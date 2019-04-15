Происшествия
Полиция задержала четверых сбежавших из изолятора в ТувеКоммерсантъ 03:06
Полицейские задержали четверых из девяти мужчин, сбежавших из изолятора временного содержания в Туве. Инцидент произошел накануне, 14 апреля, в региональном отделе МВД «Барун-Хемчикский». Операцию по поимке беглецов ведут сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии.
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Политика
Россия может выплатить долг Совету Европы
На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Экономика
«Русал» поможет построить завод алюминиевого проката в США
Обновлено в 01:32
Политика
Дональд Трамп собрал $40 млн на новую президентскую кампанию
Обновлено вчера в 23:30
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Шоу-бизнес
45-летняя Кейт Мосс планирует свадьбу с 32-летним бойфрендом
Как сообщает Mail Online, 45-летняя знаменитость готовится к тому, чтобы обручиться со своим 32-летним бойфрендом.
Обновлено в 02:15
Политика
Forbes назвал богатейшие семьи Кремля
Обновлено вчера в 10:49
Общество
Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой
Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено вчера в 11:42
Энергетика
Минприроды согласилось с просьбой «Роснефти» продать нефтяной участок для загрузки Севморпути
Минприроды по просьбе «Роснефти» согласно провести конкурс на Западно-Иркинский участок недр (север Красноярского края) с вероятными запасами нефти и газа в 500 млн т условного топлива, следует из письма Минприроды президенту Владимиру Путину от 10 апреля.
Обновлено вчера в 17:56
Общество
Каждый четвертый житель России не откладывает на «черный день»
Опрос проводился с 1 по 4 апреля 2019 года. Его участниками стали 1,6 тыс. человек старше 18 лет из 368 населенных пунктов России.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в церкви в Канаде
Мужчина устроил стрельбу в церкви в канадском городе Салмон-Арм, в результате чего погиб один человек, сообщает телеканал Global News.
Обновлено в 00:21
Важное за сутки
Титул «Мисс Россия-2019» завоевала Алина Санько
Уроженка города Азов Ростовской области Алина Санько стала «Мисс Россия-2019». Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте конкурса.
Обновлено вчера в 02:30
Происшествия
Пропавшего шестилетнего мальчика ищут в Туве
Около 40 волонтеров и техника ищут пропавшего шестилетнего ребенка, который в воскресенье ушел из дома погулять и не вернулся.
Обновлено в 02:03
Наука
Ученые опровергли распространенный миф о женщинах Древнего Египта
Распространенный миф о женщинах Древнего Египта опровергли ученые Альбертского университета в Канаде.
Обновлено в 02:57
Общество
Мусорная реформа столкнулась с неплатежами
Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.
Обновлено вчера в 17:57
Политика
Визит Ким Чен Ына в Россию может состояться в конце апреля
31 мая 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в КНДР передал Ким Чен Ыну приглашение от Путина посетить Россию.
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Эксперт объяснил решение Германии подарить Украине грамоту Петра I
Эксперт объяснил, почему Берлин передал Киеву датированную 1708 годом грамоту Петра I. Накануне глава министерства культуры Украины Евгений Нищук рассказал о переданной Украине Германией датированной 1708 годом грамоте Петра I, которая была потеряна в период Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 09:27
Транспорт
Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи
Информационный центр проекта "Крымский мост" сообщил о начале укладки рельсов на железнодорожной части путепровода со стороны Керчи.
Обновлено вчера в 14:28
Общество
Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ
Галерея ранее не публиковавшихся семейных снимков военачальников была создана в рамках военно-патриотического проекта «Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы» в преддверии празднования 74-летия Великой Победы.
Обновлено вчера в 20:47
Армия и оружие
Семерых британских подводников уличили в употреблении кокаина
Обновлено вчера в 03:16
Наука
Специалисты рассказали, насколько полезен сыр
Группа канадских ученых провела исследование, в ходе которого определила, насколько полезен сыр.
Обновлено 13 апреля в 10:05
Происшествия
В Кемерове эвакуируют мэрию и больницы из-за сообщений о бомбах
В Кемерове из-за сообщений о заложенных бомбах эвакуируют несколько административных зданий.
Обновлено в 02:12
Космос
Состоялся запуск самого большого самолета в мире
Самолет стал самым большим в мире. Так, размах его крыльев составляет 117 метров, на его борту предусмотрены шесть двигателей Boeing 747.
Обновлено 13 апреля в 14:37
Общество
Малышева ответит в суде перед производителем мяса
Предмет иска и суть претензий производителя куриного мяса к ответчикам в материалах суда не раскрываются.
Обновлено вчера в 22:38
Экономика
Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»
Детские пособия, выплаты безработным и гражданам, подвергшимся воздействию радиации, будут переведены на карты национальной платежной системы «Мир».
Обновлено в 01:54
Политика
Володин назвал пение Порошенко капитуляцией
Обновлено вчера в 16:30
Экономика
Забайкалье ищет вход в особую зону
Льготные энерготарифы для региона обойдутся рынку в 10 млрд руб. в год Крупные энергокомпании и их промышленные потребители хотят заблокировать попытки властей Забайкалья создать особый тарифный режим.
Обновлено вчера в 10:34
Технологии
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области
В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Музыка
Мадонна анонсировала новый альбом «Madame X»
Обновлено в 01:44