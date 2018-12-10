Что касается финансового положения Баскакова, то у него нет машины, квартирка небольшая. Он настоятель очень скромного прихода, где и службы проходят, насколько мне известно, только в воскресные дни. Там не бывает никаких крупных пожертвований.

Протоиерей Вячеслав Баскаков, ведя аккаунт в Instagram, где публиковались, в том числе, фотографии дорогой обуви и аксессуаров известных брендов, не нарушил ни канонических, ни правовых норм, но "в некотором смысле опозорил епархию и свой приход", рассказал РИА Новости пресс-секретарь Тверской и Кашинской епархии иерей Максим Мищенко.

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