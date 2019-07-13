Армия и оружие

В Турцию прибыл самолёт с новой партией элементов для С-400RT на русском 03:28

В Турцию доставили новую партию деталей для российских систем С-400, самолёт с частями ЗРК приземлился на авиабазе Мюртед, сообщает Haberturk со ссылкой на турецкое Министерство обороны. Как отмечается, четвёртый самолёт с элементами систем ЗРК прибыл в Анкару.
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В Анкаре приземлился еще один российский самолет с элементами для С-400

Комсомольская правда04:05

В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400

РИА Новости03:37

В Анкару привезли новую партию С-400

Lenta.ru04:11

В Турцию доставили четвертую партию компонентов С-400

Вести.Ru03:35

Российский самолет с новой партией элементов для С-400 приземлился в Анкаре

ТАСС03:10

В Анкаре сел самолет из РФ с новой партией элементов для С-400

РЕН ТВ03:09

Минобороны Турции подтвердило прибытие четвёртого самолёта из РФ с элементами для С-400

Говорит Москва03:59
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:06, Вашингтон
Происшествия

Почти 30 детей отравились в лагере в Приморье

В оздоровительном детском лагере «Юнга» в пригороде Владивостока отравились 28 детей.
Обновлено в 04:21
Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:15
Политика

Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине

Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
Обновлено в 00:58
Происшествия

В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»

Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Футбол

Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»

Обновлено вчера в 16:13
Футбол

Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов»

Обновлено в 04:30
Политика

На Украине «раскусили схему» Путина

Гарри Табах, экс-представитель Североатлантического Альянса в РФ, сообщил, что Украина смогла «раскусить схему» Владимира Путина, российского лидера.
Обновлено в 03:01
Баскетбол

УНИКС подписал контракт с Алексом Тайсом

Казанский УНИКС заключил контракт с американским тяжёлым форвардом Алексом Тайсом, сообщает пресс-служба команды.
Обновлено в 04:00
Общество

Правительство одобрило расширение списка получателей страховых выплат

Правительство России одобрило проект федерального закона, расширяющего список получателей страховых выплат.
Обновлено в 03:40
Общество

В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) очистили около 70% назначенного участка от завалов в Иркутской области, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 03:22
Общество

В Красноярске запахло гарью и появилась дымка

Обновлено в 00:07
Путешествия

Турецкий отельер рассказал, как на шведский стол повторно ставят продукты

Именно поэтому оливки и другие продукты, которые имеют продолжительный срок хранения, постоянно находятся в так называемом "холодном буфете", - сказал собеседник.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия

Россиянка погибла в ДТП с туравтобусом в Абхазии

Гражданка России погибла в ДТП в абхазском городе Гагра, говорится в сообщении республиканской прокуратуры.
Обновлено вчера в 19:38
Политика

Мэр Днепра отремонтирует мост на спор с Зеленским

Обновлено вчера в 09:23
Происшествия

В Канаде спасли редкого кита, запутавшегося в сетях

В Канаде спасатели обнаружили в заливе Святого Лаврентия и освободили от рыболовных сетей северного гладкого кита, сообщает CBC.
Обновлено в 04:36
Политика

Зеленский отказался встретиться с матерью убитого журналиста Бузины

Президент Украины Владимир Зеленский отказался провести личную встречу с матерью убитого журналиста Олеся Бузины.
Обновлено в 04:18
Хоккей

«Сент-Луис» подписал новый контракт с Фаббри

Нападающий Робби Фаббри продлил контракт с «Сент-Луисом». Срок соглашения хоккеиста рассчитан на один год.
Обновлено в 04:38
Музыка

Дебютный клип дочери Алсу привел в восторг поклонников

Поклонники с восторгом приняли работу юной певицы.
Обновлено вчера в 09:51
Футбол

«Ювентус» отказался от трансфера Погба

Туринский "Ювентус" отказался от приобретения полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 12:58
Футбол

«Шанхай Шеньхуа» предлагает «Спартаку» за Фернандо 20 млн евро

Обновлено в 02:46
Общество

Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом

Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.
Обновлено в 02:13
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Политика

Рейтинг «Единой России» упал до минимума за 13 лет

Электоральный рейтинг политической партии «Единая Россия» снизился до минимума за последние 13 лет: судя по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 7 июля он упал на 1,4 процентных пункта — с 33,6% до 32,2%. Это минимальный показатель с 15 января 2006 года — с этой даты ВЦИОМ начал публиковать рейтинги российских политических партий.
Обновлено вчера в 13:54
Общество

Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности

В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Здоровье

Сомнолог рассказал о норме по количеству часов сна

Врач-сомнолог Александр Пальман заявил, что у каждого человека своя норма по количеству часов сна. Об этом в субботу, 13 июля, пишет RT.
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес

Роза Сябитова получила травму во время съемок шоу «Форт Боярд»

Обновлено в 04:36
Экономика

Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду

В структуре потребления россиян самую большую долю составляют расходы на продукты питания, во втором квартале 2019 года этот показатель вырос до 38,9% против 38,2% за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».
Обновлено в 04:27
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса

Рассекреченные архивные документы и другие материалы, касающиеся освобождения Вильнюса от нацистской оккупации 13 июля 1944 года, представлены для ознакомления на сайте Минобороны.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес

Подольская и Пресняков отметили годовщину венчания семейными снимками

12 июля для Натальи Подольской и Владимира Преснякова-младшего является особенной датой.
Обновлено вчера в 08:43
Футбол

Роналду прибыл на медосмотр в «Ювентус»

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду приехал на медицинское обследование в Турине, об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 03:46
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