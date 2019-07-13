Армия и оружие
В Турцию прибыл самолёт с новой партией элементов для С-400RT на русском 03:28
В Турцию доставили новую партию деталей для российских систем С-400, самолёт с частями ЗРК приземлился на авиабазе Мюртед, сообщает Haberturk со ссылкой на турецкое Министерство обороны. Как отмечается, четвёртый самолёт с элементами систем ЗРК прибыл в Анкару.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:06, Вашингтон
Происшествия
Почти 30 детей отравились в лагере в Приморье
В оздоровительном детском лагере «Юнга» в пригороде Владивостока отравились 28 детей.
Обновлено в 04:21
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине
Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
Обновлено в 00:58
Происшествия
В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»
Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Футбол
Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»
Обновлено вчера в 16:13
Политика
На Украине «раскусили схему» Путина
Гарри Табах, экс-представитель Североатлантического Альянса в РФ, сообщил, что Украина смогла «раскусить схему» Владимира Путина, российского лидера.
Обновлено в 03:01
Баскетбол
УНИКС подписал контракт с Алексом Тайсом
Казанский УНИКС заключил контракт с американским тяжёлым форвардом Алексом Тайсом, сообщает пресс-служба команды.
Обновлено в 04:00
Общество
Правительство одобрило расширение списка получателей страховых выплат
Правительство России одобрило проект федерального закона, расширяющего список получателей страховых выплат.
Обновлено в 03:40
Общество
В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) очистили около 70% назначенного участка от завалов в Иркутской области, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 03:22
Общество
В Красноярске запахло гарью и появилась дымка
Обновлено в 00:07
Путешествия
Турецкий отельер рассказал, как на шведский стол повторно ставят продукты
Именно поэтому оливки и другие продукты, которые имеют продолжительный срок хранения, постоянно находятся в так называемом "холодном буфете", - сказал собеседник.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
Россиянка погибла в ДТП с туравтобусом в Абхазии
Гражданка России погибла в ДТП в абхазском городе Гагра, говорится в сообщении республиканской прокуратуры.
Обновлено вчера в 19:38
Политика
Мэр Днепра отремонтирует мост на спор с Зеленским
Обновлено вчера в 09:23
Происшествия
В Канаде спасли редкого кита, запутавшегося в сетях
В Канаде спасатели обнаружили в заливе Святого Лаврентия и освободили от рыболовных сетей северного гладкого кита, сообщает CBC.
Обновлено в 04:36
Политика
Зеленский отказался встретиться с матерью убитого журналиста Бузины
Президент Украины Владимир Зеленский отказался провести личную встречу с матерью убитого журналиста Олеся Бузины.
Обновлено в 04:18
Хоккей
«Сент-Луис» подписал новый контракт с Фаббри
Нападающий Робби Фаббри продлил контракт с «Сент-Луисом». Срок соглашения хоккеиста рассчитан на один год.
Обновлено в 04:38
Музыка
Дебютный клип дочери Алсу привел в восторг поклонников
Поклонники с восторгом приняли работу юной певицы.
Обновлено вчера в 09:51
Футбол
«Ювентус» отказался от трансфера Погба
Туринский "Ювентус" отказался от приобретения полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 12:58
Футбол
«Шанхай Шеньхуа» предлагает «Спартаку» за Фернандо 20 млн евро
Обновлено в 02:46
Общество
Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом
Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.
Обновлено в 02:13
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Политика
Рейтинг «Единой России» упал до минимума за 13 лет
Электоральный рейтинг политической партии «Единая Россия» снизился до минимума за последние 13 лет: судя по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 7 июля он упал на 1,4 процентных пункта — с 33,6% до 32,2%. Это минимальный показатель с 15 января 2006 года — с этой даты ВЦИОМ начал публиковать рейтинги российских политических партий.
Обновлено вчера в 13:54
Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Здоровье
Сомнолог рассказал о норме по количеству часов сна
Врач-сомнолог Александр Пальман заявил, что у каждого человека своя норма по количеству часов сна. Об этом в субботу, 13 июля, пишет RT.
Обновлено в 03:22
Экономика
Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду
В структуре потребления россиян самую большую долю составляют расходы на продукты питания, во втором квартале 2019 года этот показатель вырос до 38,9% против 38,2% за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса
Рассекреченные архивные документы и другие материалы, касающиеся освобождения Вильнюса от нацистской оккупации 13 июля 1944 года, представлены для ознакомления на сайте Минобороны.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес
Подольская и Пресняков отметили годовщину венчания семейными снимками
12 июля для Натальи Подольской и Владимира Преснякова-младшего является особенной датой.
Обновлено вчера в 08:43
Футбол
Роналду прибыл на медосмотр в «Ювентус»
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду приехал на медицинское обследование в Турине, об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 03:46