Происшествия

Полиция задержала четырех сбежавших из изолятора в ТувеКоммерсантъ 03:06

Полицейские задержали четырех из девяти мужчин, сбежавших из изолятора временного содержания в Туве. Инцидент произошел накануне, 14 апреля, в Барун-Хемчикском отделе МВД. Операцию по поимке беглецов ведут сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии.
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Полиция задержала четырех сбежавших из изолятора в Туве

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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:44, Ашберн
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