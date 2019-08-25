Происшествия
В Тюмени начали проверку из-за отказа врачей принять пациенткуRT на русском 06:48
Следственный комитет организовал доследственную проверку в связи с появлением сообщений СМИ о том, что врачи одной из больниц Тюмени отказались принять пациентку с отёком лёгких. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СУ СК по Тюменской области.
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Отказом тюменских врачей лечить пациентку заинтересовались следователи
Тюменская область сегодня07:23
Следователи изымают документы в больнице, где не приняли тюменку с отеком легких
Новости Тюмени 72.ru06:20
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