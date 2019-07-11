Интернет

В работе Twitter произошёл глобальный сбойГоворит Москва 15:18

При открытии Twitter появляется предупреждение о внутренней ошибке сервера. В компании обещают устранить сбой в ближайшее время.
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Twitter назвал причину сбоя

Коммерсантъ19:53

Twitter сломался сразу после ремонта

Газета.Ru20:04

Пользователи вновь жалуются на работу Twitter, восстановившуюся после сбоя

РИА Новости19:52

В Twitter сообщили о восстановлении работы после сбоя

RT на русском18:57

Twitter объяснил причину сбоя в работе сервиса

РБК17:53

Работа Twitter восстанавливается после сбоя

ТАСС17:15

Twitter упал

Lenta.ru15:32
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Происшествия

Крыша дома на улице Ленина загорелась в Южно-Сахалинске

Обновлено в 20:14
Происшествия

Мать заметила слезы на глазах «умершего» сына и спасла его от кремации

Во время подготовки к кремации мать Кирана заметила слезы, стекающие из уголков его глаз. Родственники немедленно вызвали скорую.
Обновлено в 12:37
Политика

Обыски проходят в офисе президента Украины

В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:29
Общество

Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова

Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Театры

В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:40
Религия

Православные верующие вспоминают апостолов Петра и Павла

Согласно церковному преданию, Петр и Павел приняли мученическую смерть в один день - 12 июля (29 июня по юлианскому календарю).
Обновлено в 17:22
Политика

Глобальная конференция по свободе СМИ 2020 года пройдет в Канаде

"Канада проведет вторую Глобальную конференцию по свободе СМИ в 2020 году", - сообщили в ведомстве.
Обновлено в 20:32
Интернет

Microsoft тестирует Windows 10, в которой не нужно вводить пароли

Приложение Microsoft перешлёт уведомления со смартфона на компьютер читайте также Помимо входа без паролей, в тестовую сборку Windows 10 были добавлены некоторые другие функции.
Обновлено в 11:15
Политика

Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено в 07:08
Кино

Режиссер «Рокетмена» снимет третью часть «Шерлока Холмса»

Режиссер «Рокетмена» Декстер Флетчер займется съемками третьей части фильма «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу.
Обновлено в 14:47
Единоборства

Боксер Денис Лебедев завершил карьеру

Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 08:32
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Финансы

Россия засекретила кредит на миллиард долларов

За пять месяцев 2019 года Россия выделила из бюджета 79 миллиардов рублей на кредитование иностранных правительств.
Обновлено в 21:31
Политика

Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:01
Экономика

Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО

Правительство РФ в ходе заседания в четверг одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, говорится в сообщении на сайте Минфина.
Обновлено в 11:15
Происшествия

Российская туристка попала в психиатрическую больницу на Бали

Обновлено в 21:37
Происшествия

Экс-депутата обвиняют в вымогательстве $50 млн

11 июля 2019 года стало известно, что бывшего депутата Госдумы РФ Леонида Маевского обвиняют в вымогательстве $50 млн у совладельцев АО «Альфа-банк» Петра Авена и Михаила Фридмана.
Обновлено в 21:53
Политика

Заявившую о хищениях главу Счётной палаты Красноярского края уволили

Депутаты заксобрания Красноярского края проголосовали за отставку заявившей о хищениях в лесной отрасли главы Счётной палаты региона Татьяны Давыденко.
Обновлено в 05:45
Экономика

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено в 12:57
Армия и оружие

Пять кораблей попытались захватить британский танкер у берегов Ирана

По их данным, иранские корабли требовали от британского танкера остановиться.
Обновлено в 01:27
Космос

Обнаружена пара сверхмассивных черных дыр на пути к столкновению

Обнаружение фона гравитационной волны поможет разрешить некоторые из самых больших неизвестных в астрономии, например, как часто галактики сливаются и сливаются ли пары сверхмассивных черных дыр вообще или застревают в почти бесконечном вальсе вокруг друг друга.
Обновлено вчера в 12:38
Кино

Сценарист «Джона Уика» займётся сериалом «Сокол и Зимний Солдат»

Сценарист «Джона Уика» Дерек Колстад присоединился к работе над мини-сериалом Disney+ «Сокол и Зимний Солдат».
Обновлено в 07:40
Происшествия

Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек

В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные повреждения, в настоящее время предлагают помощь сотни человек, как из России, так и из других стран мира.
Обновлено в 17:50
Спорт

Волейбол. Финал шести Лиги наций стартовал в Чикаго

Двумя матчами сильнейших сборных мира в американском Чикаго стартовал Финал шести волейбольной Лиги наций среди мужских команд.
Обновлено в 01:20
Политика

Мэр Комсомольска-на-Амуре Климов подал в отставку

В сентябре 2018 года в период выборов главы Хабаровского края прежний губернатор Вячеслав Шпорт рекомендовал Климову уйти в отставку из-за недочетов в работе, и тот написал заявление.
Обновлено в 20:58
Шоу-бизнес

Любимый особняк Мэрилин Монро продают за 115 миллионов долларов

Стоимость особняка оценивается в 115 миллионов долларов, а его площадь составляет около 1130 квадратных метров.
Обновлено в 21:00
Политика

«Всемирный конгресс украинцев» признали нежелательным в России

Генеральная прокуратура России заявила, что деятельность в стране канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев" нежелательна.
Обновлено в 13:38
Происшествия

Появилось видео задержания мужа Луизы Хайруллиной

Обновлено в 00:18
Происшествия

В Волгограде обнаружили тело федерального судьи

Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес

У страдающей от рака актрисы Яковлевой отнялись ноги

Яковлева на протяжении долгого времени страдает от рака, и во время поездки в Минск у нее резко отнялись ноги.
Обновлено в 18:54
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