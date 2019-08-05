Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»ТАСС вчера в 15:51
Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.
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с чего всё началось
Движение поезда «Сапсан», движущегося из Санкт-Петербурга в Москву, было остановлено на 49 минут в Тверской области из-за гибели зацепера, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (филиал РЖД).Коммерсантъвчера в 18:16
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Армия и оружие
Хуситы атаковали аэропорты и авиабазу Саудовской Аравии
Боевики йеменского мятежного движения "Ансар Аллах", более известные как хуситы, атаковали аэропорты саудовских городов Абха и Наджран, а также авиабазу Короля Халида на юго-западе страны.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
Испытания бронеавтомобиля «Атлет» нового поколения начались в России
Предварительные испытания бронеавтомобилей «Атлет», которые придут на смену машинам семейства «Тигр», начались в России.
Обновлено 02 августа в 22:11
Политика
Будущий спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал «Ъ» о планах на ближайшее будущее
Всю прошлую неделю в курортном Трускавце 254 «слуги» с нулевым политическим опытом учились быть депутатами и работать в команде.
Обновлено вчера в 14:21
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Факт смерти артиста подтвердил РИА Новости его сын Антон Токарев.
Обновлено вчера в 09:01
Экономика
«Коммерсантъ» сообщил об утечке данных 70 000 клиентов Бинбанка
В интернете продается база данных 70 000 клиентов Бинбанка стоимостью порядка 5 руб. за строку, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию DeviceLock, которая занимается разработкой программ для защиты от утечек данных.
Обновлено в 02:35
Экономика
Эксперты заявили о возможности технической рецессии в экономике России
«Учитывая текущую экономическую политику (жёсткая налоговая политика и жёсткая ДКП) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019 году, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — заявили в институте.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Поджигателя леса осудили в Боханском районе
Сигарета мужчины стала причиной пожара, уничтожившего более 120 кубов насаждений Житель Боханского района Иркутской области осужден за поджог леса.
Обновлено в 03:27
Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия
СК попросил арестовать еще трех фигурантов дела о беспорядках в Москве
Следственный комитет попросил Пресненский суд арестовать еще трех предполагаемых участников массовых беспорядков 27 июля в центре Москвы, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Арестован предполагаемый организатор разбоя на сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ, в результате которого были похищены 136 млн рублей.
Обновлено в 02:22
Общество
Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live".
Обновлено в 03:56
Футбол
«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома
Издание The Sun ранее указало, что на матче чемпионата России против «Краснодара» на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер, в котором болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.
Обновлено вчера в 16:48
Политика
После заявления главы администрации президента Украины о взятке завели дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины завело уголовное дело после заявления главы офиса президента Андрея Богдана о том, что ему предлагали взятку якобы в интересах главы администрации Киева Владимира Кличко, передает в понедельник агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:00
Здоровье
Депздрав: Кошачье мурлыканье успокаивает нервную систему
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
В Сети высмеяли украинских военных, «потопивших» подлодку
В Сети высмеяли украинских военных, которые "потопили" в ходе учений гипотетическую подлодку противника в Черном море.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
Число жертв взрыва в Каире увеличилось до 17 человек
Обновлено в 01:43
Экономика
Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян
Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39
Политика
Япония выразила протест России из-за учений на Курилах
Япония по дипломатическим каналам выразила протест России из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено вчера в 13:46
Политика
США ввели новые санкции против России
Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено 03 августа в 06:04
Политика
Глава МГИК: в Москве идет репетиция борьбы за отмену сбора подписей
Глава МГИК сказал "Российской газете", что выборы им нужны лишь как способ обкатки технологий к выборам в Госдуму, которые состоятся в 2021 году.
Обновлено в 03:28
Политика
Индия отменяет особый конституционный статус Кашмира
Президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене статьи 370 Конституции, наделявшей штат Джамму и Кашмир особым статусом.
Обновлено в 03:50
Наука
Создан заряжаемый ультразвуком кардиостимулятор
Разработанный образец преобразовывает ультразвук в колебания, которые создают ток с силой до 0,15 миллиампера.
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Долгая чужая война. Трамп объявил о новых пошлинах на товары из КНР
Недавно Китай согласился закупить сельскохозяйственные продукты из США в больших объемах, но так этого и не сделал.
Обновлено вчера в 01:00
Финансы
Рекордное падение рубля ожидается в этом году
По мнению экспертов Райффайзенбанка, в конце года ожидается серьезное падение рубля, связанное, в первую очередь, с тем, что инвесторы потеряют всякий интерес к рисковым операциям.
Обновлено в 03:31
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США
В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро.
Обновлено в 04:07
Экономика
В России может появиться новый способ получения зарплаты
В Российской Федерации намерены ввести новый механизм получения заработной платы.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Виновнику смертельного ДТП в Екатеринбурге грозит 15 лет тюрьмы
Виновнику резонансного ДТП со смертельным исходом на улице Малышева в центре Екатеринбурга может грозить до 15 лет колонии.
Обновлено в 02:25