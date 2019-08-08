Экономика
В Тверской области проходит Всероссийский День льняного поляМосковский Комсомолец вчера в 06:48
В Тверской области стартовали мероприятия Всероссийского Дня льняного поля-2019, где примут участие высокопоставленные лица. Информацию об этом передает правительство региона.
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Игорь Павлов: Тверская область всегда входила в число лидеров по льноводству
Тверская жизньвчера в 13:20
Тверская область и «Льняной Союз» заключили соглашение о сотрудничестве
Тверские ведомостивчера в 13:19
Тверскую область предлагают сделать базовым регионом по производству льноволокна
Tverigrad.ruвчера в 13:08
Алексей Гордеев предложил сделать Тверскую область якорным регионом по производству льноволокна
Афанасий-бизнесвчера в 11:49
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 08:01, Ашберн
Общество
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Гаджеты
Huawei представила новую операционную систему Harmony OS
Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес
В Москве проходит прощание с Вилли Токаревым
Церемония началась в храме Святителя Николая в Котельниках.
Обновлено в 03:40
Экономика
Bayer потратит до $8 млрд на урегулирование исков о вызывающем рак гербициде
Немецкий концерн Bayer предлагает выплатить до $8 млрд для урегулирования более 18 000 судебных исков в США, в которых утверждается, что производимый компанией гербицид Roundup вызывает рак.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Бабушка сутки отпугивала медведя рыком в Хабаровском крае
В Хабаровском крае 83-летняя жительница поселка Сита в результате сбора грибов увязла в трясине на сутки, пытаясь отпугнуть кружащего вокруг медведя рычанием.
Обновлено вчера в 09:46
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Армия и оружие
Захарова: Договор РСМД разрушили американцы
Выступая на еженедельном брифинге для СМИ, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в разрушении договора РСМД Америку: - Внимание всего мира было приковано к разрушению американцами договора РСМД.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Суд добавил директору ФБК Ивану Жданову 10 суток ареста
Директор Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Иван Жданов получил дополнительно 10 суток ареста.
Обновлено в 07:56
Футбол
«Динамо» объявило о переходе игрока дортмундской «Боруссии»
Москвоское «Динамо» подписало контракт с нападающим «Боруссии» Максимилианом Филиппом.
Обновлено в 07:34
Общество
После приезда полпреда в зауральском селе решили построить новую школу
Решение принято после того, как действующую школу 9 августа посетил уральский полпред Николай Цуканов, передает корреспондент «URA.RU».
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Политика
Минтимер Шаймиев рассказал о своих отношениях с Путиным
Первый президент Татарстана, а ныне Госсоветник республики Минтимер Шаймиев признался, что имеет доверительные отношения с Президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
Посол США пригрозил частичным выводом контингента из ФРГ
Гренелл назвал оскорбительными ожидания германской стороны о том, что платить за нахождение в стране 50 тыс. американских военных продолжат налогоплательщики США, Германия же будет использовать торговый профицит для внутренних целей.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Лимузин Aurus впервые попал в ДТП
Впервые лимузин Aurus был использован на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоялась 7 мая 2018 года.
Обновлено в 06:30
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.
Обновлено в 03:39
Политика
Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма
Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 21:23
Технологии
Искусственный интеллект поможет находить пропавших людей
Эксперты рынка IT нашли новое назначение для искусственного интеллекта. Высокотехнологичный инструментарий поможет находить пропавших людей.
Обновлено в 07:11
Футбол
Стали известны расходы английских клубов на трансферы
Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) в летнее трансферное окно потратили примерно 1,38 миллиарда фунтов стерлингов (1,5 миллиарда евро) на 114 новых футболистов.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Неизвестный повредил картину в галерее Шилова в Москве
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2»
Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.
Обновлено в 06:32
Политика
В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Кино
Барецкий пообещал появление Сергея Бодрова-младшего в «Брате 3»
Обновлено вчера в 10:09
Политика
Совфед намерен ужесточить закон о массовых мероприятиях
8 августа комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ повела внеочередное заседание, на котором эксперты обсудили поправки к закону о массовых мероприятиях.
Обновлено в 03:00
Общество
ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день митинга в Москве
В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие
Истребители США вылетали на перехват российских Ту-95 у Аляски
Американские истребители вылетали на перехват российских стратегических бомбардировщиков в зоне противовоздушной обороны Канады и Аляски.
Обновлено в 07:29
Политика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Опубликовано видео момента ДТП с автобусом под Новороссийском
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео момента аварии пассажирского автобуса, который слетел в обрыв под Новороссийском 7 августа.
Обновлено вчера в 17:13
Политика
Атамбаев отказался сотрудничать со следствием
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался от сотрудничества со следственными органами и заявил о нарушении своих прав.
Обновлено в 05:52