Происшествия

В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»ТАСС 15:51

Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.
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Движение поезда «Сапсан», движущегося из Санкт-Петербурга в Москву, было остановлено на 49 минут в Тверской области из-за гибели зацепера, сообщает пресс-служба
 Октябрьской железной дороги (филиал РЖД).
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