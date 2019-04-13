В Тюмени после контртеррористической операции возбудили уголовное делоТАСС 03:10

Уголовное дело по факту приготовления к убийству двух и более лиц общеопасным способом возбуждено в Тюмени по итогам контртеррористической операции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

В Тюмени после контртеррористической операции возбудили уголовное дело

Происшествия Правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в центре Москвы «По подозрению в стрельбе из травматического пистолета задержан мужчина 1984 года рождения», — уточнил собеседник агентства, добавив, что задержанным, по его информации, является Пятницкий.

Политика Ким Чен Ын заявил о готовности к новому саммиту с Трампом Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что он готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом.

Гаджеты Samsung добавит флагманскому Galaxy S10 режим ночной съемки Китайский блогер заявил, что в Samsung работают над обновлением камеры, которое добавит флагманскому Galaxy S10 режим ночной съемки.

Спорт Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Гаджеты Смартфон Huawei P30 Pro оказался сложным и дорогим в ремонте Специалисты частной компании из Калифорнии iFixit, которая специализируется на ремонте гаджетов, при разборе Huawei P30 Pro пришли к выводу, что в случае поломки починить его будет довольно сложно и затратно.

Происшествия У посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель У здания посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую полицию.

Политика Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).

Общество Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой» Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".

Футбол ЦСКА — Оренбург 2:3 Защитник ЦСКА Марио Фернандес не поможет своей команде в матче 24-го тура чемпионата России против «Локомотива».

Шоу-бизнес Названы любимые женщины «короля шахмат» Гарри Каспарова Список «побед» спортсмена предоставило издание StarHit. Женщины играли большую роль в жизни Каспарова.

Происшествия На Урале сына главы управления на транспорте задержали с наркотиками Наркокурьер оказался сыном начальника управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу, рассказал информагентству источник в правоохранительных органах региона.

Армия и оружие При обстрелах со стороны ВСУ погибли двое военнослужащих ДНР По словам Безсонова, двое военнослужащих ДНР в результате обстрелов боевиками ВСУ отдали свои жизни, выполняя свой воинский долг по защите Республики.

Армия и оружие Полторак прокомментировал работу снайперов ВСУ в Донбассе Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинские снайперы в Донбассе вынудили ополченцев немного отодвинуть вооружения от линии разграничения.

Космос В Роскосмосе назвали возможные имена для кораблей «Федерация» «В отношении новых транспортных грузовых и пилотируемых кораблей есть идея, чтобы их названия велись по реестру первых кораблей, построенных Петром Первым, например, "Орел", "Флаг" или "Аист"», - сказали РИА Новости в Роскосмосе.

Музыка Романа Мирошниченко номинировали на премию Independent Music Awards Композиция Романа Мирошниченко Song For Godfather Of Fusion номинирована на премию The Independent Music Awards (IMA) в категории "Лучшая инструментальная композиция" (The Best Instrumental Song).

Хоккей Панарин помог «Коламбусу» выиграть второй матч серии у «Тампы» "Коламбус" повел в серии со счетом 2:0, добившись двух побед на выезде. Теперь серия переезжает на домашнюю площадку "пиджаков".

Происшествия Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве Министерство иностранных дел Японии выразило протест американскому послу Уильяму Хагерти после того, как военный США убил японку на Окинаве.

Авто «Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.

Экономика Доход новгородского губернатора за год упал в пять раз Годовой доход губернатора Новгородской области Андрея Никитина в 2018 году составил 2,3 млн рублей — это в 5,3 раза меньше, чем задекларированный им доход за 2017 год (12,1 млн рублей).

Кино Бердмэн-воспитатель: Майкл Китон сыграет непутевого отца Номинант на «Оскар» Майкл Китон («Бердмэн», «Битлджус») исполнит главную роль в драме «Гудрич» (Goodrich).

Космос Первая сфотографированная чёрная дыра получила гавайское имя Право выбирать название чёрной дыре предоставили профессору Ларри Кимуру, поскольку на Земле есть восемь обсерваторий, следящих за необычными космическими телами и две из них находятся на Гавайских островах.