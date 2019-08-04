Происшествия
В Тверской области произошел пожар на «Сапсане» из-за зацепераРБК 17:47
«Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, был задержан в Тверской области на 49 минут из-за возникшего пожара. Об этом сообщается на сайте РЖД. Возгорание произошло на крыше одного из вагонов и было оперативно ликвидировано.
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Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено в 12:15
Происшествия
Президент Мексики заявил о гибели шести мексиканцев при стрельбе в США
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что при стрельбе в американском Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев.
Обновлено в 16:54
Футбол
Футболистка «Чертаново» Березина умерла в возрасте 21 года
Обновлено в 16:15
Авто
Один из самых высокооплачиваемых пилотов Формулы-1 рассказал о личном автопарке
Пилот Renault с неохотой упоминал название команды из Маранелло и не уточнил конкретную модификацию классического спорткара.
Обновлено в 16:45
Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено в 13:46
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Обновлено в 08:06
Политика
Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары
Бывший депутат Верховной рады Украины, националистка Ирина Фарион считает нынешние лесные пожары в Сибири местью России.
Обновлено в 11:13
Здоровье
Приморье побило рекорд по случаям опасного заболевания
Стоит отметить, что от общего числа дальневосточников, страдающих этим опасным заболеванием, в 2017 году приморцев было 44,2 процента, а в 2018-м — 36 процентов.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
Представитель Росгвардии назвал уроком дело об угрозах детям силовиков
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин назвал провокацией угрозы в интернете в адрес сотрудников правоохранительных органов и членов их семей, передает РИА Новости.
Обновлено в 16:09
Общество
В Москве зафиксированы рекордные холода для августа
Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено в 07:24
Баскетбол
Джейсон Кларк сыграет Джерри Уэста в сериале о «Лейкерс»
Обновлено в 14:14
Политика
ЦИК Белоруссии назвала оптимальную дату президентских выборов
Глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что наиболее приемлемой датой проведения президентских выборов является 30 августа 2020 года.
Обновлено в 14:19
Политика
Кондолиза Райс оценила перспективы Украины на вступление в НАТО
Украина в ближайшей перспективе не сможет стать членом Североатлантического альянса.
Обновлено 02 августа в 10:52
Наука
В России нашли выигравших от пожаров в Сибири
Обновлено 02 августа в 11:34
Единоборства
Россия установила новый рекорд на «Танковом биатлоне»
Российские участники показали лучший результат на трассе, побив собственный рекорд 2017 года, сообщил начальник главного управления боевой подготовки, генерал-полковник Иван Бувальцев.
Обновлено в 10:08
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Дибалы
Обновлено в 17:20
Культура
Шансонье Вилли Токарев ушел из жизни
Обновлено в 08:50
Наука
Красивая девушка и акула-людоед: вместе в океане
На втором видео девушка объясняет, что это было и зачем.
Обновлено в 08:18
Политика
Зеленский назвал даты саммита в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский заявил газете "Коммерсант", что встреча лидеров стран нормандского формата должна состояться уже в начале осени.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Экономика
Минпромторг поддержал резиносмешение
Минпромторг вынес на согласование проект поправок к постановлению №719 о локализации, который включит в него несколько секторов химической промышленности.
Обновлено в 18:34
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
Завершился 12 этап Формулы-1 Гран-при Венгрии. Победу одержал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмитон.
Обновлено в 11:09
Политика
МИД РФ предупредил о тропическом шторме в Японии и Южной Корее
Тропический шторм "Франсиско" угрожает наводнениями Японии и Южной Корее, сообщил ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ в твиттере.
Обновлено в 16:06
Экономика
В России может появиться еще один способ получения зарплаты
Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес
Кара Делевинь тайно обвенчалась с Эшли Бенсон
Британская киноактриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон, пишет The Sun.
Обновлено в 11:24
Экономика
Дмитрий Бутрин — о том, как за нюансами госрегулирования все чаще обнаруживается конкуренция госбанков
Сразу несколько новостей июля позволяют нам говорить о том, что за чисто техническими историями постепенно начинает выявляться новый и, видимо, очень значимый для рынка сюжет — усиление и изменение характера нерыночной конкуренции между госбанками.
Обновлено в 18:34
Авто
Названы 5 важнейших шагов после покупки подержанного авто
«Автоновости дня» составили ТОП-5 первых шагов, которые необходимо сделать сразу после оформления сделки купли-продажи б/у авто.
Обновлено в 01:07
Происшествия
Возбуждено дело об отмывании ФБК Навального 1 млрд рублей
Обновлено вчера в 08:35
Спорт
Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020
Обновлено в 15:35