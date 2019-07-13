Российский самолет с новой партией компонентов для зенитно-ракетных комплексов С-400 приземлился на турецкой авиабазе Мюртед, сообщает телеканал NTV.

В Турцию прибыл самолет с новой партией компонентов С-400

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