Происшествия
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам РосгвардииBFM.ru 05:11
При приближении сотрудников мужчина кинул в их сторону неизвестный предмет и открыл огонь из оружия, ранив росгвардейца, рассказал представитель ведомства. Росгвардеец применил табельное оружие. Нападавшего госпитализировали с ранением ног.
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Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки, согласно которым появятся в том числе суточные нормативы вылова, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на Росрыболовство.
Обновлено вчера в 16:40
Общество
Операторы связи приступили к тестированию 5G в Москве
Обновлено вчера в 22:58
Кино
Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием
Обновлено в 06:16
Транспорт
Бесконтактная оплата появится на всех столичных наземных маршрутах
Чтобы расплатиться за поездку, карту с поддержкой технологий PayPass и PayWave или смартфон с функцией бесконтактной оплаты нужно будет приложить к валидаторам нового образца, которые установят в салонах транспорта.
Обновлено в 03:06
Армия и оружие
Эрдоган анонсировал новую «историческую победу»
Новую историческую победу уже в этом месяце обещал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, имея в виду подготовку к операции против курдских формирований на севере Сирии.
Обновлено в 06:30
Политика
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины
«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор петиции.
Обновлено в 06:28
Футбол
Рибери может оказаться в «Локомотиве»
Франк Рибери отыграл 12 сезонов за "Баварию", в составе которой француз выигрывал Лигу чемпионов и девять раз становился чемпионом Германии.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Курганской области
Семь человек пострадали при съезде рейсового автобуса в кювет в Курганской области. Всего в автобусе было 47 человек.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Пять сотрудников Росатома погибли при испытаниях двигателя
В результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников Росатома.
Обновлено в 02:39
Происшествия
В Якутии вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
В Якутии вертолет Ми-8 авиакомпании UTair совершил жесткую посадку.
Обновлено в 04:06
Происшествия
В Великобритании произошло масштабное отключение электричества
Массовые отключения электричества в пятницу, 9 августа, произошли в Лондоне, ряде районов Уэльса, Мидлендсе (центральная часть страны), а также юго-западной части Великобритании.
Обновлено вчера в 15:45
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»
Обновлено в 05:41
Гаджеты
Huawei представила дизайн обновленного интерфейса EMUI 10
Обновлено в 02:04
Экономика
Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеру
Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский не смог заручиться поддержкой акционеров своего предложения о покупке сети гипермаркетов Metro AG, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:30
Происшествия
После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
Обновлено в 06:47
Происшествия
В Москве девять человек пострадали в ДТП с автобусом
Обновлено в 07:36
Здоровье
Минздрав назвал самые здоровые регионы России
Самые здоровые люди живут в Кабардино-Балкарии и Чечне, говорится в статистическом сборнике Минздрава России за 2018 год.
Обновлено в 02:45
Авто
Тест-драйв юбилейной версии УАЗ «Буханка»
Даже с учетом повышения пенсионного возраста в России, автомобилю УАЗ «Буханка», будь он человеком, уже все равно пора было бы на заслуженный отдых и без этой реформы.
Обновлено в 06:35
Политика
МВД Украины подготовило 800 полицейских для возвращения Донбасса
"По специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в заявлении пресс-службы украинского МВД.
Обновлено вчера в 12:31
Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Политика
Как двадцать лет назад Путин был назван преемником Бориса Ельцина
Первый президент России в телеобращении к россиянам 20 лет назад, 9 августа, заявил о том, что правительство Сергея Степашина уходит в отставку, а новым премьером станет Владимир Путин.
Обновлено вчера в 06:37
Общество
СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве
В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова».
Обновлено вчера в 14:34
Кино
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено вчера в 14:53