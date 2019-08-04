Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»ТАСС вчера в 15:51
Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.
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с чего всё началось
Движение поезда «Сапсан», движущегося из Санкт-Петербурга в Москву, было остановлено на 49 минут в Тверской области из-за гибели зацепера, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (филиал РЖД).Коммерсантъвчера в 18:16
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Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия
Сотрудники Росгвардии разогнали участников акции в поддержку независимых депутатов в Мосгордуму на Пушкинской площади
Обновлено 03 августа в 09:12
Армия и оружие
Эрдоган объявил о военной операции в Сирии
Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат.
Обновлено вчера в 20:46
Музыка
В Петербурге проходит фестиваль блюза
Блюз на берегу Финского залива. Санкт-Петербург принимает музыкальный фестиваль «Мосты», передает ОТР.
Обновлено вчера в 13:10
Происшествия
Житель Кировского района выстрелил себе в ногу из обреза
Обновлено в 02:08
Экономика
Поставкам угля на Украину разрешили упасть
Экспорт российского угля на Украину в июне сократился в сравнении с тем же месяцем 2018 года на 85,3%, или на 750 тыс. тонн, — до 129,3 тыс. тонн, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".
Обновлено вчера в 18:34
Футбол
Хавбек «Зенита» Нобоа перейдет в «Сочи»
Полузащитник петербургского "Зенита" Кристиан Нобоа станет игроком "Сочи", сообщает Metaratings.ru.
Обновлено вчера в 23:00
Энергетика
В Грузии дали прогноз роста цен на бензин
Курс национальной валюты Грузии стал снижаться после сокращения туристического потока в страну из-за запрета авиасообщения с Россией.
Обновлено в 02:20
Политика
Трамп высказался о причинах массовых убийств в США
Американский президент Дональд Трамп назвал серьезные психические заболевания причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия
Министра в Румынии уволили из-за слов об изнасилованной девочке
Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволила премьер-министр Виорика Дэнчилэ после слов насчет подвергшейся нападению водителя девочке, сообщила Дэнчиле в Facebook.
Обновлено вчера в 08:37
Политика
Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир в Донбасс законами
Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:58
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Общество
Лидер группы «Чайф» назвал интернет-терроризмом комментарии в соцсетях
Поводом для негатива стало участие группы «Чайф» в фестивале «Шашлык Live», который мэрия Москвы провела накануне во время протестов.
Обновлено вчера в 16:00
Общество
В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала лета
Сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что в Москве ночь с 4 на 5 августа стала самой холодной с начала лета.
Обновлено в 01:45
Общество
Под Хабаровском десятки дач оказались затоплены из-за паводка
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
В Лондоне подросток сбросил ребенка со смотровой площадки галереи
В Лондоне 17-летний посетитель галереи «Тейт Модерн» сбросил шестилетнего мальчика со смотровой площадки, которая располагается на десятом этаже здания.
Обновлено вчера в 18:27
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Redmi с 64-Мп камерой предстанет 7 августа
Любопытно, что на 8 августа презентацию смартфона с 64-мегапиксельной камерой наметила компания Realme.
Обновлено в 01:23
Путешествия
Петербург попал в список самых популярных у россиян авиамаршрутов
Петербург наряду с Московой и курортами Черного моря вошел в список самых востребованных авианаправлений у граждан РФ.
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:28
Экономика
Эксперты оценили экономические потери от онкологических заболеваний
Наиболее значительными в 2011–2015 годах были экономические потери от смертности от рака легкого среди мужчин — $1,2 млрд, а также от рака молочной железы — $0,64 млрд.
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия
В Красноярском крае при тушении лесов пропал пожарный
Пожарный потерялся при тушении огня в Эвенкийском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе Богучанского района региона.
Обновлено в 01:25
Экономика
Переход на евро. Как идет процесс дедолларизации в российской внешней торговле
На фоне стремления снизить зависимость от доллара существенно растет доля расчетов в евро.
Обновлено вчера в 15:46
Технологии
«Яндекс.Такси» протестирует мониторинг усталости водителей
"Яндекс.Такси" договорился с компанией VisionLabs Сбербанка и венчурного фонда АФК "Система" об испытании системы мониторинга усталости водителя, сообщили "Коммерсанту" представители сторон.
Обновлено в 01:52
ЖКХ
Украинский город остался без горячей воды из-за долгов
25 июня часть украинского города Полтавы осталась без воды из-за накопившихся у компании «Полтававодоканал» долгов за электроэнергию.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Иран задержал еще один танкер в Персидском заливе
Обновлено в 01:01
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в неуважении волеизъявления жителей Крыма быть в составе России.
Обновлено вчера в 14:48
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено вчера в 09:01
Шоу-бизнес
Появились первые фотографии внука Леры Кудрявцевой
Малыш появился на свет 20 мая 2018 года, однако скрывать рождение внука счастливой бабушке удавалось еще несколько месяцев.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40