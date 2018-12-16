Армия и оружие
В Турции заявили о намерении Трампа вывести войска из Сирии
В Турции заявили о намерении Трампа вывести войска из СирииИзвестия07:39
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность вывода войск из Сирии, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на конференции в Дохе. Об этом сообщила в воскресенье, 16 декабря, «Газета.ру» со ссылкой на Turkiye.
Известия07:39
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Армия и оружие
National Interest сопоставил российский Ил-112В и украинский Ан-140
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
В ДНР сообщили о переброске танков и авиации ВСУ к линии разграничения
Обновлено в 07:12
Армия и оружие
В Сети высмеяли новый автомобиль нацгвардии Украины
Интернет-пользователи подвергли критике новый автомобиль, который планируется поставить на вооружение национальной гвардии Украины.
Обновлено вчера в 20:22
Армия и оружие
США назвали цену истребителя шестого поколения
Цена нового самолета в три раза выше, чем у F-35, пишет Defence News со ссылкой на доклад комитета Конгресса США по бюджету.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
Конструктор украинских бронекатеров пожаловался на отсутствие ракет
Главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко в эфире украинского "Пятого канала" рассказал о недостатках, которые имеются у бронекатеров типа "Гюрза-М".
Обновлено вчера в 18:47
Армия и оружие
Коалиция США нанесла авиаудар по мечети на востоке Сирии
Коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) нанесла авиаудар по мечети в городе Хаджин на востоке Сирии.
Обновлено вчера в 21:27
Армия и оружие
В Военном университете прошла научно-практическая конференция
В Военном университете Министерства обороны Российской Федерации прошла первая в истории Вооруженных Сил России научно-практическая конференция по актуальным вопросам военно-политической работы.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
Россия привезла теплые вещи и еду жителям Алеппо
Родственникам погибших и раненых солдат правительственной армии привезли больше полутысячи продуктовых наборов, а также комплекты тёплых вещей.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
Израиль нашел четвертый тоннель «Хезболлах» в районе ливанской границы
Израильские военные обнаружили в районе границы с Ливаном еще один, четвертый по счету тоннель, прорытый на территорию еврейского государства боевиками ливанской шиитской группировки "Хезболлах".
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
В ВСУ назвали имя погибшего при крушении украинского Су-27 пилота
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие
Первый МРК «Мытищи» передадут ВМФ России
Малый ракетный корабль (МРК) «Мытищи» 17 декабря войдет в состав Военно-морского флота России, сообщает пресс-служба министерства обороны России.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие
Станицу Луганская оккупировали нацисты из «Правого сектора»
«На КПВВ «Станица Луганская» прибыли каратели добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» (запрещена в РФ) с целью усиления контроля пересечения данного пункта пропуска мужским населением», — сказал Осадчий.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
Де Мистура назвал сирийский конфликт одним из самых жестоких
«Могу сказать, что не видел ни одного конфликта более жестокого, чем в Сирии, с использованием самых ужасных методов», — цитирует де Мистуру РИА Новости.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
В Минобороны РФ рассказали о стажировке в России военных Узбекистана
Командующий силами Ташкентского военного круга ВС Узбекистана генерал-майор Баходир Курбанов поучаствовал в стажировке в войсках Центрального военного округа (ЦВО) РФ, рассказал начштаба ЦВО Евгений Устинов 16 декабря при подведении итогов оперативно-мобилизационного сбора в Екатеринбурге, сообщается на сайте Минобороны РФ.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие
В Михайловской Военная артиллерийская академии состоялась 53 Международная Военно-научная конференция
В Михайловской Военная артиллерийская академии состоялась 53 Международная Военно-научная конференция по теме: «Основные направления развития ракетных войск и артиллерии, теория и практика их боевого применения», где приняли участие операторы научной роты Военной академии связи.
Обновлено в 05:25