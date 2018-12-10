Общество
В Тверской епархии рассказали о доходах «модного» священника
В Тверской епархии рассказали о доходах «модного» священникаРИА Новостивчера в 19:10
Протоиерей Вячеслав Баскаков, который вел аккаунт в Instagram, где публиковались в том числе фотографии дорогой обуви и аксессуаров известных брендов, является настоятелем очень скромного прихода, на доходы от которого не купить даже пряжку от модного дизайнера, рассказал РИА Новости пресс-секретарь Тверской и Кашинской епархии иерей Максим Мищенко.
РИА Новостивчера в 19:10
Оценить
93 человека отреагировали
Что касается финансового положения Баскакова, то у него нет машины, квартирка небольшая. Он настоятель очень скромного прихода, где и службы проходят, насколько мне известно, только в воскресные дни. Там не бывает никаких крупных пожертвований.
— Максим Мищенко, российский депутатТелеканал 360° вчера в 21:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 05:29, Ашберн
Транспорт
ГИБДД ввела мораторий на изменения правил дорожного движения
МВД временно не будет вносить изменения в правила дорожного движения.
Обновлено в 03:39
Путешествия
Туристы «Жемчужной реки» доставлены в Уфу после длительной задержки
Обновлено в 00:08
Транспорт
Более 40 рейсов задержано в аэропортах Москвы из-за снегопада
В московских аэропортах из-за снегопада задержано более 40 рейсов.
Обновлено в 04:55
Общество
Штрафы за кофе в метро могут ввести в Москве
Член комиссии Мосгордумы по безопасности Евгений Герасимов («Единая Россия») предложил обсудить вопрос о штрафах за поездки в метро с кофе, передаёт 12 декабря агентство «Москва».
Обновлено вчера в 08:51
Транспорт
ГИБДД разрешит садиться за руль без документов
Начальник ГИБДД России Михаил Черников рассказал, что в ведомстве готовятся к новому этапу в определении личности водителя транспортного средства.
Обновлено в 05:22
Общество
Госдума приняла закон об обязательной доле наследства
Сохраняется на прежнем уровне возраст, с которого граждане приобретают право на получение обязательной доли по нетрудоспособности.
Обновлено в 03:20
Общество
Кокорин рассказал о планах на Новый год
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в письме агентству городских новостей «Москва» рассказал о том, как планирует провести Новый год в одном из столичных СИЗО.
Обновлено в 00:26
Общество
Тимофеев покинул пост главы Москомстройинвеста
Тимофеев уволен по собственной инициативе. Он занимал должность главы комитета с 2011 года.
Обновлено в 04:00
Общество
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в час пик
Наибольшее количество осадков в столице в четверг, 13 декабря, ожидается к вечернему часу пик - с 15.00 до 21.00.
Обновлено в 01:24
Общество
Результаты опроса рассказали о пожеланиях мужчин и женщин в Новый год
Обновлено вчера в 19:45
Общество
Названы самые популярные у россиян подарки на Новый год
Научный руководитель экспериментальной лаборатории «Нейротехнологии в управлении» Финансового университета при правительстве России Николас Коро рассказал, какие подарки россияне собираются подарить на этот Новый год.
Обновлено в 00:33
Общество
Власти одобрили несколько проектов кварталов реновации в Москве
Обновлено в 04:45
Общество
Эксперты нашли в Санкт-Петербурге самую дорогую однушку в России
Самая дорогая однокомнатная квартира на первичном рынке в России выставлена на продажу в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:38
Общество
«Росконтроль» назвал лучшую вареную колбасу
Эксперты «Росконтроля» проверили пять производителей вареной колбасы «Телячья».
Обновлено в 02:01
Общество
Дмитрия Гудкова оштрафовали за организацию несогласованного митинга
Обновлено в 04:40