Армия и оружие
В Турцию прибыл самолет с новой партией компонентов С-400РИА Новости 03:37
Российский самолет с новой партией компонентов для зенитно-ракетных комплексов С-400 приземлился на турецкой авиабазе Мюртед, сообщает телеканал NTV.
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