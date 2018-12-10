Общество
В Тверской епархии считают, что «модный» священник опозорил приход
В Тверской епархии считают, что «модный» священник опозорил приходРИА Новости00:36
Протоиерей Вячеслав Баскаков, ведя аккаунт в Instagram, где публиковались, в том числе, фотографии дорогой обуви и аксессуаров известных брендов, не нарушил ни канонических, ни правовых норм, но "в некотором смысле опозорил епархию и свой приход", рассказал РИА Новости пресс-секретарь Тверской и Кашинской епархии иерей Максим Мищенко.
РИА Новости00:36
Оценить
79 человек отреагировали
Что касается финансового положения Баскакова, то у него нет машины, квартирка небольшая. Он настоятель очень скромного прихода, где и службы проходят, насколько мне известно, только в воскресные дни. Там не бывает никаких крупных пожертвований.
— Максим Мищенко, российский депутатТелеканал 360° вчера в 21:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 04:00, Ашберн
Транспорт
ГИБДД ввела мораторий на изменения в ПДД
Решение касается только поправок, инициированных Госавтоинспекцией Госавтоинспекция приняла решение ввести мораторий на внесение изменений в правила дорожного движения.
Обновлено в 02:19
Транспорт
В ГИБДД начали тестировать технологию по проверке водителей по фото
В ГИБДД в тестовом режиме запустили систему по определению по фотографиям водителей данных о наличии у них прав.
Обновлено вчера в 10:27
Общество
В Москве могут ввести штраф за проезд с кофе в метро
В Московской городской думе предлагают ввести штраф за проезд с кофе в метрополитене.
Обновлено вчера в 07:39
Общество
Кокорин рассказал о планах на Новый год
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в письме агентству городских новостей «Москва» рассказал о том, как планирует провести Новый год в одном из столичных СИЗО.
Обновлено в 00:26
Общество
Собянин уволил председателя Москомстройинвеста
"Освободить Тимофеева Константина Петровича от замещаемой должности председателя комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе", - говорится в распоряжении.
Обновлено вчера в 17:51
Общество
Результаты опроса рассказали о пожеланиях мужчин и женщин в Новый год
Обновлено вчера в 19:45
Путешествия
На Хайнане остаются около 200 клиентов туроператора «Жемчужная река»
Около 200 вылетевших из Казани клиентов туроператора «Жемчужная река» остаются на китайском острове Хайнань и продолжают отдых.
Обновлено 11 декабря в 10:35
Общество
Госдума приняла закон об обязательной доле наследства
Сохраняется на прежнем уровне возраст, с которого граждане приобретают право на получение обязательной доли по нетрудоспособности.
Обновлено в 03:20
Общество
Названы самые популярные у россиян подарки на Новый год
Научный руководитель экспериментальной лаборатории «Нейротехнологии в управлении» Финансового университета при правительстве России Николас Коро рассказал, какие подарки россияне собираются подарить на этот Новый год.
Обновлено в 00:33
Транспорт
В поездах МЦД установят информационные экраны
Обновлено вчера в 23:42
Общество
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в час пик
Наибольшее количество осадков в столице в четверг, 13 декабря, ожидается к вечернему часу пик - с 15.00 до 21.00.
Обновлено в 01:24
Общество
Московский зоопарк 31 декабря подарит скидку на билет
Обновлено в 00:01
Общество
Энергоснабжение Крыма восстановлено после циклона
Бригады электриков в четверг утром закончили аварийно-восстановительные работы в Крыму, где накануне было нарушено энергоснабжение 38 тысяч человек из-за непогоды, которую принес на полуостров южный циклон, сообщает Минэнерго РФ.
Обновлено в 00:17
Общество
Фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи» вернется в столицу
Автор и организатор фестиваля, президент общенациональной программы "В кругу семьи" Александр Ковтунец рассказал, что в этом году на фестивале будут представлены изо льда самые яркие символы, великие памятники древности и театральные традиции 10 великих цивилизаций, а также множество интерактивных ледовых скульптур.
Обновлено в 02:55
Общество
Письмо Виктора Цоя жене выставят на торги
Одно из последних писем Виктора Цоя жене Марьяне выставлено на аукцион.
Обновлено в 02:26