В Туве задержали одного из сбежавших из изолятораРИА Новости 07:57

Один из сбежавших из изолятора временного содержания в Туве задержан рядом с местом побега, сообщили РИА Новости в межмуниципальном отделе МВД РФ "Барун-Хемчикский". Ранее сообщалось, что из ИВС Барун-Хемчикского района сбежали девять задержанных.

В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора

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