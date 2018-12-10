Общество

В Тверской епархии рассказали о доходах «модного» священника
РИА Новости
вчера в 19:10

Протоиерей Вячеслав Баскаков, который вел аккаунт в Instagram, где публиковались в том числе фотографии дорогой обуви и аксессуаров известных брендов, является настоятелем очень скромного прихода, на доходы от которого не купить даже пряжку от модного дизайнера, рассказал РИА Новости пресс-секретарь Тверской и Кашинской епархии иерей Максим Мищенко.
РИА Новостивчера в 19:10
Максим Мищенко
Что касается финансового положения Баскакова, то у него нет машины, квартирка небольшая. Он настоятель очень скромного прихода, где и службы проходят, насколько мне известно, только в воскресные дни. Там не бывает никаких крупных пожертвований.
— Максим Мищенко, российский депутатТелеканал 360° вчера в 21:24

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