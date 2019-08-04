Происшествия

В Тверской области произошел пожар на «Сапсане» из-за зацепераРБК 17:47

«Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, был задержан в Тверской области на 49 минут из-за возникшего пожара. Об этом сообщается на сайте РЖД. Возгорание произошло на крыше одного из вагонов и было оперативно ликвидировано.
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