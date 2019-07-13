Армия и оружие
В Турцию прибыл четвертый самолет с компонентами С-400Российская газета 06:10
Четвертый военно-транспортный самолет ВКС России совершил посадку на авиабазе Мюртед под Анкарой. На борту транспортника находятся компоненты систем ПВО С-400. В течение дня ожидается прибытие других самолетов с элементами зенитного комплекса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на турецкое телевидение.
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