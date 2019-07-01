Происшествия
В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей при падении авто в рекуRT на русском 09:49
Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол объявил о трауре 12—13 июля в связи с гибелью людей при опрокидывании автомобиля, который пересекал реку вброд. Об этом говорится в сообщении главы республики, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».
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«В связи с трагическими событиями в нашей республике и гибелью людей в ДТП, в том числе малолетних детей, подписал указ об объявлении траура в Республике Тыва 12—13 июля», — указывается в сообщении.RT на русском09:49
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