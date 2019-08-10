Происшествия

В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам РосгвардииЭхо Москвы 05:03

Инцидент произошел во время патрулирования, когда силовики попытались приблизиться к подозрительному гражданину у одного из жилых домов.
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Ночью в Тюмени сотрудник Росгвардии получил ранение при задержании велосипедиста

КП - Тюмень06:42

В Тюмени росгвардеец получил ранение при задержании

РБК05:09

Двое ранены: В Тюмени произошла перестрелка при задержании подозреваемого

NashGorod.ru04:59

В Тюмени мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии

РИА Новости04:48

В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии

ТАСС04:25

Ночная перестрелка: в Тюмени ранили сотрудника Росгвардии

Новости Тюмени 72.ru04:14

В Тюмени во время задержания мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии

Коммерсантъ04:56
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Общество

В Иркутске на пикет «За честные выборы» вышли около 100 человек

Обновлено в 09:51
Армия и оружие

Опубликовано видео применения ракетного комплекса «Кинжал»

Обновлено в 07:27
Происшествия

Любовь Соболь задержали перед митингом в Москве

Напомним, сегодня, 10 августа, на проспекте Академика Сахарова проходит согласованный митинг в поддержку незарегистрированных оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 07:18
Общество

Роспотребнадзор приостановил ввоз папайи из Китая из-за ГМО

Роспотребнадзор приостановил ввоз свежей папайи из Китая с 1 июля 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 10:43
Музыка

Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено 08 августа в 06:54
Общество

В пресс-службе Горбачёва опровергли сообщения о его плохом здоровье

Оснований для сообщений о якобы плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачёва нет, заявили в его пресс-службе.
Обновлено в 04:26
Политика

Воевавший против ополченцев актер Пашинин обнищал и захотел в Россию

Обновлено в 10:46
Происшествия

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 09:23
Происшествия

В Танзании при взрыве бензовоза погибли 60 человек

В результате погибли 60 человек, еще 70 были серьезно ранены, сообщает газета The Citizen со ссылкой на полицию.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Жертвами супертайфуна в Китае стали 18 человек

В Китае из-за супертайфуна «Лекима» погибли 18 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 07:30
Общество

Москвичи составили треть собравшихся на концерте на проспекте Сахарова

Генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт заявил, что менее трети граждан, принявших участие в согласованном митинге-концерте на проспекте Академика Сахарова, являются москвичами.
Обновлено в 10:47
Происшествия

Пять сотрудников Росатома погибли при испытаниях двигателя

В результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников Росатома.
Обновлено в 02:39
Общество

Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти

Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие

Пушилин назвал абсурдом заявления об обстреле ДНР своих позиций

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин прокомментировал обстрелы ополченцами своих позиций.
Обновлено в 10:01
Футбол

Силвиньо после разгрома «Монако»: «Первые три-четыре тура будут сложными для всех»

Главный тренер «Лиона» Силвиньо прокомментировал победу над «Монако» (3:0) в первом туре французской Лиги 1.
Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес

Ричард Гир впервые показался на публике с младшим сыном

На днях папарацци удалось в первый раз подловить Ричарда Гира с его младшим сыном Александром.
Обновлено вчера в 20:00
Культура

Фестиваль исторической реконструкции эпохи викингов «Кауп» открылся под Калининградом

Фестиваль эпохи викингов "Кауп" под Калининградом собрал в субботу около 150 исторических реконструкторов из России, Германии, Эстонии, Польши и других стран.
Обновлено в 09:47
Футбол

Хет-трик Стерлинга помог «Манчестер Сити» разгромить «Вест Хэм»

Обновлено в 09:55
Футбол

Неидеальный фаворит. «Зенит» хуже, чем кажется

Сегодня матч, в котором точно есть фаворит – сыгранная команда обычно мощнее, чем только собранная.
Обновлено в 08:02
Политика

Трамп рассказал о полученном от Ким Чен Ына письме

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил вчера письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 10:59
Политика

Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец оценил предположение депутата Госдумы Алексея Журавлева о том, что страны Запада могли применить против России климатическое оружие.
Обновлено в 10:25
Гаджеты

«Яндекс» обсуждает внедрение «Алисы» в смартфоны Huawei

По словам Чанга, компании обсуждают совместную работу в сфере сервисов музыки, такси, погоды и других проектов "Яндекса".
Обновлено в 06:07
Происшествия

В Великобритании произошло масштабное отключение электричества

Массовые отключения электричества в пятницу, 9 августа, произошли в Лондоне, ряде районов Уэльса, Мидлендсе (центральная часть страны), а также юго-западной части Великобритании.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия

Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали

Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Общество

Трафик Instagram в России побил рекорд из-за флешмоба с Леди Гагой

Обновлено в 05:02
Общество

Ветер в Москве повалил 150 деревьев за двое суток

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что в столице ветер за два дня повалил 150 деревьев и повредил 36 машин.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Экс-главу администрации президента Киргизии поместили в СИЗО

Первомайский районный суд Бишкека принял решение поместить бывшего руководителя аппарата президента Киргизии Фарида Ниязова в СИЗО до 8 октября по обвинению в захвате заложников при штурме дома экс-главы государства Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 09:46
Футбол

Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии

Обновлено в 05:44
Политика

ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину

Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.
Обновлено вчера в 15:24
Общество

Тишковец предсказал прекращение дождей в Москве

Обновлено в 03:24
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