Происшествия

В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам РосгвардииИнфорос 06:49

По информации официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, около половины первого ночи на улице Интернациональной в Тюмени подозреваемый при задержании открыл огонь и ранил одного из сотрудников ведомства, пишет ТАСС.
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