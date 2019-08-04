Происшествия

В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»ТАСС вчера в 15:51

Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.
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Движение поезда «Сапсан», движущегося из Санкт-Петербурга в Москву, было остановлено на 49 минут в Тверской области из-за гибели зацепера, сообщает пресс-служба
 Октябрьской железной дороги (филиал РЖД).
Коммерсантъвчера в 18:16

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СК организовал доследственную проверку после гибели зацепера на крыше «Сапсана», следовавшего из Петербурга в Москву

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В Тверской области произошел пожар на «Сапсане» из-за зацепера

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Погибший зацепер остановил движение поездов «Сапсан» на час

Интерфаксвчера в 16:57

На востоке Москвы загорелся магазин

РЕН ТВвчера в 15:59
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Общество

В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
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Сотрудники Росгвардии разогнали участников акции в поддержку независимых депутатов в Мосгордуму на Пушкинской площади

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Армия и оружие

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Музыка

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Происшествия

Житель Кировского района выстрелил себе в ногу из обреза

Обновлено в 02:08
Экономика

Поставкам угля на Украину разрешили упасть

Экспорт российского угля на Украину в июне сократился в сравнении с тем же месяцем 2018 года на 85,3%, или на 750 тыс. тонн, — до 129,3 тыс. тонн, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".
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Полузащитник петербургского "Зенита" Кристиан Нобоа станет игроком "Сочи", сообщает Metaratings.ru.
Обновлено вчера в 23:00
Энергетика

В Грузии дали прогноз роста цен на бензин

Курс национальной валюты Грузии стал снижаться после сокращения туристического потока в страну из-за запрета авиасообщения с Россией.
Обновлено в 02:20
Политика

Трамп высказался о причинах массовых убийств в США

Американский президент Дональд Трамп назвал серьезные психические заболевания причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия

Министра в Румынии уволили из-за слов об изнасилованной девочке

Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволила премьер-министр Виорика Дэнчилэ после слов насчет подвергшейся нападению водителя девочке, сообщила Дэнчиле в Facebook.
Обновлено вчера в 08:37
Политика

Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир в Донбасс законами

Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:58
Экономика

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Общество

Лидер группы «Чайф» назвал интернет-терроризмом комментарии в соцсетях

Поводом для негатива стало участие группы «Чайф» в фестивале «Шашлык Live», который мэрия Москвы провела накануне во время протестов.
Обновлено вчера в 16:00
Общество

Шаманы на Байкале провели обряд для прекращения пожаров и наводнений

Обновлено в 01:06
Общество

В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала лета

Сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что в Москве ночь с 4 на 5 августа стала самой холодной с начала лета.
Обновлено в 01:45
Общество

Под Хабаровском десятки дач оказались затоплены из-за паводка

Обновлено вчера в 23:56
Происшествия

В Лондоне подросток сбросил ребенка со смотровой площадки галереи

В Лондоне 17-летний посетитель галереи «Тейт Модерн» сбросил шестилетнего мальчика со смотровой площадки, которая располагается на десятом этаже здания.
Обновлено вчера в 18:27
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Redmi с 64-Мп камерой предстанет 7 августа

Любопытно, что на 8 августа презентацию смартфона с 64-мегапиксельной камерой наметила компания Realme.
Обновлено в 01:23
Путешествия

Петербург попал в список самых популярных у россиян авиамаршрутов

Петербург наряду с Московой и курортами Черного моря вошел в список самых востребованных авианаправлений у граждан РФ.
Обновлено вчера в 21:13
Политика

Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:28
Экономика

Эксперты оценили экономические потери от онкологических заболеваний

Наиболее значительными в 2011–2015 годах были экономические потери от смертности от рака легкого среди мужчин — $1,2 млрд, а также от рака молочной железы — $0,64 млрд.
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия

В Красноярском крае при тушении лесов пропал пожарный

Пожарный потерялся при тушении огня в Эвенкийском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе Богучанского района региона.
Обновлено в 01:25
Экономика

Переход на евро. Как идет процесс дедолларизации в российской внешней торговле

На фоне стремления снизить зависимость от доллара существенно растет доля расчетов в евро.
Обновлено вчера в 15:46
Технологии

«Яндекс.Такси» протестирует мониторинг усталости водителей

"Яндекс.Такси" договорился с компанией VisionLabs Сбербанка и венчурного фонда АФК "Система" об испытании системы мониторинга усталости водителя, сообщили "Коммерсанту" представители сторон.
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ЖКХ

Украинский город остался без горячей воды из-за долгов

25 июня часть украинского города Полтавы осталась без воды из-за накопившихся у компании «Полтававодоканал» долгов за электроэнергию.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

Иран задержал еще один танкер в Персидском заливе

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Политика

Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в неуважении волеизъявления жителей Крыма быть в составе России.
Обновлено вчера в 14:48
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

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Шоу-бизнес

Появились первые фотографии внука Леры Кудрявцевой

Малыш появился на свет 20 мая 2018 года, однако скрывать рождение внука счастливой бабушке удавалось еще несколько месяцев.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ

Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
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