Российский самолет с новой партией компонентов для зенитно-ракетных комплексов С-400 приземлился на турецкой авиабазе Мюртед, сообщает телеканал NTV.

В Турцию прибыл самолет с новой партией компонентов С-400

Политика Зеленский посетил границу с Крымом Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом.

Происшествия Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки 6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.

Происшествия Источник сообщил о пожаре в цехе по производству сои под Краснодаром По данным источника агентства, возгорание произошло в цеху по производству сои, который расположен в посёлке Белозёрный.

Политика Трамп заявил о смерти Шварценеггера Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.

Политика На дом Габунии повесили позорную табличку В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".

Политика Лайшеву и Милову отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму Окружная избирательная комиссия по 35 округу отказала в регистрации кандидатам в депутаты Мосгордумы члену регионального штаба ОНФ в Москве, гендиректору Центра спорта и образования "Самбо-70", заслуженному тренеру России Ренату Лайшеву, Владимиру Милову и еще троим кандидатам, следует из текста решения окружного избиркома, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Авто Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.

Общество В Египте уникальную «ломаную» пирамиду открыли для туристов Одна из древнейших в Египте "ломаная" пирамида фараона Снофру впервые открыта в субботу для посещения после реставрации и работ по благоустройству, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.

Происшествия Российский самолет задержали на Кипре из-за угрозы взрыва Российские туристы из Петербурга не смогли улететь из международного аэропорта Ларнака в аэропорт Пулково из-за угрозы взрыва на борту самолета.

Экономика Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.

Футбол «Краснодар» подписал контракт с нападающим сборной Швеции «Краснодар» на своем сайте объявил о подписании контракта с форвардом сборной Швеции Маркусом Бергом. Соглашение рассчитано на один сезон.

Политика Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.

Общество Правительство утвердило календарь выходных дней на 2020 год Правительство России утвердило постановление о переносе выходных дней в 2020 году.

Шоу-бизнес Виторган разместил интимное фото заменившей ему Собчак Нинидзе Актер Максим Виторган опубликовал интимное фото актрисы Нино Нинидзе в инстаграме. Там образом он поздравил Нинидзе с днем рождения.

Происшествия Четверо военнослужащих пострадали при пожаре в Саратовском гарнизоне Четверо военнослужащих пострадали в субботу при возгорании во время заправки автоцистерны топливом, сообщили в командовании Саратовского гарнизона.

Теннис Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.

Общество Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора Поэт Виктор Соснора умер на 84-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в своем Facebook его ученик Вадим Лурье.

Политика Грузинские виноделы требуют извинений от гендиректора «Рустави 2» По первому каналу на российском телевидении сообщалось, что в Грузии в области Кахетия местные виноделы устроили митинг с требованием о том, чтобы генеральный директор грузинского канала «Рустави 2» Ника Гварамия извинился за нецензурные высказывания в адрес грузинского вина.

Здоровье В Европе резко выросла заболеваемость сифилисом Согласно исследованию, с 2010 года рост заболеваемости составил 70%, причем 85% зараженных европейцев – мужчины.

Политика Британия и Канада создадут глобальную коалицию по свободе СМИ О создании глобальной коалиции по свободе СМИ объявили главы МИД Великобритании и Канады Джереми Хант и Христя Фриланд.