Автомобиль «УАЗ» опрокинулся в реку в Туве, сообщает управление МВД по республике. В результате погибли десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних. По данным ведомства, авария произошла утром 12 июля на территории Бай-Тайгинского района.

В Туве при опрокидывании автомобиля в реку погибли десять человек

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