В Турцию 13 июля доставили новую партию элементов для зенитно-ракетных комплексов С-400, передает телеканал NTV. Отмечается, что российский военный самолет приземлился на авиабазе Мюртед в провинции Анкара. Это уже четвертая партия с элементами систем ЗРК, которую доставили в Турцию.

В Турцию доставили новую партию элементов для российских С-400

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