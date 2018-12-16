Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность вывода войск из Сирии, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на конференции в Дохе. Об этом сообщила в воскресенье, 16 декабря, «Газета.ру» со ссылкой на Turkiye.

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