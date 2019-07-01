Происшествия
В Туве объявлен траур после гибели девяти человек в реке АкНациональная служба новостей 11:15
В Тувинской республике объявили траур после того, как в реке Ак перевернулся «УАЗ» с людьми, сообщает телеканал «360». Об объявлении траура 12 и 13 июля сообщил глава республики Шолбан Кара-оол. Трагедия произошла в пятницу поблизости от села Шуй.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:45, Вашингтон
Энергетика
Белоруссия очистила «Дружбу» от загрязненной нефти из России
Белорусский оператор нефтепровода «Дружба» – «Гомельтранснефть Дружба» – полностью завершил очистку от загрязненной нефти, которая поступила из России в конце апреля, говорится в сообщении компании.
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Общество
Полиция вытеснила мигрантов из парижского Пантеона
Стражи порядка пресекли акцию протеста нелегальных мигрантов в парижском Пантеоне, вытеснив ее участников на улицу.
Обновлено в 12:45
Происшествия
На Кольцевой линии московского метро произошел сбой
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Происшествия
Илью Азара оштрафовали за акцию в поддержку Голунова
Обновлено в 09:15
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Политика
Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Актер Борис Клюев в интервью "МК" рассказал о тайных корпоративах грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе в России.
Обновлено в 12:10
Политика
Зеленский назвал главную тему первого разговора с Путиным
Ранее 1 июля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал о первом разговоре президентов. Инициатором диалога стала украинская сторона.
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Политика
Зеленский помиловал украинца, осужденного в России за разбой
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Обновлено в 12:37
Авто
Альянс Volkswagen-Ford займется выпуском электрокаров и пикапов
Обновлено в 09:08
Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Обновлено в 00:58
Экономика
В Минтруде предложили повысить прожиточный минимум на 4%
Российский Минтруд предложил повысить прожиточный минимум для трудоспособного населения на 4,1 процента по итогам второго квартала 2019 года.
Обновлено в 05:34
Происшествия
В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского
Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Экономика
В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения
"Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".
Обновлено в 08:28
Политика
Госдеп выступил против изменения формата переговоров по Донбассу
Госдепартамент США не поддержал идею президента Украины Владимира Зеленского изменить формат международных переговоров по ситуации в Донбассе.
Обновлено в 12:20
Общество
Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с нарушениями
Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с серьезными нарушениями.
Обновлено в 06:02
Политика
Министр труда США подал в отставку на фоне секс-скандала
Министр труда США Александр Акоста в пятницу, 12 июля, объявил об отставке.
Обновлено в 11:51
Политика
В Чечне переименуют родовое село Кадыровых
Обновлено в 13:19
Политика
ЦИК Украины отказалась регистрировать 17 российских наблюдателей
Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, которые являются гражданами России.
Обновлено в 12:46
Армия и оружие
Пентагон не стал комментировать поставку С-400 Турции
Обновлено в 09:50
Происшествия
Неизвестные сообщили о минировании дома родителей Зеленского
В день визита украинского лидера Владимира Зеленского в Кривой Рог полиция города получила сообщение о взрывчатке в доме, где живут родители президента.
Обновлено в 11:35
Политика
Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину
Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
Общество
«Сибирские Мальдивы» закрыли для посещений
Ранее «Вести Новосибирск» сообщали, что «сибирские Мальдивы» просла в или Новосиби рск на весь мир.
Обновлено в 08:58
Политика
Путин предложил назвать одну из улиц Петербурга именем Жореса Алферова
В Петербурге одну из улиц могут назвать в честь академика Жореса Алферова.
Обновлено в 10:49
Футбол
Арсенал (Тула) — Динамо 0:1 (Перерыв)
Полузащитник московского «Динамо» Мигел Кардозу в матче с тульским «Арсеналом» забил первый мяч нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:25
Наука
Норвегия ответила на обвинения в расконсервации подлодки «Комсомолец»
Норвежские специалисты не вскрывали корпус затонувшей советской атомной подводной лодки К-278 «Комсомолец».
Обновлено в 11:20
Происшествия
Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла
В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Политика
Медведев сообщил о решении снизить НДС на фрукты и ягоды до 10%
Глава российского правительства Дмитрий Медведев сообщил на своих официальных страницах в социальных сетях, что принял решение снизить ставку налога на добавленную стоимость на плодово-ягодную продукцию до 10%.
Обновлено вчера в 12:39
Политика
Путин отправил губернатора Севастополя Овсянникова в отставку
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников покинул занимаемое кресло. Указ об отставке Овсянникова подписал президента России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 12:01
Здоровье
Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала
Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
Обновлено в 11:12
Музыка
Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.
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