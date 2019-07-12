Происшествия

В Туве при опрокидывании автомобиля в реку погибли десять человекРБК 02:49

Автомобиль «УАЗ» опрокинулся в реку в Туве, сообщает управление МВД по республике. В результате погибли десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних. По данным ведомства, авария произошла утром 12 июля на территории Бай-Тайгинского района.
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В Туве СКР возбудил дело после гибели десяти человек в ДТП

Коммерсантъ05:09

Переправа через реку в Туве, где перевернулся автомобиль, велась в необорудованном месте

ТАСС05:37

Гибель 9 человек в Тыве: появилось первое фото с места падения УАЗа в реку

КП - Красноярск05:59

При попытке пересечь реку на УАЗе в Туве погибли семь детей и двое взрослых

Интерфакс05:30

В Туве завели дело после гибели десяти человек при падении авто в реку

RT на русском04:15

В Туве при опрокидывании автомобиля в реку погибли десять человек

РБК02:49

Погибшие в Туве ехали на чабанскую стоянку

РИА Новости05:17
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:16, Вашингтон
Политика

Кремль оценил первый разговор Путина с Зеленским

Президент Владимир Путин остался доволен первым разговором со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:52
Политика

Среди подписей за кандидатов в Мосгордуму нашли «мёртвые души»

Среди подписей за некоторых кандидатов в депутаты Мосгордумы обнаружены подписи избирателей, которые уже умерли.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие

Начались поставки С-400 в Турцию

Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 03:48
Происшествия

В Челябинской области молния убила купавшуюся в озере женщину

Купавшаяся в озере Шантрапай в Челябинской области женщина погибла от удара молнии во время грозы, сообщил ТАСС в пятницу следователь Коркинского следственного отдела СУ СК России Роман Смирнов.
Обновлено в 03:24
Театры

В Петербурге умер актер Олег Дмитриев

В Петербурге на 50-м году жизни скончался актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев, сообщается на сайте театра.
Обновлено вчера в 13:56
Политика

Обыски проходят в офисе президента Украины

В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

Террористы, пытавшиеся устроить крушение «Сапсана», получили сроки

Московский окружной военный суд вынес приговор семерым сторонникам международной террористической организации, которые пытались устроить крушение "Сапсана".
Обновлено в 05:49
Происшествия

Против спасавшего свой дом от наводнения мэра возбудили дело

Уголовное дело возбудили против главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова, который использовал коммунальную технику на своем участке с целью ликвидации последствий наводнения.
Обновлено в 04:10
Политика

Глава СПЧ призвал остановить «эпидемию» дел об оскорблении власти

Заявления об оскорблении власти напоминают эпидемию, и правоохранительным органам необходимо разбираться в подобных делах и правильно их квалифицировать, считает глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов.
Обновлено в 05:15
Политика

Председателя Счетной палаты Красноярского края отправили в отставку

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края проголосовали за досрочную отставку главы региональной Счетной палаты Татьяны Давыденко.
Обновлено вчера в 06:09
Здоровье

Забайкальским медикам покупают квартиры

В рамках реализации плана социального развития центров экономического роста, реализуемого в Забайкальском крае в связи с вхождением региона в Дальневосточный федеральный округ, для медицинских работников края на контрактной основе приобретено уже более 30 квартир.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Российская школьница попала в больницу после укусов матери

Восьмилетняя девочка в Санкт-Петербурге попала в больницу после того, как ее покусала мать.
Обновлено в 03:59
Политика

Москва выплатит оставшуюся задолженность перед Советом Европы

Россия погасит оставшуюся задолженность перед Советом Европы за 2017-2018 годы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Актера Тимура Ефременкова задержали в аэропорту Краснодара

Обновлено в 04:15
Экономика

Правительство утвердило эталонный принцип формирования тарифов на воду

Правительство России утвердило эталонный принцип формирования тарифов для ряда организаций, оказывающих услуги по водоснабжению и водоотведению.
Обновлено в 04:29
Происшествия

В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения

Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Шоу-бизнес

Врач Алибасова заявила, что продюсера лечили от похмельного синдрома

Бывший лечащий врач продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Марият Мухина заявила, что тот сразу после выписки из клиники употреблял хлорпротиксен.
Обновлено вчера в 23:56
Политика

Зеленский внес в Раду предвыборный законопроект о люстрации Порошенко

Через десять дней, 21 июля, на Украине пройдут парламентские выборы, и срок внесения законопроекта, конечно, не случаен: «партия Зеленского» имеет все шансы получить в Раде большинство, но работа на закрепление ожидаемого успеха тоже не помешает.
Обновлено в 05:35
Недвижимость

ЦБ прогнозирует падение цен на жилье в России

Центробанк РФ спрогнозировал падение цен на жилье в России в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», пишут «Известия».
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия

Автоматика отключила четвертый блок Белоярской АЭС

Обновлено в 04:20
Экономика

В Госдуме исключили уход Visa и Mastercard из России

Рассматриваемые положения закона "О национальной платежной системе" на практике не приведут к уходу международных платежных систем (МПС) из России.
Обновлено в 05:44
Общество

Срок льготной оплаты штрафов за нарушения ПДД предложили продлить

Срок оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения с 50-процентной скидкой может быть продлен.
Обновлено вчера в 17:45
Здоровье

850 человек заболели геморрагической лихорадкой в российском регионе

В Саратовской области диагноз геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) поставили почти 850 жителям, передает "Интерфакс".
Обновлено в 04:36
Политика

Кремль наблюдает за обсуждением санкций США против госдолга РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о реакции Кремля на обсуждение возможных санкций США против российского государственного долга.
Обновлено в 05:54
Происшествия

В Екатеринбурге идут обыски у участников акции в защиту сквера

Обновлено в 02:59
Происшествия

Стала известна причина пожара на ТЭЦ в Подмосковье

О крупном пожаре на подмосковной ТЭЦ стало известно утром 11 июля. При пожаре пострадали 12 человек, погибла одна женщина.
Обновлено в 04:43
Политика

Константинополь обложил новую украинскую церковь данью

Константинополь обложил налогом недавно созданную Православную церковь Украины (ПЦУ).
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес

Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера

Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера, она уточнила, что переделала имя на французский манер.
Обновлено в 05:57
Гаджеты

На каждую серию фантастического сериала See с Джейсоном Момоа компания Apple тратит около 15 млн долларов

Обновлено в 04:31
Культура

Американский переводчик Пушкина и Высоцкого получил российский паспорт

Interfax-Russia.ru - Глава Минкультуры Владимир Мединский принял участие в церемонии вручения американскому поэту и переводчику Джулиану Генри Лоуэнфельду российского паспорта.
Обновлено в 06:05
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