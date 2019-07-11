Интернет

В Twitter сообщили о восстановлении работы после сбояRT на русском 18:57

В Twitter сообщили, что компания полностью восстановила работу сервиса после сбоя. Как передаёт РИА Новости, в техническом аккаунте микроблога произошедшее объяснили изменениями внутренней конфигурации.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Twitter раскрыл причину парализации работы

Газета.Ru18:29

В Twitter сообщили о восстановлении работы после сбоя

RT на русском18:57

Пользователи вновь жалуются на работу Twitter, восстановившуюся после сбоя

РИА Новости19:52

Twitter назвал причину сбоя

Коммерсантъ19:53

Twitter объяснил причину сбоя в работе сервиса

РБК17:53

Работа Twitter восстанавливается после сбоя

ТАСС17:15

Twitter упал

Lenta.ru15:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:04, Вашингтон
Политика

Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено в 12:23
Футбол

Тунис вышел в полуфинал Кубка африканских наций, разгромив Мадагаскар

Сборная Туниса вышла в полуфинал Кубка африканских наций. В четвертьфинале Тунис встречался с командой Мадагаскара.
Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес

Наташа Королева оголилась в поддержку Светланы Лободы

Певица Наташа Королева решила поддержать свою коллегу Светлану Лободу, на которую все набросились после публикации в своем Инстаграм-аккаунте интимной фотографии известной йогини.
Обновлено в 03:20
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Происшествия

Вскрытые в связи с делом Орланди могилы в Ватикане оказались пустыми

Две могилы в Ватикане, которые вскрыли в связи с расследованием дела об исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди, оказались пустыми.
Обновлено в 09:23
Музыка

Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым

Обновлено в 19:11
Происшествия

В Волгограде обнаружили тело федерального судьи

Обновлено в 13:19
Происшествия

Вскрылись детали дела задержанного заместителя главы ПФР

Задержанного по подозрению в получении взятки заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова взяли не с поличным.
Обновлено в 18:44
Общество

Реклама или информация: в Воронеже платным парковкам снова грозит смена табличек

Как рассказал «Времени Воронежа» замруководителя воронежского УФАС Виталий Попов, все признаки рекламы в этой информации есть: – Конечно, стоит изучить это более детально, но на первый взгляд я бы назвал это рекламой.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Политика

Список потенциально опасных пород собак могут расширить

Обновлено в 20:53
Здоровье

30% населения планеты страдают от болезней печени

Специалисты напоминают, что после того, как печень перестает перерабатывать токсины, начинает развиваться энцефалопатия.
Обновлено в 10:57
Авто

Новый кроссовер Honda XR-V вышел в продажу

Компания Honda объявила старт продаж обновленного компактного кроссовера XR-V.
Обновлено в 00:50
Политика

Глобальная конференция по свободе СМИ 2020 года пройдет в Канаде

"Канада проведет вторую Глобальную конференцию по свободе СМИ в 2020 году", - сообщили в ведомстве.
Обновлено в 20:32
Политика

Мэр Комсомольска-на-Амуре Климов подал в отставку

В сентябре 2018 года в период выборов главы Хабаровского края прежний губернатор Вячеслав Шпорт рекомендовал Климову уйти в отставку из-за недочетов в работе, и тот написал заявление.
Обновлено в 20:58
Происшествия

Пожар на ТЭЦ в Мытищах ликвидирован

МЧС по Московской области сообщило о ликвидации пожара на ТЭЦ в Мытищах. Пожар близ ТЭЦ-27 в Мытищах возник накануне утром.
Обновлено в 20:30
Происшествия

На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Обновлено в 16:00
Театры

Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

О причинах смерти режиссера не сообщается. С 1990 года Дмитриев служил в Малом драматическом театре.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа

Беспорядки начались около полуночи, когда несколько групп нарушителей начала бить витрины близлежащих магазинов.
Обновлено в 19:35
Происшествия

Полиция Гибралтара задержала капитана иранского танкера

Обновлено в 13:33
Происшествия

Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня самолет болгарской авиакомпании ALK, летевший из Приштины в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, из-за чего пострадали десять пассажиров.
Обновлено в 19:01
Политика

Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:01
Экономика

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено в 12:57
Здоровье

Врачи рассказали об опасности некачественных солнцезащитных очков

Использование некачественных солнцезащитных очков может приводить к проблемам со зрением, так как под темными линзами зрачок расширяется, большая часть ультрафиолета попадает на сетчатку и вызывает ожог, поэтому покупать очки следует только в оптике, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:10
Экономика

Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено вчера в 00:52
Экономика

Россия расширила программу межгосударственных кредитов

Программа выдачи межгосударственных кредитов расширилась с 236 млрд, как предполагалось в начале года, до 293 млрд рублей, следует из данных Федерального казначейства и поправок в бюджет.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Вместо террориста нашли его следы

Последний недавно представлял его интересы в Лефортовском райсуде Москвы, где ФСБ добилась очередного заочного ареста Гочияева на два месяца — на этот раз по обвинению в незаконном хранении оружия.
Обновлено в 18:31
Экономика

Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил традиционный ежегодный рейтинг российских вузов, выпускники которых, обучавшиеся по финансовым дисциплинам, могут в первые пять лет после получения дипломов претендовать на довольно высокие зарплаты.
Обновлено в 20:15
Экономика

Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО

Правительство РФ в ходе заседания в четверг одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, говорится в сообщении на сайте Минфина.
Обновлено в 11:15
Здоровье

Роспотребнадзор объяснил запрет на алкогольные энергетики

Представители Роспотребнадзора объяснили введение запрета слабоалкогольных тонизирующих напитков, в составе которых содержится кофеин.
Обновлено в 19:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное