с чего всё началось

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол объявил о трауре 12—13 июля в связи с гибелью людей при опрокидывании автомобиля, который пересекал реку вброд. Об этом говорится в сообщении главы республики, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».

В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей при падении авто в реку

Происшествия Жительницу Брянска вызвали в полицию из-за тверка на фоне деревьев Жительницу Брянска Алену Червякову вызвали в полицию из-за видео с тверком на фоне деревьев.

Происшествия Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.

Здоровье Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса Минобороны России запустило на своем сайте новый мультимедийный раздел, в котором опубликованы рассекреченные документы к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских войск.

Шоу-бизнес Леди Гага переехала к актеру Брэдли Куперу Ранее Леди Гагу заподозрили в беременности. Как утверждали западные СМИ, отцом ребенка является актер Купер.

Политика На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".

Политика Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает "Грузия.Online".

Футбол Шоковая терапия для Синиши Михайловича. Сербский тренер прерывает карьеру из-за проблем со здоровьем Известный в прошлом сербский футболист, а ныне тренер итальянского клуба «Болонья» Синиша Михайлович вынужден прервать тренерскую карьеру из-за серьезных проблем со здоровьем.

Культура Чумаков спас Панайотова от напавшего на того фаната Как рассказал исполнитель, однажды он отдыхал в одном из витебских баров со своим другом и коллегой Алексеем Чумаковым.

Политика Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2» Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.

Происшествия При падении УАЗа в реку в Туве погибли семеро детей Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что десять человек, в том числе шестеро детей, погибли при опрокидывании машины в реку в Туве.

Общество Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел Россельхознадзор предлагает вернуть Министерству сельского хозяйства РФ полномочия по контролю над применением агрохимикатов, использование которых приводит к массовой гибели пчел.

Политика Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.

Политика На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.

Общество ФСБ изымает документы в новгородском министерстве лесного хозяйства Сотрудники ФСБ России по Новгородской области изымают документы в региональном министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза в пятницу.

Происшествия Россиянка погибла в ДТП с туристическим автобусом в Абхазии В Абхазии туристический автобус Volkswagen столкнулся с другим автомобилем в тоннеле. В результате ДТП погибла россиянка.

Политика Письмо в поддержку КНР направили в ООН 37 стран, включая Россию В профильные структуры ООН передано письмо 37 стран, включая Россию, осуждающее попытки исказить политику КНР в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Политика Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как прошел телемост России и Украины на российском телеканале.

Экономика Медведев потребовал наращивать строительство жилья в регионах России Темпы строительства жилой недвижимости необходимо наращивать практически в каждом регионе нашей страны, резюмировал премьер-министр.

Экономика Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции автопрома Венесуэлы Президент Венесуэлы Николас Мадуро 12 июля распорядился обеспечить поставки части продукции автопрома страны за криптовалюту петро по всему миру.