Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в рекуГазета.Ru 04:04
Еще одна трагедия в мае 2019 года произошла в Свердловской области. Там в селе Коптелово автомобиль вылетел с моста в реку — в результате погибли пять человек.
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Политика
Социологи выяснили отношение россиян к поездкам в Грузию
Каждый второй россиянин считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии при этом свыше половины опрошенных (60%) полагают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
Россия начала поставки С-400 в Турцию
Представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничестве России (ФСВТС) подтвердил начало поставок Турции С-400.
Обновлено в 04:08
Общество
ФАР поддержала идею о сроках льготной уплаты штрафов ГИБДД
Ранее в Госдуму был внесён законопроект об увеличении срока льготного погашения штрафов за нарушение правил дорожного движения до 30 дней.
Обновлено в 05:48
Политика
Зеленский внес в Раду предвыборный законопроект о люстрации Порошенко
Весной 2019 года Владимир Зеленский был избран президентом Украины по одной простой причине: он не является Петром Порошенко; логично использовать ту же линию и теперь, хотя бы продемонстрировав готовность убирать из власти лжецов и коррупционеров.
Обновлено в 05:35
Политика
Кремль оценил первый разговор Путина с Зеленским
Президент Владимир Путин остался доволен первым разговором со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:52
Общество
Мальдивы в Сибири: The New York Times о золоотвале новосибирской ТЭЦ-5
Назвав золоотвал «новосибирскими Мальдивами», пользователи социальных сетей активно выкладывают свои фотографии на фоне озера в купальниках, как они занимаются йогой или изощренно позируют на камеру.
Обновлено вчера в 04:22
Происшествия
Бойцы спецназа ФСБ «Альфа» скрылись от следствия на Кавказе
Восемь бойцов элитного спецподразделения ФСБ «Альфа», проходящих фигурантами по громкому делу о разбое, скрылись от следствия на Кавказе, пишут российские СМИ.
Обновлено в 00:46
Экономика
«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России
У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Театры
В Петербурге скончался актер МДТ Олег Дмитриев
Обновлено вчера в 15:21
Футбол
Футболист «Фенербахче» Зайц может продолжить карьеру в РПЛ
Словенский полузащитник турецкого "Фенербахче" Миха Зайц может перейти в один из российских клубов.
Обновлено в 06:57
Политика
Зеленский заключил пари на увольнение с мэром Днепра
Президент Украины Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым.
Обновлено в 07:36
Политика
Гудков, Яшин и Соболь собирали десятки подписей «мертвых душ»
Ремесло раскрыл, что больше всего «мертвых душ» было обнаружено в подписных листах кандидатов Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Александра Соловьева, Кирилла Гончарова и Андрея Бабушкина.
Обновлено в 06:46
Политика
Зеленский открыл Чернобыльскую зону отчуждения для туристов
Обновлено вчера в 03:07
Гаджеты
Видео дня: грузовик Tesla Semi едет по шоссе без водителя за рулём
Можно было бы предположить, что водителя в кабине нет вовсе, но это маловероятно, так как, во-первых, на это нужны специальные разрешения, а во-вторых, грузовик всё же в разы крупнее легковых авто, так что вряд ли бы Tesla так рисковала.
Обновлено в 05:38
Кино
Кристоф Вальц вернется в роли Блофельда в «Бонде 25»
Кристоф Вальц появится в роли знаменитого бондовского злодея Эрнста Блофельда в 25-м фильме о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Загорелся Российский государственный архив литературы и искусства
В Москве загорелся Российский государственный архив литературы и искусства. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Общество
Уральцев предупредили о сорокаградусной жаре
На Урал в ближайшие выходные придет аномальная жара. Температура воздуха в уральских регионах поднимется выше 35 градусов.
Обновлено в 06:50
Политика
Дональд Трамп заявил, что лично видел смерть Шварценеггера
На саммите в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что лично видел, как умер Арнольд Шварценеггер.
Обновлено в 07:29
Политика
Раскрыт план борьбы США с акцией «Бессмертный полк»
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что у властей США стоит задача препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:38
Общество
Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД
Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено вчера в 13:07
Общество
Когда исчезнут самые массовые профессии в России
Уже через десять лет профессии водителя и продавца - самые массовые в России - могут исчезнуть.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Сторонники ИГ получили сроки за попытку устроить крушение «Сапсана»
Сторонники террористической организации "Исламское государство" получили сроки за попытку устроить крушение "Сапсана", передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:08
Происшествия
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Восьмилетнюю девочку покусала мать
Обновлено в 06:31
Общество
В Луизиане из-за приближения циклона ввели режим чрезвычайной ситуации
Обновлено 10 июля в 15:54
Происшествия
Российская туристка попала в психбольницу на Бали
Обновлено вчера в 06:13
Культура
Американский переводчик Пушкина и Высоцкого получил российский паспорт
Interfax-Russia.ru - Глава Минкультуры Владимир Мединский принял участие в церемонии вручения американскому поэту и переводчику Джулиану Генри Лоуэнфельду российского паспорта.
Обновлено в 06:05
Происшествия
В Челябинской области женщину убило молнией
Как сообщили в полиции, 58-летняя женщина во время грозы находилась на озере Большой Шантропай.
Обновлено в 01:09
Авто
Опубликованы первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором
В Интернете были размещены первые «живые» фотоснимки отечественной модели Lada XRay Cross, оснащенной вариатором Jatco JF015E.
Обновлено вчера в 05:47