Экономика
В Тверской области проходит Всероссийский День льняного поляМосковский Комсомолец вчера в 06:48
В Тверской области стартовали мероприятия Всероссийского Дня льняного поля-2019, где примут участие высокопоставленные лица. Информацию об этом передает правительство региона.
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