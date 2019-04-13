Происшествия

В Тюмени после контртеррористической операции возбудили уголовное делоТАСС 03:10

Уголовное дело по факту приготовления к убийству двух и более лиц общеопасным способом возбуждено в Тюмени по итогам контртеррористической операции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

После ЧП в Тюмени террористов ждут в соседних регионах

URA.Ru07:14

Следственный комитет возбудил уголовное дело после спецоперации по ликвидации террористов в Тюмени

Сайт Тюмени 72.ru03:32

У ликвидированных в Тюмени боевиков нашли взрывные устройства и оружие

NG72.ru04:00

СК возбудил дело после ликвидации боевиков в Тюмени

РИА Новости03:33

В тюменском доме, где пряталась боевики, найдены оружие и взрывные устройства

КП - Тюмень05:44

В Тюмени после контртеррористической операции возбудили уголовное дело

ТАСС03:10

СК рассказал об изъятом с места ликвидации боевиков ИГ в Тюмени оружии

RT на русском03:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:49, Ашберн
Единоборства

Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой

Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес

Андрей Разин обвинил Пугачеву в «уничтожении артистов»

Обновлено в 08:22
Происшествия

Правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в центре Москвы

«По подозрению в стрельбе из травматического пистолета задержан мужчина 1984 года рождения», — уточнил собеседник агентства, добавив, что задержанным, по его информации, является Пятницкий.
Обновлено в 08:07
Политика

Ким Чен Ын заявил о готовности к новому саммиту с Трампом

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что он готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:14
Гаджеты

Samsung добавит флагманскому Galaxy S10 режим ночной съемки

Китайский блогер заявил, что в Samsung работают над обновлением камеры, которое добавит флагманскому Galaxy S10 режим ночной съемки.
Обновлено в 06:08
Спорт

Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Гаджеты

Смартфон Huawei P30 Pro оказался сложным и дорогим в ремонте

Специалисты частной компании из Калифорнии iFixit, которая специализируется на ремонте гаджетов, при разборе Huawei P30 Pro пришли к выводу, что в случае поломки починить его будет довольно сложно и затратно.
Обновлено в 07:57
Происшествия

У посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель

У здания посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую полицию.
Обновлено в 05:47
Политика

Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Общество

Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой»

Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".
Обновлено в 07:31
Футбол

ЦСКА — Оренбург 2:3

Защитник ЦСКА Марио Фернандес не поможет своей команде в матче 24-го тура чемпионата России против «Локомотива».
Обновлено в 08:19
Технологии

Роскомнадзор призвал к осторожности при просмотре «Игры престолов»

Обновлено в 07:27
Авто

ЛУАЗ-969: маленький,но настоящий внедорожник

Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес

Названы любимые женщины «короля шахмат» Гарри Каспарова

Список «побед» спортсмена предоставило издание StarHit. Женщины играли большую роль в жизни Каспарова.
Обновлено в 02:36
Политика

Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины

Обновлено вчера в 14:59
Общество

Познер назвал три книги, которые он взял бы на необитаемый остров

Наверное, взял бы "Трех мушкетеров", естественно, на французском языке и "Алису в стране чудес", - сказал Познер.
Обновлено в 06:55
Происшествия

На Урале сына главы управления на транспорте задержали с наркотиками

Наркокурьер оказался сыном начальника управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу, рассказал информагентству источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие

При обстрелах со стороны ВСУ погибли двое военнослужащих ДНР

По словам Безсонова, двое военнослужащих ДНР в результате обстрелов боевиками ВСУ отдали свои жизни, выполняя свой воинский долг по защите Республики.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие

Полторак прокомментировал работу снайперов ВСУ в Донбассе

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинские снайперы в Донбассе вынудили ополченцев немного отодвинуть вооружения от линии разграничения.
Обновлено в 06:13
Космос

В Роскосмосе назвали возможные имена для кораблей «Федерация»

«В отношении новых транспортных грузовых и пилотируемых кораблей есть идея, чтобы их названия велись по реестру первых кораблей, построенных Петром Первым, например, "Орел", "Флаг" или "Аист"», - сказали РИА Новости в Роскосмосе.
Обновлено вчера в 21:33
Музыка

Романа Мирошниченко номинировали на премию Independent Music Awards

Композиция Романа Мирошниченко Song For Godfather Of Fusion номинирована на премию The Independent Music Awards (IMA) в категории "Лучшая инструментальная композиция" (The Best Instrumental Song).
Обновлено в 06:48
Автоспорт

Боттас выиграл квалификацию Гран-при Китая, Квят стал одиннадцатым

Обновлено в 04:36
Футбол

«Уэска» пошутила над Месси и «Барселоной»

Обновлено в 08:43
Хоккей

Панарин помог «Коламбусу» выиграть второй матч серии у «Тампы»

"Коламбус" повел в серии со счетом 2:0, добившись двух побед на выезде. Теперь серия переезжает на домашнюю площадку "пиджаков".
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия

Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве

Министерство иностранных дел Японии выразило протест американскому послу Уильяму Хагерти после того, как военный США убил японку на Окинаве.
Обновлено в 06:38
Авто

«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов

Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
Экономика

Доход новгородского губернатора за год упал в пять раз

Годовой доход губернатора Новгородской области Андрея Никитина в 2018 году составил 2,3 млн рублей — это в 5,3 раза меньше, чем задекларированный им доход за 2017 год (12,1 млн рублей).
Обновлено в 06:07
Кино

Бердмэн-воспитатель: Майкл Китон сыграет непутевого отца

Номинант на «Оскар» Майкл Китон («Бердмэн», «Битлджус») исполнит главную роль в драме «Гудрич» (Goodrich).
Обновлено в 06:30
Космос

Первая сфотографированная чёрная дыра получила гавайское имя

Право выбирать название чёрной дыре предоставили профессору Ларри Кимуру, поскольку на Земле есть восемь обсерваторий, следящих за необычными космическими телами и две из них находятся на Гавайских островах.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия

Котёнок выжил после получасовой стирки в машинке

Шестимесячный котенок по кличке Поппи сумел выжить после получасового цикла в стиральной машинке.
Обновлено в 08:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное