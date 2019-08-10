Происшествия
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам РосгвардииТАСС 04:25
Сотрудник Росгвардии в Тюмени получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, нападавший обезврежен. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:26, Вашингтон
Политика
Политолог объяснил, почему Эрдоган отказывает признать Крым российским
Крымский политолог Денис Батурин объяснил, почему президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказывается признавать Крым российским.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти
Обновлено вчера в 18:04
Политика
В Крым приедут украинские байкеры с флагом УССР
Обновлено в 05:35
Политика
На Украине объяснили решение пропустить российский самолёт
Украина разрешила российскому самолёту пролететь над своей территорией вопреки запрету, чтобы избежать возможной аварийной ситуации.
Обновлено вчера в 13:03
Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Танзании при ЧП с бензовозом погибли более 50 человек
Обновлено в 04:13
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Политика
СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона
Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эмманюэль Макрон преподали украинским властям «жесткий урок».
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
Названо место службы первой женщины-пилота F-35B
Первая женщина-пилот F-35B недавно закончила обучение и вскоре первое оперативное назначение.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В Люксембурге семь человек пострадали из-за торнадо
По данным мэра Пьера Меллина, пострадали семь человек. Один из них получил тяжелые ранения, пишет "Интерфакс".
Обновлено вчера в 18:39
Общество
Более 1 млн человек эвакуировали из-за супертайфуна в Китае
Супертайфун «Лекима» продолжает бушевать и терзать Китай. Местные власти уже эвакуировали более миллиона человек из опасных территорий.
Обновлено в 02:31
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»
Обновлено в 05:41
Общество
Названы самые распространенные фамилии россиян
На протяжении многих лет самыми распространенными фамилиями в России остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено в 03:34
Здоровье
Названы пять секретов безупречной груди
Обновлено в 05:22
Кино
Путин поздравил Олега Стриженова с юбилеем
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
Война в Донбассе: Пушилин выступил с экстренным заявлением
Обновлено вчера в 23:30
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Общество
Тишковец рассказал о прекращении дождей в Москве
Обновлено в 04:59
Политика
Украинцы просят Зеленского сделать доллар национальной валютой
Петиция с просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать доллар национальной валютой появилась на сайте главы государства.
Обновлено в 05:41
Наука
Молодая кровь позволяет бороться с болезнью Альцгеймера
Сотрудники компании сообщили об итогах исследования, в рамках которого сорока пациентам с болезнью Альцгеймера вводили в кровь фракцию плазмы с этими белками.
Обновлено вчера в 01:06
Происшествия
В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено вчера в 17:23
Космос
Роскосмос запатентовал «разлагающийся» спутник
Обновлено в 05:49
Происшествия
На Кипре задержали бизнесмена, которого разыскивали в России
Российского бизнесмена из Приморья Игоря Польченко, которого объявили в международный розыск за махинации с кредитами, задержали 7 августа на Кипре.
Обновлено в 00:13
Происшествия
В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек
В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы.
Обновлено в 01:49
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в Курганской области
Следственные органы возбудили уголовное дело после съезда в кювет рейсового пассажирского автобуса в Курганской области.
Обновлено в 06:22
Культура
Художник комиксов Marvel Эрни Колон скончался от рака
Обновлено в 03:38
Авто
Hyundai продемонстрировал обновленный кроссовер Tucson
Южнокорейский бренд Hyundai существенно модернизировал популярный кроссовер Tucson, который имеет улучшенный кузов, салон, а также технические параметры.
Обновлено в 06:15
Здоровье
Кардиохирург опроверг пользу красного вина для сердца
Бокал красного вина в день не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено вчера в 02:51
Политика
Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в США
США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.
Обновлено вчера в 19:37