
В Тюмени в торгово-развлекательном центре «Кристалл» произошла стрельба. Об этом сообщили «Тюменской линии» в управлении МВД по Тюменской области. На место инцидента выдвинулись наряды полиции.
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с чего всё началось
Сегодня, 3 июля, в третьем часу дня из торгового центра «Кристалл» на Менделеева эвакуировали всех посетителей. Очевидцы сообщили, что слышали несколько выстрелов. По последним данным, между мужчинами произошёл конфликт в «Кристалле» и один из них начал стрельбу.Новости Тюмени 72.ru06:00
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«Увидела в 15 метрах парня с пистолетом и спряталась под стол». Очевидцы — о стрельбе в «Кристалле»
Новости Тюмени 72.ru07:50
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