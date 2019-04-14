Происшествия
В Туве завели дела о побеге задержанных из ИВСРоссийская газета вчера в 10:03
В Тыве после побега задержанных из СИЗО СК РФ по региону возбудил уголовное дело по признакам преступления, статье 317 "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", сообщили в ведомстве.
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Тува: на начальника пункта полиции, где из ИВС сбежали задержанные, завели дело
Московский Комсомолец Тыва08:33
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У ближайшей к Солнцу звезды найдена ещё одна планета
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Происшествия
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Пилоты бросили всех пассажиров лайнера в аэропорту и улетели без них
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«Укроборонпром» похвастался новой командно-штабной машиной БТР-3КШ
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Происшествия
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Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей.
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Экскурсионный автобус с детьми попал в аварию в Тульской области
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Фонд «Подсолнух» проводит Неделю первичных иммунодефицитов
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Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия
Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП
Каршеринговый Mercedes, за рулем которого, предположительно, был Егор Ляченков, на скорости более 100 км/ч пролетел на красный сигнал светофора и протаранил Hyundai Solaris .
Обновлено в 06:28
Авто
Руководство Альянса Renault-Nissan запретило продажи Lada в Европе
Несмотря на прекращение продаж, в официальных комментариях пресс-службы «АвтоВАЗа» был намёк на то, что Lada в Европу вернется, но чуть позже и с совершенно новой моделью.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Бенедикт Камбербэтч сбил человека
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Кино
Стартовал показ финального сезона «Игры престолов»
В США начался показ заключительного, восьмого по счёту сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 00:20
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Вратарь московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме рассказал об отношении его и команды к главному тренеру клуба Юрию Сёмину.
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Экономика
Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ
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Шоу-бизнес
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Никита Гусев подписал контракт с клубом НХЛ «Вегас»
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Обновлено вчера в 13:33
Хоккей
Скончался бывший хоккеист сборной России Дмитрий Набоков
Обновлено в 06:51
Авто
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Новая версия автомобиля получит обозначение Mustang 2.3L High Performance. Сообщается, что речь идет о новом базовом исполнении модели.
Обновлено в 07:25
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Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»
Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
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Культура
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Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
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Британские ВВС прибыли в Эстонию из-за «вероятной агрессии России»
Пять вертолётов Apache были направлены в Эстонию Великобританией для сдерживания «вероятной агрессии России», сообщает Sky News.
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Спорт
Бьорндален прокомментировал допинг-скандал вокруг Логинова
Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален поделился мнением относительно поведения россиянина Александра Логинова после двухлетней дисквалификации за применение допинга.
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Путин пригласил президента Таджикистана посетить Россию
Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона посетить Россию, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:43
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Петербуржец погиб при взрыве в квартире
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