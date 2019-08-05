Происшествия

В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»ТАСС вчера в 15:51

Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.
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с чего всё началось
Движение поезда «Сапсан», движущегося из Санкт-Петербурга в Москву, было остановлено на 49 минут в Тверской области из-за гибели зацепера, сообщает пресс-служба
 Октябрьской железной дороги (филиал РЖД).
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Источник сообщил об установлении личности зацепера, погибшего на «Сапсане»

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СК подключился к выяснению обстоятельств гибели мужчины на крыше «Сапсана»

ТАССвчера в 17:37
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Футбол

«Зенит» может продать Малкома из-за расизма фанатов

Иностранные СМИ сообщали, что фанаты "Зенита" в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром" вывесили баннер с надписью "Спасибо руководству за верность традициям", что иностранные источники связали с расизмом в адрес темнокожего новичка "Зенита".
Обновлено вчера в 17:00
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Эксперты прогнозируют рецессию в России уже в 2019 году

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Крупнейший чешский производитель молочных продуктов — компании Madeta в полной мере ощутил на себе действие российского продовольственного эмбарго.
Обновлено в 01:59
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Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

Суд арестовал седьмого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля

Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России об аресте Владислава Барабанова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля.
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Музыка

Скончался композитор и певец Вилли Токарев

Обновлено вчера в 10:28
Происшествия

Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе

Две девушки - чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу из Москвы и Мурманска - утонули во время шторма в одной из бухт Севастополя, рассказал в понедельник замначальника городского управления гражданской защиты Владимир Беспалый.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес

Ольга Бузова назвала Дженнифер Лопес ведьмой

Среди прочих знаменитостей, на концерте легендарной Джей Ло отметилась и Ольга Бузова.
Обновлено в 01:00
Политика

В Индии предложили лишить Джамму и Кашмир особого статуса

Глава МВД Индии Амит Шах представил законопроект, отменяющий ст. 370 конституции страны об отмене особого статуса для штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых

Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
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Всю прошлую неделю в курортном Трускавце 254 «слуги» с нулевым политическим опытом учились быть депутатами и работать в команде.
Обновлено вчера в 14:21
Экономика

В России может появиться новый способ получения зарплаты

В Российской Федерации намерены ввести новый механизм получения заработной платы.
Обновлено в 02:52
Экономика

Россия резко снизила поставки угля на Украину

В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие

Минобороны отчиталось о тушении лесных пожаров в Сибири

Обновлено вчера в 12:05
Футбол

Гвардиола объяснил отсутствие Мареза в матче за Суперкубок Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему не включил полузащитника команды Рияда Мареза в состав на матч за Суперкубок Англии против «Ливерпуля».
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Общество

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Политика

Иран планирует выйти из ядерной сделки

Стоит отметить, что в субботу, 3 августа, глава МИД заявлял о том, что Иран планирует предпринять дополнительные меры в отношении ядерной сделки.
Обновлено в 04:29
Политика

Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской

Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
Обновлено вчера в 17:00
Здоровье

Загадочная болезнь британского подростка поставила врачей в тупик

В Британии врачи не смогли поставить диагноз подростку, который оказался парализован из-за загадочной болезни.
Обновлено вчера в 22:29
Общество

Путин подписал закон, повышающий детские пособия

Президент России подписал указ, который увеличивает уровень выплат детских пособий до показателей прожиточного минимума.
Обновлено в 01:15
Политика

Рябков назвал США могильщиками ДРСМД

США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 04:09
Общество

В Москве зафиксированы рекордные холода для августа

Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено вчера в 07:24
Футбол

Григорян считает, что «Арсенал» не был лучше «Тамбова»

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Теннис

Теннис. Медведев поднялся на девятое место в рейтинге ATP

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с десятого на девятое место в рейтинге ATP.
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Происшествия

В Петербурге задержали мужчину, ударившего омоновца на стадионе

Задержан мужчина, ударивший сотрудника ОМОНа во время субботнего футбольного матча чемпионата России между "Зенитом" и "Краснодаром" на стадионе в Петербурге, возбуждено уголовное дело о насилии в отношении представителя власти, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
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Стрелок из Огайо убил собственную сестру

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Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США

В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро.
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Политика

В Минфине США назвали дату вступления в силу новых санкций против РФ

Новый пакет санкций Соединенных Штатов против России вступит в силу 26 августа, говорится в директиве министерства финансов США.
Обновлено в 04:08
Общество

В Минюсте назвали самые популярные месяцы для свадеб

В Минюсте России рассказали RT, в какие месяцы чаще всего регистрировались акты о заключении брака в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:31
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