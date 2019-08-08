В Тверской области стартовали мероприятия Всероссийского Дня льняного поля-2019, где примут участие высокопоставленные лица. Информацию об этом передает правительство региона.

В Тверской области проходит Всероссийский День льняного поля

Общество Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.

Гаджеты Huawei представила новую операционную систему Harmony OS Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.

Экономика Bayer потратит до $8 млрд на урегулирование исков о вызывающем рак гербициде Немецкий концерн Bayer предлагает выплатить до $8 млрд для урегулирования более 18 000 судебных исков в США, в которых утверждается, что производимый компанией гербицид Roundup вызывает рак.

Происшествия Бабушка сутки отпугивала медведя рыком в Хабаровском крае В Хабаровском крае 83-летняя жительница поселка Сита в результате сбора грибов увязла в трясине на сутки, пытаясь отпугнуть кружащего вокруг медведя рычанием.

Общество Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».

Армия и оружие Захарова: Договор РСМД разрушили американцы Выступая на еженедельном брифинге для СМИ, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в разрушении договора РСМД Америку: - Внимание всего мира было приковано к разрушению американцами договора РСМД.

Происшествия Суд добавил директору ФБК Ивану Жданову 10 суток ареста Директор Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Иван Жданов получил дополнительно 10 суток ареста.

Общество После приезда полпреда в зауральском селе решили построить новую школу Решение принято после того, как действующую школу 9 августа посетил уральский полпред Николай Цуканов, передает корреспондент «URA.RU».

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Политика Минтимер Шаймиев рассказал о своих отношениях с Путиным Первый президент Татарстана, а ныне Госсоветник республики Минтимер Шаймиев признался, что имеет доверительные отношения с Президентом России Владимиром Путиным.

Армия и оружие Посол США пригрозил частичным выводом контингента из ФРГ Гренелл назвал оскорбительными ожидания германской стороны о том, что платить за нахождение в стране 50 тыс. американских военных продолжат налогоплательщики США, Германия же будет использовать торговый профицит для внутренних целей.

Происшествия Лимузин Aurus впервые попал в ДТП Впервые лимузин Aurus был использован на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоялась 7 мая 2018 года.

Политика Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.

Политика Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.

Технологии Искусственный интеллект поможет находить пропавших людей Эксперты рынка IT нашли новое назначение для искусственного интеллекта. Высокотехнологичный инструментарий поможет находить пропавших людей.

Футбол Стали известны расходы английских клубов на трансферы Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) в летнее трансферное окно потратили примерно 1,38 миллиарда фунтов стерлингов (1,5 миллиарда евро) на 114 новых футболистов.

Происшествия В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2» Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.

Политика В Крыму неизвестные подняли флаг Украины В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.

Политика Совфед намерен ужесточить закон о массовых мероприятиях 8 августа комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ повела внеочередное заседание, на котором эксперты обсудили поправки к закону о массовых мероприятиях.

Общество ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день митинга в Москве В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.

Армия и оружие Истребители США вылетали на перехват российских Ту-95 у Аляски Американские истребители вылетали на перехват российских стратегических бомбардировщиков в зоне противовоздушной обороны Канады и Аляски.

Политика Царские долги: французский депутат требует российские деньги Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.

Происшествия Опубликовано видео момента ДТП с автобусом под Новороссийском Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео момента аварии пассажирского автобуса, который слетел в обрыв под Новороссийском 7 августа.