Происшествия
В Тверской области загорелся «Сапсан»Тверские ведомости 17:14
Пожар вспыхнул в поезде «Сапсан» на территории Тверской области. Около 22.00, после того как шедший из Петербурга поезд отправился с вокзала Твери, в поезде произошел пожар, сообщает ТАСС.
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Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.ТАСС15:51
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