Армия и оружие

В Турцию прибыл самолет с новой партией компонентов С-400РИА Новости 03:37

Российский самолет с новой партией компонентов для зенитно-ракетных комплексов С-400 приземлился на турецкой авиабазе Мюртед, сообщает телеканал NTV.
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Турция ликует, США кусают локти: Никакие угрозы Вашингтона не остановили закупку С-400

Царьград06:00

Четвертый самолет с элементами С-400 приземлился в Турции

Народные новости04:00

В Анкару привезли новую партию С-400

Lenta.ru04:11

Российский самолет с новой партией элементов для С-400 приземлился в Анкаре

ТАСС03:10

В Анкаре сел самолет из РФ с новой партией элементов для С-400

РЕН ТВ03:09

В Анкару прибыл борт с новой партией элементов для С-400

Газета.Ru06:13

Минобороны Турции подтвердило прибытие четвёртого самолёта из РФ с элементами для С-400

Говорит Москва03:59
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 08:06, Вашингтон
Происшествия

Момент обстрела здания телеканала «112. Украина» попал на видео

Обновлено в 05:43
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено вчера в 11:05
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Полиция Парижа вытеснила протестующих мигрантов из Пантеона

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Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

В Песочном произошло смертельное ДТП

В Песочном погиб таксист после сильнейшего столкновения с Subaru, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».
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В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей

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Политика

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Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:31
Политика

Зеленский отказал во встрече матери убитого Бузины

Президент Украины Владимир Зеленский отказался лично встретиться с матерью убитого журналиста Олеся Бузины.
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Лопырева назвала Бузову «трудолюбивой и пробивной бездарностью»

Модель Виктория Лопырева заявила, что певица Ольга Бузова не имеет никакого отношения ни к музыке, ни к творчеству.
Обновлено в 04:22
Экономика

На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов

На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено вчера в 07:48
Религия

В Москве паломникам рассказали, откуда нужно занимать очередь к мощам Петра и Февронии

Желающие прикоснуться к мощам святых князей Петра и Февронии Муромских смогут занять очередь на Пречистенской набережной, начиная с 8:00 15 июля, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
Обновлено в 07:33
Происшествия

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Абхазии

Обновлено вчера в 13:59
Транспорт

Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за установку уменьшенных дорожных знаков

Московский городской суд отменил штраф, назначенный Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку дорожных знаков нестандартного размера.
Обновлено в 06:57
Общество

Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров

Обновлено в 04:19
Происшествия

В Нижнем Новгороде убили главу отделения военно-исторического общества

Председатель нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олег Казаринов умер от ножевого ранения в больнице Нижнего Новгорода, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:07
Политика

Депутат Рады одобрил обстрел здания украинского телеканала

Бывший лидер украинской радикальной организации «Правый сектор»* депутат Верховной рады Дмитрий Ярош одобрительно высказался по поводу обстрела здания телеканала «112 Украина» из гранатомёта.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес

Россиянки возмутились переездом Леди Гаги к Брэдли Куперу

"Не люблю тебя больше, разлучница", — написала одна из россиянок. Ранее сообщалось, что Леди Гага съехалась с Брэдли Купером.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки

6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
Обновлено в 07:30
Общество

В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола

Обновлено в 06:06
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Спорт

Стал известен соперник сборной России в полуфинале Лиги Наций

Сегодня сборная России по волейболу уступила команда США со счетом 3:0 в матче группового этапа «Финала шести» Лиги Наций.
Обновлено в 00:05
Экономика

Повышение МРОТ коснётся 4 млн россиян

Изменения коснутся почти 4 млн россиян. Пока в документе говорится об установлении прожиточного минимума за второй квартал этого года.
Обновлено в 01:20
Происшествия

Американский «летающий радар» загорелся в воздухе

Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry загорелся в воздухе.
Обновлено в 00:57
Футбол

Анюков перешел в «Крылья Советов», возобновив карьеру игрока

Защитник санкт-петербургского клуба «Зенит» Александр Анюков возобновил свою карьеру игрока и перешел в самарскую команду «Крылья Советов», сообщает 13 июля пресс-служба санкт-петербургской команды.
Обновлено в 05:15
Политика

Зеленский потребовал вернуть на родину осужденного в Италии украинца

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал вернуть на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива.
Обновлено в 06:12
Общество

Синоптики спрогнозировали приход в Москву тепла и ливней

Вихрь, кроме влаги, принесет и южное тепло: дневная температура воздуха в столице повысится до 22-25 градусов, подчеркивается в прогнозе.
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Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Подозреваемый в резонансном убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве задержан полицейскими.
Обновлено вчера в 15:05
Политика

В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским был ознакомительным и длился около 20 минут.
Обновлено вчера в 09:15
Общество

Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом

Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.
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Автоспорт

Леклер стал лучшим перед квалификацией в Сильверстоуне, Квят — 13-й

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 13-е время, а его напарник Александр Албон — 10-е.
Обновлено в 07:07
Происшествия

Вооруженные в масках напали на офис компании под Саратовом

В Энгельсском районе Саратовской области группа вооруженных людей напала на офис коммерческой организации и застрелила охранника.
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