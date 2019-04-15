Происшествия

Полиция задержала четверых сбежавших из изолятора в ТувеКоммерсантъ 03:06

Полицейские задержали четверых из девяти мужчин, сбежавших из изолятора временного содержания в Туве. Инцидент произошел накануне, 14 апреля, в региональном отделе МВД «Барун-Хемчикский». Операцию по поимке беглецов ведут сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии.
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СК начал проверку после побега 9 заключенных из изолятора в Тыве

РЕН ТВвчера в 05:18

Задержаны двое сбежавших из ИВС Барун-Хемчикского района Тувы

Московский Комсомолец Тыва00:10

Полиция задержала четверых мужчин, сбежавших из изолятора временного содержания в Туве

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Полиция задержала четверых сбежавших из ИВС в Туве

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В Туве задержали четверых из девяти сбежавших из изолятора

РИА Новости01:55

Что произошло за день: воскресенье, 14 апреля

Интерфаксвчера в 13:35

Полиция задержала четверых сбежавших из изолятора в Туве

Коммерсантъ03:06
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Политика

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Обновлено в 02:35
Происшествия

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Мужчина устроил стрельбу в церкви в канадском городе Салмон-Арм, в результате чего погиб один человек, сообщает телеканал Global News.
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Происшествия

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Около 40 волонтеров и техника ищут пропавшего шестилетнего ребенка, который в воскресенье ушел из дома погулять и не вернулся.
Обновлено в 02:03
Наука

Ученые опровергли распространенный миф о женщинах Древнего Египта

Распространенный миф о женщинах Древнего Египта опровергли ученые Альбертского университета в Канаде.
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Политика

Визит Ким Чен Ына в Россию может состояться в конце апреля

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В работе Amediateka произошел сбой во время премьеры «Игры престолов»

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В Кемерове эвакуируют мэрию и больницы из-за сообщений о бомбах

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Состоялся запуск самого большого самолета в мире

Самолет стал самым большим в мире. Так, размах его крыльев составляет 117 метров, на его борту предусмотрены шесть двигателей Boeing 747.
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Володин назвал пение Порошенко капитуляцией

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Обновлено вчера в 10:34
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Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
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В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
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