Происшествия

В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам РосгвардииТАСС 04:25

Сотрудник Росгвардии в Тюмени получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, нападавший обезврежен. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
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В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии

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В Тюмени ночью при задержании преступника ранили росгвардейца

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