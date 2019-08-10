Происшествия

В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам РосгвардииBFM.ru 05:11

При приближении сотрудников мужчина кинул в их сторону неизвестный предмет и открыл огонь из оружия, ранив росгвардейца, рассказал представитель ведомства. Росгвардеец применил табельное оружие. Нападавшего госпитализировали с ранением ног.
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Ночью в Тюмени сотрудник Росгвардии получил ранение при задержании велосипедиста

КП - Тюмень06:42

Ночная перестрелка: в Тюмени ранили сотрудника Росгвардии

Новости Тюмени 72.ru04:14

В Тюмени во время задержания мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии

Коммерсантъ04:56

В Тюмени мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии

РИА Новости04:48

В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии

ТАСС04:25

В Тюмени росгвардеец получил ранение при задержании

РБК05:09

Двое ранены: В Тюмени произошла перестрелка при задержании подозреваемого

NashGorod.ru04:59
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Общество

В Москве на проспекте Сахарова началась согласованная акция протеста

Обновлено в 07:02
Общество

Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки

С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки, согласно которым появятся в том числе суточные нормативы вылова, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на Росрыболовство.
Обновлено вчера в 16:40
Общество

Операторы связи приступили к тестированию 5G в Москве

Обновлено вчера в 22:58
Кино

Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием

Обновлено в 06:16
Транспорт

Бесконтактная оплата появится на всех столичных наземных маршрутах

Чтобы расплатиться за поездку, карту с поддержкой технологий PayPass и PayWave или смартфон с функцией бесконтактной оплаты нужно будет приложить к валидаторам нового образца, которые установят в салонах транспорта.
Обновлено в 03:06
Армия и оружие

Эрдоган анонсировал новую «историческую победу»

Новую историческую победу уже в этом месяце обещал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, имея в виду подготовку к операции против курдских формирований на севере Сирии.
Обновлено в 06:30
Политика

Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины

«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор петиции.
Обновлено в 06:28
Футбол

Рибери может оказаться в «Локомотиве»

Франк Рибери отыграл 12 сезонов за "Баварию", в составе которой француз выигрывал Лигу чемпионов и девять раз становился чемпионом Германии.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Курганской области

Семь человек пострадали при съезде рейсового автобуса в кювет в Курганской области. Всего в автобусе было 47 человек.
Обновлено в 02:16
Происшествия

Пять сотрудников Росатома погибли при испытаниях двигателя

В результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников Росатома.
Обновлено в 02:39
Происшествия

В Якутии вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

В Якутии вертолет Ми-8 авиакомпании UTair совершил жесткую посадку.
Обновлено в 04:06
Происшествия

В Великобритании произошло масштабное отключение электричества

Массовые отключения электричества в пятницу, 9 августа, произошли в Лондоне, ряде районов Уэльса, Мидлендсе (центральная часть страны), а также юго-западной части Великобритании.
Обновлено вчера в 15:45
Армия и оружие

Опубликовано видео применения ракетного комплекса «Кинжал»

Обновлено в 07:27
Политика

СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона

Обновлено в 06:13
Футбол

Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»

Обновлено в 05:41
Гаджеты

Huawei представила дизайн обновленного интерфейса EMUI 10

Обновлено в 02:04
Экономика

Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеру

Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский не смог заручиться поддержкой акционеров своего предложения о покупке сети гипермаркетов Metro AG, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:30
Происшествия

После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
Обновлено в 06:47
Происшествия

В Москве девять человек пострадали в ДТП с автобусом

Обновлено в 07:36
Здоровье

Минздрав назвал самые здоровые регионы России

Самые здоровые люди живут в Кабардино-Балкарии и Чечне, говорится в статистическом сборнике Минздрава России за 2018 год.
Обновлено в 02:45
Общество

Объявлено о провале субботних акций оппозиции в городах России

Обновлено в 07:17
Кино

Актер Даниил Белых рассказал, каким будет продолжение сериала «Сваты»

Обновлено в 05:37
Армия и оружие

Украина и Турция создали совместное оружейное предприятие

Обновлено в 05:39
Авто

Тест-драйв юбилейной версии УАЗ «Буханка»

Даже с учетом повышения пенсионного возраста в России, автомобилю УАЗ «Буханка», будь он человеком, уже все равно пора было бы на заслуженный отдых и без этой реформы.
Обновлено в 06:35
Политика

МВД Украины подготовило 800 полицейских для возвращения Донбасса

"По специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в заявлении пресс-службы украинского МВД.
Обновлено вчера в 12:31
Общество

Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Политика

В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Политика

Как двадцать лет назад Путин был назван преемником Бориса Ельцина

Первый президент России в телеобращении к россиянам 20 лет назад, 9 августа, заявил о том, что правительство Сергея Степашина уходит в отставку, а новым премьером станет Владимир Путин.
Обновлено вчера в 06:37
Общество

СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве

В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова».
Обновлено вчера в 14:34
Кино

Назван самый популярный советский фильм на YouTube

Обновлено вчера в 14:53
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