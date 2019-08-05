Происшествия

В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»ТАСС вчера в 15:51

Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.
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Движение поезда «Сапсан», движущегося из Санкт-Петербурга в Москву, было остановлено на 49 минут в Тверской области из-за гибели зацепера, сообщает пресс-служба
 Октябрьской железной дороги (филиал РЖД).
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РЕН ТВвчера в 15:59
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Происшествия

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Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live".
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Политика

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Национальное антикоррупционное бюро Украины завело уголовное дело после заявления главы офиса президента Андрея Богдана о том, что ему предлагали взятку якобы в интересах главы администрации Киева Владимира Кличко, передает в понедельник агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:00
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Депздрав: Кошачье мурлыканье успокаивает нервную систему

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Армия и оружие

В Сети высмеяли украинских военных, «потопивших» подлодку

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Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян

Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39
Политика

Япония выразила протест России из-за учений на Курилах

Япония по дипломатическим каналам выразила протест России из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Обновлено вчера в 23:59
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Авиация Минобороны потушила 750 тысяч га лесных пожаров в Сибири

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Армия и оружие

В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России

Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено вчера в 13:46
Политика

США ввели новые санкции против России

Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
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Глава МГИК: в Москве идет репетиция борьбы за отмену сбора подписей

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Политика

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Президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене статьи 370 Конституции, наделявшей штат Джамму и Кашмир особым статусом.
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Создан заряжаемый ультразвуком кардиостимулятор

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По мнению экспертов Райффайзенбанка, в конце года ожидается серьезное падение рубля, связанное, в первую очередь, с тем, что инвесторы потеряют всякий интерес к рисковым операциям.
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Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США

В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро.
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Экономика

В России может появиться новый способ получения зарплаты

В Российской Федерации намерены ввести новый механизм получения заработной платы.
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Происшествия

Виновнику смертельного ДТП в Екатеринбурге грозит 15 лет тюрьмы

Виновнику резонансного ДТП со смертельным исходом на улице Малышева в центре Екатеринбурга может грозить до 15 лет колонии.
Обновлено в 02:25
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