Армия и оружие

В Турцию прибыл четвертый самолет с компонентами С-400Российская газета 06:10

Четвертый военно-транспортный самолет ВКС России совершил посадку на авиабазе Мюртед под Анкарой. На борту транспортника находятся компоненты систем ПВО С-400. В течение дня ожидается прибытие других самолетов с элементами зенитного комплекса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на турецкое телевидение.
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