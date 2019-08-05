с чего всё началось

Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.

В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»

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