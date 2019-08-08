В Тверской области стартовали мероприятия Всероссийского Дня льняного поля-2019, где примут участие высокопоставленные лица. Информацию об этом передает правительство региона.

В Тверской области проходит Всероссийский День льняного поля

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