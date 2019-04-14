Происшествия

В Туве завели дела о побеге задержанных из ИВСРоссийская газета вчера в 10:03

В Тыве после побега задержанных из СИЗО СК РФ по региону возбудил уголовное дело по признакам преступления, статье 317 "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", сообщили в ведомстве.
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Тува: на начальника пункта полиции, где из ИВС сбежали задержанные, завели дело

Московский Комсомолец Тыва08:33

Задержаны шесть из девяти беглецов из изолятора временного содержания в Тыве

Интерфакс09:14

И. о. начальника отдела полиции в Туве, где сбежали задержанные, подозревают в халатности

ТАСС07:25

И.о. начальника полиции в Тыве подозревают в халатности из-за побега девяти задержанных

Коммерсантъ08:01

В Туве поймали шестерых из девяти сбежавших из изолятора задержанных

РИА Новости09:00

Полиция задержала четверых сбежавших из ИВС в Туве

RT на русском02:03

СК начал проверку после побега 9 заключенных из изолятора в Тыве

РЕН ТВвчера в 05:18
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 09:19, Ашберн
Космос

У ближайшей к Солнцу звезды найдена ещё одна планета

Обновлено в 06:58
Происшествия

Бывшему руководителю Volkswagen предъявили обвинения по «дизельгейту»

Бывшему руководителю Volkswagen Мартину Уинтеркорну предъявили обвинения по «дизельгейту» в Германии, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление прокуратуры страны.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Пилоты бросили всех пассажиров лайнера в аэропорту и улетели без них

Пилоты самолета easyJet совершили экстренную посадку, а затем улетели без пассажиров.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие

«Укроборонпром» похвастался новой командно-штабной машиной БТР-3КШ

Украинский концерн «Укроборонпром» похвастался созданной командно-штабной машиной БТР-ЗКШ. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Обновлено в 08:31
Происшествия

Сотрудника полиции задержали во время лекции по борьбе с коррупцией

В Хабаровском крае задержали начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району прямо на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160

Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей.
Обновлено в 08:09
Политика

Савченко прокомментировала выступление Порошенко на «Олимпийском»

Выступление действующего президента Украины и кандидата на пост главы государства Петра Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве было «очень смешным», заявила депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Экскурсионный автобус с детьми попал в аварию в Тульской области

Обновлено вчера в 17:30
Здоровье

Фонд «Подсолнух» проводит Неделю первичных иммунодефицитов

Фонд "Подсолнух" в апреле проводит мероприятия в рамках всемирной Недели первичных иммунодефицитов (ПИД), сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 09:01
Футбол

Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба

Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Каршеринговый Mercedes, за рулем которого, предположительно, был Егор Ляченков, на скорости более 100 км/ч пролетел на красный сигнал светофора и протаранил Hyundai Solaris .
Обновлено в 06:28
Авто

Руководство Альянса Renault-Nissan запретило продажи Lada в Европе

Несмотря на прекращение продаж, в официальных комментариях пресс-службы «АвтоВАЗа» был намёк на то, что Lada в Европу вернется, но чуть позже и с совершенно новой моделью.
Обновлено в 07:12
Происшествия

Бенедикт Камбербэтч сбил человека

Обновлено вчера в 20:15
Кино

Стартовал показ финального сезона «Игры престолов»

В США начался показ заключительного, восьмого по счёту сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 00:20
Футбол

Гильерме назвал Семина своим футбольным отцом

Вратарь московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме рассказал об отношении его и команды к главному тренеру клуба Юрию Сёмину.
Обновлено в 04:57
Экономика

Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ

Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
Обновлено в 01:08
Шоу-бизнес

Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей

Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.
Обновлено в 04:36
Хоккей

Никита Гусев подписал контракт с клубом НХЛ «Вегас»

Ранее ТАСС сообщил, что Гусев и защитник Владислав Гавриков приняли квалификационные предложения от СКА, а клуб разрешил им расторгнуть контракты до 30 апреля, оставив у себя права на игроков в КХЛ.
Обновлено вчера в 13:33
Хоккей

Скончался бывший хоккеист сборной России Дмитрий Набоков

Обновлено в 06:51
Авто

Ford Mustang 2020 получит новую версию High Performance

Новая версия автомобиля получит обозначение Mustang 2.3L High Performance. Сообщается, что речь идет о новом базовом исполнении модели.
Обновлено в 07:25
Важное за сутки

Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»

Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Музыка

Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Здоровье

Врач рассказал об опасности горячей ванны

Обновлено в 09:07
Политика

Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Культура

Алсу ответила на слова Светланы Лободы о судьбе своей дочери

В финал певица отобрала двух участников — Роберта Баграмяна и Нино Чеснерне. А вот дочка Алсу пока не получила путевку в решающую «битву».
Обновлено вчера в 04:03
Экономика

Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода

Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие

Британские ВВС прибыли в Эстонию из-за «вероятной агрессии России»

Пять вертолётов Apache были направлены в Эстонию Великобританией для сдерживания «вероятной агрессии России», сообщает Sky News.
Обновлено в 09:10
Спорт

Бьорндален прокомментировал допинг-скандал вокруг Логинова

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален поделился мнением относительно поведения россиянина Александра Логинова после двухлетней дисквалификации за применение допинга.
Обновлено в 07:59
Политика

Путин пригласил президента Таджикистана посетить Россию

Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона посетить Россию, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Петербуржец погиб при взрыве в квартире

Обновлено в 07:17
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