Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в рекуГазета.Ru 04:04
Еще одна трагедия в мае 2019 года произошла в Свердловской области. Там в селе Коптелово автомобиль вылетел с моста в реку — в результате погибли пять человек.
Читать в источнике
Оценить168
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:18, Вашингтон
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Политика
Раскрыт план борьбы США с акцией «Бессмертный полк»
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что у властей США стоит задача препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:38
Происшествия
Стала известна причина пожара на ТЭЦ в Подмосковье
Обновлено в 04:43
Кино
В Британии обнаружили три неизданных сценария Стэнли Кубрика
Профессор Бангорского университета в Уэльсе Натан Абрамс рассказал журналистом о найденных ранее неизвестных трех сценариях режиссера Стэнли Кубрика.
Обновлено в 10:58
Авто
Названы топ-5 новинок, которые появятся в России в этом году
Специалисты назвали пять моделей, которые появятся на российском рынке до конца текущего года.
Обновлено в 09:18
Политика
В Чечне единогласно решили переименовать родовое село Кадырова
Парламент Чечни единогласно проголосовал за переименование родового села главы республики Рамзана Кадырова Центарой.
Обновлено в 11:27
Политика
Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину
Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
Энергетика
Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефти
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов.
Обновлено в 10:35
Политика
В Испании женщина впервые стала генералом
Впервые в истории вооруженных сил Испании генералом стала женщина — 56-летняя Патрисия Ортега Гарсия.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла
В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Недвижимость
В Центробанке ожидают падения цен на жильё
В Центробанке предрекают падение цен на жильё после 2024 года.
Обновлено в 04:20
Происшествия
В российском городе расстреляли полицейских
В Среднеколымске (Якутия) неизвестный напал с огнестрельным оружием на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 11:11
Футбол
Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»
Обновлено в 09:46
Политика
Путин рекомендовал дать улице в Петербурге имя Жореса Алферова
Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении имени выдающегося ученого, лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова.
Обновлено в 11:24
Политика
Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»
В Кахетии виноделы провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.
Обновлено в 11:43
Общество
Беглов объявил выговор трем вице-губернаторам
Обновлено в 10:49
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные в России виды рака
Самыми распространенными видами рака в 2018 году оказались рак молочной железы, кожи (кроме меланомы), тела матки, предстательной железы и ободочной кишки.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
«Калашников» рассказал о процессе создания нового АК-12
Концерн «Калашников» подробно описал, как проектировался новейший автомат АК-12. Оружие спроектировано с использованием цифровых технологий.
Обновлено в 08:25
Политика
Зеленский позвонил Путину по телефону
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия
Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании
Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".
Обновлено в 11:43
Политика
Порошенко не захотел быть люстрированным
Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил против инициативы нынешнего главы государства Владимира Зеленского расширить люстрационные законы.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Полиция отказалась возбуждать дело против автора «Сталингулага»
Полиция Махачкалы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении автора паблика «Сталингулаг» Александра Горбунова.
Обновлено в 10:38
Политика
В Конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга РФ
Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.
Обновлено в 01:01
Общество
МЧС Башкирии предупреждает о жаре до +39 градусов
МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о сильной жаре. Днем 13 июля столбик термометра поднимется до +39 градусов.
Обновлено в 08:06
Футбол
Кварацхелия объяснил, почему перешёл из «Локомотива» в «Рубин»
Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия объяснил, почему перешёл из московского «Локомотива» в казанский «Рубин».
Обновлено в 11:51
Авто
В России отзывают 3 машины Porsche
Компания Porsche отзывает из-за проблем с подушками безопасности 3 автомобиля 718 Cayman и 911.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
Врио главы Пентагона обсудит с министром обороны Турции поставки С-400
Исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер заявил, что обсудит по телефону с турецким министром национальной обороны Хулуси Акаром доставку в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 11:55
Гаджеты
В России стартовали продажи бюджетного смартфона Nokia 2.2
На российском рынке стартовали продажи недорого смартфона Nokia 2.2.
Обновлено в 10:11