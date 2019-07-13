Армия и оружие
В Турцию доставили новую партию элементов для российских С-400REGNUM 04:33
В Турцию 13 июля доставили новую партию элементов для зенитно-ракетных комплексов С-400, передает телеканал NTV. Отмечается, что российский военный самолет приземлился на авиабазе Мюртед в провинции Анкара. Это уже четвертая партия с элементами систем ЗРК, которую доставили в Турцию.
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