Происшествия

В Туве задержали одного из сбежавших из изолятораРИА Новости 07:57

Один из сбежавших из изолятора временного содержания в Туве задержан рядом с местом побега, сообщили РИА Новости в межмуниципальном отделе МВД РФ "Барун-Хемчикский". Ранее сообщалось, что из ИВС Барун-Хемчикского района сбежали девять задержанных.
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Задержан один из девяти заключенных, сбежавших из ИВС

Коммерсантъ08:53

Одного из сбежавших из изолятора в Туве задержала полиция

РБК08:31

В Тыве после побега заключенных завели два уголовных дела

Интерфакс08:38

В Туве из СИЗО совершили побег 9 задержанных

Московский Комсомолец Тыва07:08

Возбуждено два уголовных дела по факту инцидента в ИВС в Туве

RT на русском08:56

Пострадавший при побеге девяти задержанных в Туве полицейский госпитализирован

ТАСС08:31

В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора

РИА Новости07:57
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Политика

Порошенко прибыл на дебаты с Зеленским на стадион «Олимпийский»

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко в воскресенье днем прибыл на стадион "Олимпийский" и выразил надежду, что его оппонент Владимир Зеленский также придет для дискуссии по поводу будущего страны.
Обновлено в 07:29
Общество

ФСИН представила спецавтомобили для женщин с малолетними детьми

По словам Ларионовой, новыми автомобилями обеспечиваются все 13 домов ребенка (где воспитываются 485 детей в возрасте до трех лет) и следственные изоляторы, где содержатся женщины вместе с малолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:29
Шоу-бизнес

Глеб Жемчугов советует Бузовой уходить из «Дома-2»

Обновлено в 03:04
Энергетика

Reuters: санкции США вынудили ЕС покупать российскую нефть

Нефтеперерабатывающие заводы Европы платят за санкции США против Венесуэлы и Ирана, покупая дорогую российскую нефть.
Обновлено 12 апреля в 15:24
Политика

Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть сына на родину

Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме «Белмарш», Джон Шиптон призвал правительство Австралии экстрадировать его сына на родину.
Обновлено в 05:49
Общество

Собянин поздравил губернатора Московской области с днем рождения

Обновлено в 07:30
Происшествия

Депутата Виталия Милонова избили в Петербурге

Обновлено в 04:28
Политика

Порошенко высказался о наблюдателях из «страны-агрессора»

Ранее News.ru писал, что во время выступления действующего лидера на стадионе произошла давка, поскольку люди начали покидать мероприятие.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Премьер-министр Японии может посетить АЭС «Фукусима-1»

Обновлено в 04:59
Политика

Порошенко призвал голосовать за настоящего президента страны

Действующий президент Украины Петр Порошенко, прибывший на стадион «Олимпийский» в Киеве для дебатов с кандидатом от партии «Слуга народа» Владимиром Зеленским, призвал собравшихся выбрать во втором туре настоящего президента страны.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес

Отец Децла заявил, что вдова рэпера скрывает сына от семьи

Отец Кирилла Толмацкого (Децла) заявил, что вдова музыканта, Юлия, скрывает от семьи сына Тони.
Обновлено вчера в 14:58
Гаджеты

Bondareff Eco – Автоклав для консервирования

Если вы ранее уже имели возможность пользоваться подобными устройствами, то обязательно посетите интернет-магазин Aquagradus, где вы сможете приобрести бытовой автоклав по привлекательной цене.
Обновлено в 08:04
Автоспорт

Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Футбол

«Хетафе» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Вальядолидом»

«Хетафе» сыграл вничью с «Вальядолидом» в гостевом матче 32-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:2.
Обновлено в 07:55
Игры

Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order

Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
Обновлено вчера в 16:29
Политика

Британцы назвали лидера лейбористов Корбина новым премьером страны

Лидер лейбористов Джереми Корбин стал бы новым премьер-министром Великобритании в случае, если бы сейчас проводились всеобщие выборы в стране.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Гулиева могут лишить водительских прав после нападения на пешехода

Материалы дела направлены в суд. Игроку могут назначить штраф в размере 10 тыс. рублей и лишить водительского удостоверения.
Обновлено в 07:05
Происшествия

В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин

В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.
Обновлено в 05:20
Политика

На митинге в поддержку Порошенко в Киеве произошла давка

Обновлено в 07:58
Армия и оружие

Афганские силовики не дали талибам захватить Кундуз

Как сообщил афганский телеканал Tolo News со ссылкой на местных гражданских и полицейских чиновников, Кундуз подвергся нападению талибов, буквально, через несколько часов после объявления боевиками о начале «операции джихада» «Аль-Фатх» («Победа»).
Обновлено в 06:29
Политика

Ассанж поможет раскрыть заговор против Трампа

Экстрадиция Ассанжа в США пролила бы свет на заговор с целью проведения расследования в отношении президента Трампа, основанного на ложном обвинении в получении от России помощи, повлиявшей на выборы 2016 года, сообщил соратник и давний друг Трампа изданию The Washington Examiner.
Обновлено в 07:34
Происшествия

В Непале столкнулись самолет и вертолет

В аэропорту на востоке Непала самолет при рулении столкнулся со стоявшим рядом вертолетом.
Обновлено в 03:57
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено вчера в 11:23
Кино

Джонни Депп может погубить франшизу о Гарри Поттере

Джонни Депп может погубить франшизу о Гарри Поттере Warner Bros. всерьез опасаются, что иск против актёра, сыгравшего Грин-Де-Вальда, навредит фильмам поттерианы.
Обновлено вчера в 05:50
Политика

Минфин США сообщил о скором завершении переговоров с Китаем

Министр подчеркнул, что соглашение по спорным торговым вопросам в случае успешного завершения переговоров "значительно превзойдет" усилия прежних американских администраций по открытию китайского рынка для американских компаний.
Обновлено вчера в 21:56
Культура

Орлова назвала дату закрытия шоу «Дом-2»

Российская певица и телеведущая Ольга Орлова озвучила дату закрытия шоу «Дом-2».
Обновлено в 06:53
Недвижимость

Покупатели заселяют вторичное жилье

Продолжающийся рост цен Иван Дубровин связывает с высоким спросом: по итогам первого квартала интерес к вторичному жилью в среднем по России вырос на 1,4%. Он предполагает, что этот тренд сохранится и в дальнейшем: из-за опасений относительно стабильности застройщиков многие покупатели сконцентрируют свое внимание именно на вторичном рынке.
Обновлено в 07:00
Важное за сутки

Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»

В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Киевская полиция проверяет сообщение о минировании Майдана

Обновлено в 08:10
Общество

Почти 100 тысяч москвичей не могут выехать за рубеж из-за долгов

Приставы запретили выезд за рубеж почти 100 тыс. москвичей, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.
Обновлено в 05:57
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