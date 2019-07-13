Армия и оружие

В Турцию доставили новую партию элементов для российских С-400REGNUM 04:33

В Турцию 13 июля доставили новую партию элементов для зенитно-ракетных комплексов С-400, передает телеканал NTV. Отмечается, что российский военный самолет приземлился на авиабазе Мюртед в провинции Анкара. Это уже четвертая партия с элементами систем ЗРК, которую доставили в Турцию.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Турция ликует, США кусают локти: Никакие угрозы Вашингтона не остановили закупку С-400

Царьград06:00

В Анкару прибыл борт с новой партией элементов для С-400

Газета.Ru06:13

Минобороны Турции подтвердило прибытие четвёртого самолёта из РФ с элементами для С-400

Говорит Москва03:59

Российский самолет с новой партией элементов для С-400 приземлился в Анкаре

ТАСС03:10

В Анкаре сел самолет из РФ с новой партией элементов для С-400

РЕН ТВ03:09

Четвертый самолет с элементами С-400 приземлился в Турции

Народные новости04:00

В Анкару привезли новую партию С-400

Lenta.ru04:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:38, Вашингтон
Происшествия

Момент обстрела здания украинского телеканала попал на видео

Обновлено в 06:19
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия

Под Энгельсом на территории мясокомбината застрелен охранник

Сегодня ночью на территории мясокомбината "Агротэк" в селе Генеральское Энгельсского района Саратовской области совершено убийство.
Обновлено в 03:29
Происшествия

В Уфе задержаны трое по подозрению в нападении на полицейского

В Уфе задержаны три человека по подозрению в нападении на полицейского и хищении его оружия. Все они доставлены в отдел полиции.
Обновлено в 05:00
Транспорт

Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за «нестандартные» дорожные знаки

Мосгорсуд подтвердил законность установки уменьшенных в размере дорожных знаков на улицах - такое решение суд принял по спору Центра организации дорожного движения с Госавтоинспекцией.
Обновлено в 04:14
Политика

Зеленский отказался встречаться с матерью убитого Бузины

Украинский президент Владимир Зеленский отказался от личной встречи с матерью убитого журналиста Олеся Бузины, сообщил бывший первый заместитель генпрокурора Украины, адвокат Ренат Кузьмин.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Число погибших при атаке на отель в Сомали возросло до 13

Обновлено в 03:46
Политика

Зеленский потребовал от и.о. главы Госфискальной службы Украины подать в отставку

Свое требование Зеленский объяснил тем, что и.о. главы ГФС Украины не уволил руководителей таможен в четырех областях - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал глава государства во время совещания в Ужгороде 6 июля.
Обновлено в 06:16
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления

Обновлено вчера в 16:27
Политика

Малахов попал в базу «Миротворца» после телемоста России и Украины

Обновлено в 05:43
Транспорт

В Москве закрыли девять станций метро

Обновлено в 05:30
Общество

Стартовал масштабный праздник День Брянского поля

На полях Брянского государственного аграрного университета в с. Кокино стартовал День Брянского поля.
Обновлено в 04:20
Происшествия

Суд арестовал замруководителя ПФР по делу о получении взятки

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте замглавы ПФР Алексея Иванова по делу о получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 07:51
Экономика

Государство поможет семьям с низким доходом

Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.
Обновлено в 06:18
Наука

В древнем янтаре обнаружили лапу неизвестной вымершей птицы

Палеонтологи нашли в древнем янтаре фрагмент живого существа, оказавшийся лапой вымершей птицы.
Обновлено вчера в 16:00
Политика

Глава «112 Украина» призвал Зеленского осудить нападение на телеканал

Генеральный директор канала «112 Украина» Егор Бенкендорф обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и главам МВД и СБУ с требованием осудить обстрел здания телеканала в Киеве из гранатомёта.
Обновлено в 05:37
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено вчера в 11:05
Спорт

Россия в полуфинале Лиги наций встретится с Польшей

В заключительном туре группового этапа сборная России уступила команде США (0-3), а Бразилия переиграла Иран (3-2).
Обновлено в 00:30
Происшествия

В Иркутской области на мародеров завели 14 уголовных дел

В пострадавших от наводнения районах Иркутской области зарегистрированы 43 сообщений о преступлениях, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области в субботу.
Обновлено в 04:53
Политика

Пушков назвал обстрел здания телеканала «112 Украина» вопиющим случаем

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.
Обновлено в 04:34
Здоровье

Сомнолог рассказал о норме по количеству часов сна

Врач-сомнолог Александр Пальман заявил, что у каждого человека своя норма по количеству часов сна. Об этом в субботу, 13 июля, пишет RT.
Обновлено в 03:22
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов

Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал список «правил грибника», а также дал советы покупателям грибов.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Тёте избитой в Ингушетии девочки предъявлено обвинение

Тёте избитой семилетней девочки из Ингушетии предъявлено обвинение по статье УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего».
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия

В Дзержинске загорелся ангар с макулатурой

«По прибытии установлено, что происходит горение макулатуры внутри металлического ангара на площади 2,4 тыс. кв. м. В 11:32 пожар локализован», — указали в ведомстве.
Обновлено в 05:53
Космос

Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры

С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено вчера в 08:43
Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Общество

Галкин предупредил о действующих от его имени мошенниках

Шоумен Максим Галкин предупредил поклонников о действующих от его имени мошенниках.
Обновлено вчера в 05:58
Политика

Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Магадана с 80-й годовщиной образования города и отметил, что Магадан - город с особым твердым характером, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 03:52
Политика

В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским был ознакомительным и длился около 20 минут.
Обновлено вчера в 09:15
Армия и оружие

Турция проводит военную операцию на севере Ирака

Обновлено в 05:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное