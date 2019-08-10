По информации официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, около половины первого ночи на улице Интернациональной в Тюмени подозреваемый при задержании открыл огонь и ранил одного из сотрудников ведомства, пишет ТАСС.

В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии

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