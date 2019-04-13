Происшествия

В Тюмени отменен режим контртеррористической операцииРоссийская газета 02:57

Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков. По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), это были члены "Исламского государства" (организация запрещена в РФ).
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Что происходит у дома на Амурской, который ночью штурмовали спецслужбы? Кто жил там? Репортаж 72.RU

Сайт Тюмени 72.ru06:15

Znak.com узнал подробности антитеррористической операции в Тюмени

Znak.com09:55

Первые народные версии, что планировало ИГИЛ в Тюмени. Слово очевидцам

URA.Ru05:36

Контртеррористическая операция успешно завершена в Тюмени

Тюменская линиявчера в 22:54

В Тюмени отменили режим контртеррористической операции

РИА Новости02:23

В Тюмени отменили режим контртеррористической операции

ТАСС01:21

Режим контртеррористической операции в Тюмени снят

Интерфакс00:49
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:21, Ашберн
Политика

Германия отдала важную для новой церкви Украины грамоту Петра I

В Киеве считают это свидетельством сильных опасений Москвы в то время потерять Киевскую метрополию в свете «давнего стремления» Украины создать независимую церковь, чего удалось добиться только в начале 2019 года.
Обновлено в 09:45
Политика

Представитель Украины в ЕС опроверг отмену санкций для девяти человек

Представитель Украины в Европейском союзе Николай Точицкий опроверг информацию о том, что ЕС принял новое решение о снятии санкций с девяти представителей окружения бывшего президента страны Виктора Януквовича.
Обновлено в 09:55
Футбол

Фернандес: за семь лет в России не видел такого плохого судейства

Удаленный по ходу встречи 23-го тура Российской премьер-лиги защитник московского ЦСКА Марио Фернандес заявил, что за семь лет игры в России не встречался с настолько низким качеством судейства.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

В США рассказали о российской «суперпуле», которая оставит позади орудия НАТО

Информационный портал The National Interest рассказал о новой «пластмассовой суперпуле» России, которая позволит сделать российские комплексы более скорострельными по сравнению с орудиями НАТО.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Соседи рассказали о владельце дома в Тюмени, где скрывались боевики

Обновлено в 08:00
Происшествия

Известный правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в Москве

Ранее сообщалось, что в Москве семь человек задержали за стрельбу в офисе.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие

В Одессу прибыли 35 американских боевых машин Hummer

Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что в Одессу прибыли 35 американских боевых машин Hummer, которые будут направлены для боевых подразделений в Донбассе.
Обновлено в 08:12
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ против «жёлтых жилетов» в Тулузе

Полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов» во французском городе Тулуза, об этом сообщает AFP.
Обновлено в 09:28
Происшествия

В Лондоне рядом с посольством Украины произошла стрельба

Британская полиция получила сообщения о стрельбе недалеко от посольства Украины в Лондоне, об этом сообщает Express.
Обновлено в 09:54
Единоборства

Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой

Украинский боксер Василий Ломаченко во время поединка с британцем Энтони Кроллой сломал руку.
Обновлено в 07:54
Спорт

Гимнаст Аблязин завоевал золото в упражнении на кольцах на ЧЕ

Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон готовится к коронации Уильяма

Как сообщают инсайдеры, Миддлтон стала одевать дизайнерские наряды из-за ближайшей коронации супруга.
Обновлено в 04:27
Финансы

Набиуллина сообщила о возможном снижении ключевой ставки в 2019 году

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что при развитии экономической ситуации в соответствии с прогнозом регулятора ключевая ставка может быть снижена уже в текущем году, передает ТАСС.
Обновлено в 10:12
Общество

Переносные станции оптических помех для Росгвардии проходят испытания

Опытные образцы переносных станций оптических помех, разработанные для Росгвардии с целью нейтрализации правонарушителей и рассеивания скоплений агрессивно настроенных лиц, проходят испытания, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех).
Обновлено в 08:40
Авто

Названы главные критерии выбора автомобиля

Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено в 05:58
Политика

ЕС перестал быть главным торговым партнёром России

Евросоюз уступил лидерство в торговле с Россией странам БРИКС, СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено в 06:03
Происшествия

Дворкович прокомментировал дело экс-министра Абызова

Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович прокомментировал дело экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого обвиняли в мошенничестве и создании преступного сообщества.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие

Появилось видео взлета Су-27СМ во время ливня

Российские истребители Су-27СМ продемонстрировали взлет во время сильного ливня в рамках тренировки на фоне учений НАТО в Черном море.
Обновлено в 06:43
Авто

Медведев утвердил правила тюнинга авто в России

Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 03:57
Шоу-бизнес

Кристина Асмус опубликовала милую фотографию Гарика Харламова с дочкой

30-летняя российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в своем Instagram новое фото, чем сильно обрадовала поклонников.
Обновлено в 06:38
Наука

Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков

Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Экономика

Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода

Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.
Обновлено в 06:32
Общество

В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено 11 апреля в 13:00
Шоу-бизнес

55-летняя певица Азиза впервые выходит замуж

Во время съемок программы «Выход в люди» 55-летняя певица Азиза рассказала о том, что впервые выходит замуж.
Обновлено в 07:06
Общество

На субботник в Москве вышли 1,4 млн человек

Обновлено в 05:02
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торговых центров

В Екатеринбурге в субботу утром эвакуировали посетителей из крупных торговых центров "Гринвич" и "Радуга Парк".
Обновлено в 04:10
Общество

Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой»

Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".
Обновлено в 07:31
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
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