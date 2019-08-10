Происшествия

В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам РосгвардииТАСС 04:25

Сотрудник Росгвардии в Тюмени получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, нападавший обезврежен. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
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В Тюмени во время задержания мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии

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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:32, Ашберн
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