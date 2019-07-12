Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в рекуГазета.Ru 04:04
Еще одна трагедия в мае 2019 года произошла в Свердловской области. Там в селе Коптелово автомобиль вылетел с моста в реку — в результате погибли пять человек.
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Общество
Метеоролог назвал сроки возвращения летнего тепла в Москву
Старков отметил, что летняя погода вернется уже на следующей неделе — температура днем поднимется опять до 25 градусов тепла.
Обновлено в 09:08
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Стала известна трава, которая лечит более 50 заболеваний
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Происшествия
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В Москве во время прогулки по Бирюлевскому дендропарку таинственно исчезла 26-летняя девушка.
Обновлено в 07:27
Здоровье
Жительница Пскова ночевала в палатке, чтобы попасть к врачу
Жительница Пскова ночевала в палатке у входа в поликлинику, чтобы взять талон на приём к врачу.
Обновлено вчера в 08:44
Футбол
«Валенсия» заключила контракт с Черышевым
Полузащитник сборной России Денис Черышев подписал контракт с испанской «Валенсией», сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 10:19
Здоровье
Забайкальским медикам покупают квартиры
В рамках реализации плана социального развития центров экономического роста, реализуемого в Забайкальском крае в связи с вхождением региона в Дальневосточный федеральный округ, для медицинских работников края на контрактной основе приобретено уже более 30 квартир.
Обновлено в 02:30
Кино
Неизвестный Кубрик. В Лондоне обнаружили наброски киносценариев
В Лондонский университет искусств поступили ранее неизвестные наброски к фильмам Стэнли Кубрика.
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Политика
Овсянников пояснил причины своей отставки
Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников объяснил свою отставку политическими причинами и, в первую очередь, деструктивной деятельностью депутата Алексея Чалого.
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Происшествия
Известную певицу отправили в психушку в Москве
Обновлено в 06:38
Происшествия
Полиция отказалась возбуждать дело против автора «Сталингулага»
Полиция Махачкалы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении автора паблика «Сталингулаг» Александра Горбунова.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие
В докладе ОЗХО по химатаке в Думе нашлись несостыковки и пробелы
Российские и британские эксперты обнаружили в официальном докладе миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по установлению фактов применения химоружия в Сирии по инциденту в сирийской Думе множество нестыковок и пробелов.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Такси влетело в ресторан в США, пострадали восемь человек
Такси врезалось в здание ресторана в Нью-Йорке. В результате происшествия восемь человек пострадали.
Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес
Елена Ваенга рассказала о своей болезни и лечении
Обновлено в 04:39
Энергетика
Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефти
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило мероприятия, предусмотренные дорожной картой, по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Две могилы вскрыли в Ватикане из-за пропавшей девочки
Две могилы, находящиеся на Тевтонском кладбище Ватикана, вскрыли в рамках расследования дела о таинственном исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
Илью Азара оштрафовали за акцию в поддержку Голунова
Обновлено в 09:15
Политика
Bloomberg описал сценарий с «расширенным премьерством» Путина с 2024 года
Помощники и советники президента Владимира Путина работают над тем, чтобы найти способ продлить его нахождение во власти, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, участвующие в этом процессе.
Обновлено в 10:28
Экономика
В Госдуме оценили риск ухода Visa и MasterCard из России
Поправки об обеспечении беспрерывности платежей не спровоцируют платёжные системы Visa и MasterCard прекратить работу в России.
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В работе Twitter произошел сбой
Вместо ленты появляется сообщение о технической ошибке. В компании сообщения о сбое в работе сервиса пока не прокомментировали.
Обновлено вчера в 15:09
Авто
В сети появились изображения нового ГАЗ-24 «Волга»
Исходя из изображений, автомобиль получил светодиодную оптику, огромные стильные колёсные диски, рейлинги на крыше для придания силуэту «Волги» стремительности и агрессивные бамперы.
Обновлено в 09:09
Политика
В Конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга РФ
Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.
Обновлено в 01:01
Авто
Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором
Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Политика
Порошенко раскритиковал инициативу Зеленского о люстрации
Предшественник нынешнего президента Украины Пётр Порошенко раскритиковал решение нового главы государства ужесточить закон об «очищении власти» на Украину и подвергнуть люстрации высших чиновников из руководящих эшелонов власти, которые занимали свои посты в период с 2014 по 2019 год.
Обновлено в 08:07
Политика
Россия назвала новые санкции США бессмысленными
«Вашингтонским политикам пора задуматься, стоит ли продолжать бессмысленные санкционные меры, которые не только демонстрируют всему миру их неспособность повлиять на Москву, но и вредят собственным избирателям», — говорится в заявлении на официальном сайте МИД России.
Обновлено в 08:40
Театры
Скончался актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
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Обновлено вчера в 10:27
Происшествия
В Госархиве литературы и искусства в Москве произошел пожар
В Москве, в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) произошел пожар.
Обновлено в 07:49
Недвижимость
В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье
Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
Обновлено вчера в 16:16