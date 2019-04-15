Полиция задержала четверых сбежавших из изолятора в ТувеКоммерсантъ 03:06

Полицейские задержали четверых из девяти мужчин, сбежавших из изолятора временного содержания в Туве. Инцидент произошел накануне, 14 апреля, в региональном отделе МВД «Барун-Хемчикский». Операцию по поимке беглецов ведут сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии.

Полиция задержала четверых сбежавших из изолятора в Туве

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