Путешествия
В «Турпомощи» объяснили гибель десятков российских туристов в АнтальеРИА Новости 14:30
Ранее российский Генконсул Олег Рогоза в интервью РИА Новости заявил, что в Анталье с начала года умерли десятки соотечественников. Он объяснил это невниманием туристов к состоянию своего здоровья во время поездки на отдых.
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с чего всё началось
Российским туристам следует более адекватно оценивать состояние своего здоровья и следовать рекомендациям врачей, заявил в интервью РИА Новости генконсул России в турецкой Анталье Олег Рогоза.РИА Новости02:57
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