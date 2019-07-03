Происшествия

В Тюмени произошла стрельба в ТЦBFM.ru 06:41

В Тюмени в торгово-развлекательном центре «Кристалл» произошла стрельба. Об этом сообщили «Тюменской линии» в управлении МВД по Тюменской области. На место инцидента выдвинулись наряды полиции.
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Все подробности про стрельбу в торговом центре «Кристалл»

Сегодня, 3 июля, в третьем часу дня из торгового центра «Кристалл» на Менделеева эвакуировали всех посетителей. Очевидцы сообщили, что слышали несколько выстрелов. По последним данным, между мужчинами произошёл конфликт в «Кристалле» и один из них начал стрельбу.
Новости Тюмени 72.ru06:00

Подробнее о событии

По неофициальным данным двое подозреваемых в стрельбе в тюменском ТРЦ пойманы

NashGorod.ru14:05

После стрельбы в торговом центре в Тюмени ввели план «Перехват»

Тюменская линия07:34

В Тюмени объявили план «Перехват» после стрельбы в торговом центре

ТАСС07:58

При стрельбе в торговом центре в Тюмени никто не пострадал

РИА Новости07:44

Введен план «Перехват»: в Тюмени полицейские ищут людей, устроивших стрельбу в ТЦ «Кристалл» – ориентировка, видео

Megatyumen.ru08:20

Стрельбу в тюменском ТЦ открыли подростки

Интерфакс06:58

«Увидела в 15 метрах парня с пистолетом и спряталась под стол». Очевидцы — о стрельбе в «Кристалле»

Новости Тюмени 72.ru07:50
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:21, Вашингтон
Происшествия

В результате извержения вулкана в Италии погиб турист

Обновлено в 14:39
Происшествия

Пожар на складе Jim Beam в Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек виски

Пожар на складе производителя виски Jim Beam в американском штате Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек напитка (свыше семи миллионов литров), сообщает телеканал СВS.
Обновлено в 10:11
Политика

Минобороны опубликовало имена погибших подводников

Обновлено в 13:07
Происшествия

Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге

Обновлено в 02:44
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено вчера в 11:16
Театры

Пермская опера станет директорским театром

Директорская модель управления характеризуется тем, что генеральный директор не просто руководит хозяйственной деятельностью, но и занимается определением художественной стратегии театра.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие

В Минске прошел парад в День независимости

Посвященный Дню независимости и 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков парад прошел в центре Минска 3 июля.
Обновлено в 15:12
Экономика

В Госдуме хотят возобновить выплаты компенсации по советским вкладам

Группа депутатов во главе с лидером фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий возобновление государственных выплат по советским вкладам.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес

Семья Началовой пригрозила судом организаторам «туристических панихид»

Обновлено в 07:43
Происшествия

В результате ДТП в Ленобласти пострадали трое детей

В результате ДТП пострадали трое детей, которые находились в салоне Chevrolet — в возрасте пяти месяцев, двух и десяти лет.
Обновлено в 16:03
Общество

Минсельхоз захотел регулировать сбор диких ягод и грибов

Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений, следует из проекта постановления правительства, разработанного ведомством.
Обновлено в 10:02
Футбол

Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест

Обновлено в 14:56
Политика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 12:15
Космос

Солнечное затмение на фоне урагана сняли из космоса

Earth is breathtaking. pic.twitter.com / U1rnfvczUt — Dakota Smith (@ weatherdak) 2 июля 2019 г. Затмение началось в южной части Тихого океана к востоку от Новой Зеландии, когда Луна переместилась между Землей и Солнцем, полностью блокируя свет последнего в так называемом полном солнечном затмении (напомним, что когда вокруг края Луны выглядывает кольцо Солнца, это "кольцевое" затмение).
Обновлено в 13:14
Происшествия

В дублинском пруду лебедь забил до смерти собаку на глазах у хозяина

Птица забила собаку крыльями до смерти на глазах у хозяина, сообщает The Sun.
Обновлено в 14:11
Энергетика

Силуанов рассказал о компенсации удорожания авиатоплива

Правительство предлагает вводить отрицательные акцизы на авиакеросин, если его цена будет влиять на авиабилеты, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на встрече президента РФ Владимира Путина с правительством.
Обновлено в 09:59
Здоровье

Болячки во рту девушки оказались симптомом смертельно опасной болезни

В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь девушки с тонзиллитом.
Обновлено в 15:52
Интернет

«Лаборатория Касперского» предупредила о новом вирусе-вымогателе

В ближайшее время эксперты ожидают всплеск подобных атак, так как в разработку вируса вложено достаточно много ресурсов, которые авторы захотят окупить.
Обновлено в 10:20
Общество

Красноярский губернатор извинился перед жительницей Канска за грубость

Обновлено вчера в 08:12
Армия и оружие

Опубликованы фотографии погибших на подлодке моряков

Обновлено в 06:53
Футбол

Валерий Карпин: «Рассчитываем на Мирзова»

Главный тренер "Ростова" после победы над ЦСКА на Кубке Париматч Премьер (2:1) подвел итоги сбора и рассказал о трансферах своего клуба.
Обновлено в 15:30
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Авто

Renault представил новое поколение Captur

Компания Renault представила кроссовер Renault Captur второго поколения.
Обновлено в 02:53
Экономика

Dow Jones побил исторический рекорд перед Днем независимости в США

В преддверии празднования Дня независимости промышленный индекс Dow Jones обновил свой установленный в октябре уровень и вырос до абсолютного исторического максимума.
Обновлено в 14:43
Происшествия

Сын арабского шейха скончался в Великобритании

ОАЭ объявили трехдневный траур в связи со смертью сына правителя эмирата Шарджа шейха Халида бен Султана Аль Касими.
Обновлено в 16:11
Политика

В Раде предложили провести «дематюкацию» украинского языка

Напомним, 25 апреля Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Обновлено в 06:59
Политика

Разыскиваемого СБУ соратника Януковича сняли с выборов в Раду

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины сняла с выборов в Верховную Раду экс-главу администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Клюева.
Обновлено в 16:03
Политика

Утвержден новый состав руководства Европарламента

После напряженных консультаций и споров между странами ЕС, длившихся трое суток, наконец, определилось новое руководство Европарламента.
Обновлено в 13:56
Происшествия

Лодка с пятью пассажирами перевернулась на Волге под Саратовом

Обновлено в 15:37
Теннис

Хачанов обыграл Лопеса и вышел в третий круг Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Уимблдона.
Обновлено в 12:36
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