Армия и оружие

В Турцию прибыл самолет с новой партией компонентов С-400РИА Новости 03:37

Российский самолет с новой партией компонентов для зенитно-ракетных комплексов С-400 приземлился на турецкой авиабазе Мюртед, сообщает телеканал NTV.
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В Анкару прибыл борт с новой партией элементов для С-400

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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:43, Вашингтон
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Вертолет «Ансат» в стиле Aurus впервые покажут на МАКС-2019

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом.
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Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки

6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
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Источник сообщил о пожаре в цехе по производству сои под Краснодаром

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Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.
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Общество

В Египте уникальную «ломаную» пирамиду открыли для туристов

Одна из древнейших в Египте "ломаная" пирамида фараона Снофру впервые открыта в субботу для посещения после реставрации и работ по благоустройству, передает корреспондент РИА Новости.
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Общество

Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля

Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.
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Российские туристы из Петербурга не смогли улететь из международного аэропорта Ларнака в аэропорт Пулково из-за угрозы взрыва на борту самолета.
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Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.
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«Краснодар» подписал контракт с нападающим сборной Швеции

«Краснодар» на своем сайте объявил о подписании контракта с форвардом сборной Швеции Маркусом Бергом. Соглашение рассчитано на один сезон.
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Силкин: «Динамо» хорошо начало с «Арсеналом», но затем их игра поменялась

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Правительство утвердило календарь выходных дней на 2020 год

Правительство России утвердило постановление о переносе выходных дней в 2020 году.
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В Петербурге задержан подозреваемый в краже 13 млн рублей

Обновлено в 11:00
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Даниил Квят: «Машина была не в том рабочем окне»

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Четверо военнослужащих пострадали в субботу при возгорании во время заправки автоцистерны топливом, сообщили в командовании Саратовского гарнизона.
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Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
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Зеленский поздравил с днем рождения осужденного за терроризм Сенцова

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Общество

Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт Виктор Соснора умер на 84-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в своем Facebook его ученик Вадим Лурье.
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Грузинские виноделы требуют извинений от гендиректора «Рустави 2»

По первому каналу на российском телевидении сообщалось, что в Грузии в области Кахетия местные виноделы устроили митинг с требованием о том, чтобы генеральный директор грузинского канала «Рустави 2» Ника Гварамия извинился за нецензурные высказывания в адрес грузинского вина.
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В Европе резко выросла заболеваемость сифилисом

Согласно исследованию, с 2010 года рост заболеваемости составил 70%, причем 85% зараженных европейцев – мужчины.
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Футбол

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