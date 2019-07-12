Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в рекуГазета.Ru 04:04

Еще одна трагедия в мае 2019 года произошла в Свердловской области. Там в селе Коптелово автомобиль вылетел с моста в реку — в результате погибли пять человек.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:18, Вашингтон
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В Центробанке ожидают падения цен на жильё

В Центробанке предрекают падение цен на жильё после 2024 года.
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В российском городе расстреляли полицейских

В Среднеколымске (Якутия) неизвестный напал с огнестрельным оружием на сотрудников правоохранительных органов.
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Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»

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Минздрав назвал самые распространенные в России виды рака

Самыми распространенными видами рака в 2018 году оказались рак молочной железы, кожи (кроме меланомы), тела матки, предстательной железы и ободочной кишки.
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Президент Украины Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на Дмитрия Пескова.
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МЧС Башкирии предупреждает о жаре до +39 градусов

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