Происшествия

В Тверской области загорелся «Сапсан»Тверские ведомости 17:14

Пожар вспыхнул в поезде «Сапсан» на территории Тверской области. Около 22.00, после того как шедший из Петербурга поезд отправился с вокзала Твери, в поезде произошел пожар, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось

В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»

Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.
ТАСС15:51

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В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»

Взгляд.ру15:57

Короткое замыкание стало причиной пожара в одном из «Сапсанов»

Вести.Ru16:24

Названа причина пожара в «Сапсане» в Тверской области

РЕН ТВ16:23

Пожар произошёл в «Сапсане» в Тверской области

Говорит Москва16:07

Пожар произошел в поезде «Сапсан» в Тверской области

Эхо Москвы16:00

В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»

ТАСС15:51

СМИ: в Тверской области загорелся «Сапсан»

ТК Звезда16:20
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