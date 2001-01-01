с чего всё началось

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол объявил о трауре 12—13 июля в связи с гибелью людей при опрокидывании автомобиля, который пересекал реку вброд. Об этом говорится в сообщении главы республики, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».

В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей при падении авто в реку

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